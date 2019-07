Vengo a servir a Tampico: nuevo Obispo de la Diócesis de Tampico

Pide a Virgen de Guadalupe lo acompañe en su tarea

*Lo reciben autoridades en aeropuerto. Hacen caravana por la ciudad

María de Jesús Cortez

A través del aeropuerto de la localidad arribó a las 13:45 horas el nuevo Obispo de la Diócesis, José Armando Álvarez Cano, quien fue recibido por autoridades estatales y municipales así como cientos de feligreses que se congregaron en la terminal aérea a quienes dijo que viene a servir a esta comunidad y pidió a la Virgen de Guadalupe lo bendiga y acompañe en su camino y bendiga a los tamaulipecos.

Acompañado del vicario general de la Diócesis de Tampico, Elías Gómez Martínez, de Víctor Manuel Sáenz Martínez, representante del gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah y su esposa la señora Aida Feres de Nader, el sucesor de José Luis Dibildox saludó a la grey católica para luego dirigirse hacia el estrado donde se realizó el acto protocolario.

Ya en el estrado, correspondió al representante del gobernador hacerle saber a la nueva autoridad eclesiástica los buenos deseos del mandatario tamaulipeco.

Posteriormente, el representante del gobernador entregó un regalo al nuevo Obispo consistente en una cuera tamaulipeca.

Correspondió al alcalde porteño externar a Monseñor José Armando Álvarez Cano su beneplácito por arribar a esta ciudad “Celebramos la llegada de un guía espiritual que sin duda comparte con nosotros el deseo de construir una sociedad más unida y más humana. Quienes vivimos en esta ciudad trabajamos juntos para transformarla y posicionarla como un municipio donde prevalezca la paz, seguridad y confianza, en un marco de progreso y bienestar para todos. Tenga la certeza que compartiremos ideales y sumaremos voluntades para cumplir objetivos siempre encaminados al sentido humano y social”.

De la misma manera, Jesús Nader le hizo la correspondiente entrega de un obsequio de bienvenida a nombre de los tampiqueños.

Por su parte, Monseñor José Armando Álvarez Cano agradeció la bienvenida y las palabras llenas de buenos deseos a quien dice llega a servir a Tampico. “Palabras que expresan el deseo sincero de que juntos construyamos una mejor sociedad como lo han señalado fincada en los verdaderos valores del respeto a la vida la familia la paz, la tolerancia y responsabilidad de todas las instancias para lograrla y gracias a Dios por la gran bendición y gracia que me concede y la oportunidad inmerecida de servir y acompañar a este pueblo creyente de Tampico”.

Hizo ver que es una época de grandes desafíos que exige de parte de todos poner su mejor esfuerzo para construir una sociedad que favorezca el desarrollo y bienestar de todas las personas.

“Yo vengo a esta tierra tamaulipeca con gran alegría y disposición soy consciente, la situación no es fácil como no lo es en muchas partes del país, especialmente para los pobres pero vengo confiado en el que me ha traído hasta estas tierras, en Dios que nos alienta y nos asegura su presencia especialmente en los momentos difíciles, hace poco me entregaron imagen de nuestra señora de Guadalupe quiero que ella me bendiga me acompañe y bendiga a este pueblo bendito de Tamaulipas”.

Terminado el acto protocolario, iniciaron una caravana rumbo al Seminario Conciliar de esta ciudad.