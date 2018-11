Víctor Peñalosa no merece ser regidor: fundadores de Morena

María de Jesús Cortez

Quienes se dicen fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en la zona, critican que haya quedado como regidor, Víctor Hugo Peñalosa Hernández pues dicen que no se merece ocupar ese lugar pues nunca trabajó para el partido ni comparte los ideales de Morena.

Angélica Sevilla Castañeda, quien dice formar parte del Movimiento desde sus inicios, dijo en entrevista que hay personas que salieron beneficiadas con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y nunca han trabajado para el partido.

“Nunca trabajaron empezando con Peñalosa y la señora Elizabeth en fin hay una lista de esos que no han trabajado pero no la traigo pero Peñalosa está ocupando aqui un lugar que no se merece”, recalcó.

No supo decir si el actual regidor es militante o simpatizante, pero de igual forma dijo que no viene al caso, lo que sí es que para ella este regidor no merece estar en ese puesto porque asegura que nunca trabajo para el partido.

“Digo porque yo tengo todo el recorrido desde 2005 que anduve con Morena, somos fundadores mi esposo mi hija, yo y mi familia, hay otros que tenemos mucho derecho pero es un partido nuevo espero que mis palabras lleguen hasta Andrés Manuel López Obrador porque no se vale, anduvimos afiliando llegue a afiliar hasta 500 gentes pregúntenle a Peñalosa cuantos afilió él y no representa los ideales de Morena nosotros anduvimos por convicción”, finalizó.