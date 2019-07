Viene Yolanda Morales Izquierdo líder de PETROMEX al sur de Tamaulipas.

*El próximo viernes 12 de julio dará una rueda de prensa y asistirá a las centros de Trabajos de las Secciones 1, 3, y 33 de Madero, Altamira y Tampico, para entrevistarse con grupos de trabajadores petroleros de la zona e invitarlos a que se sumen a la nueva organización sindical.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

Yolanda Morales Izquierdo líder nacional de PETROMEX, estará en la zona sur de Tamaulipas con el propósito de reunirse con grupo de trabajadores de las secciones 1,3 y 33 de petroleros de Madero, Altamira y Tampico a fin de darles a conocer los trabajos que realizara esta nueva organización de trabajadores petroleros e invitarlos a sumarse a un sindicato que defienda sus derechos.

Eduardo Barradaz García líder de la sección 42 de PETROMEX, fue quien dio a conocer lo anterior y explico que la gira de la líder Nacional de PETROMEX Morales Izquierdo iniciara el viernes 12 de julio con una rueda de prensa y que posteriormente se reunirá con grupos de trabajadores petroleros que quieren escuchar las propuestas del nuevo sindicato.

El dirigente petrolero Barradaz García, dio a conocer que PETROMEX obtuvo su constancia de registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPyS) el 26 de marzo. Está conformado por un consejo general de gobierno con representantes de los trabajadores, y una contraloría interna autónoma, que se encargará de denunciar el mal manejo de los recursos.

Por el momento sostuvo el entrevistado buscamos sumar y afiliar a la mayoría de trabajadores petroleros de esta zona a esta nueva organización que trae como filosofía, NO ROBAR, NO MENTIR, NO TRAICIOAR.

El dirigente de PETROMEX Eduardo Barradaz García, considero que los trabajadores petroleros de México tenemos la responsabilidad de romper con 80 años del corporativismo y del sindicato único en PEMEX, por ello invito a los trabajadores de la zona a sumarse a PETROMEX.