Ventanea” Chucho Nader a regidores fifís

* No dio nombres pero dijo que son los que nunca se quieren ensuciar las manos en las jornadas “Diciendo y Haciendo”

María de Jesús Cortez

El desinterés por parte de algunos regidores a sumarse a las acciones sociales del gobierno municipal como la jornada “Diciendo y Haciendo” fue puesta al descubierto por el alcalde porteño, Jesús Nader Nasrallah quien reveló que hay ediles que sólo quieren hacer trabajo de escritorio.

“Lástima que los regidores no se suman a este tipo de proyectos, de programas es algo solamente por parte de nosotros hay algunos de ellos que solamente hablan en las juntas de cabildo, pero no vienen, no accionan, no nos ayudan, no tienen contacto con el pueblo están muy lejanos a la realidad”, recalcó.

Exhortó a los integrantes del cuerpo edilicio para que se sumen a jornadas como “Diciendo y haciendo” los sábados, en las que existe mayor contacto con las necesidades de la población, pero en la que se evidencia que a los integrantes del cuerpo edilicio no les interesa y exigen desde sus oficinas o en sesiones de cabildo.

“Que se ensucien las manos, no que sigan ahí metidos en sus oficinas del ayuntamiento de Tampico sin hacer nada, es muy fácil hablar y decir tonterías pero nada qué ver con la realidad, es un exhorto que les estamos haciendo a ellos, que se me “pongan las pilas y si no que den el campo libre y se los den a sus suplentes, a la mejor van a hacer mejor papel que ellos”, aseveró el alcalde.

Así mismo, respecto a los constantes recortes presupuestales de la Federación, Chucho Nader expresó que el ayuntamiento de Tampico continuará trabajando con recursos propios.