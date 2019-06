Viven infierno; se quedan sin luz en la Echeverría

*Tuvieron que dormir en el patio

María de Jesús Cortez

Vecinos de la colonia Echeverría tuvieron que dormir la noche del jueves en sus patios luego de que se quedaron sin energía eléctrica y es fecha que la Comisión Federal de Electricidad no soluciona el problema. A la mañana de este viernes eran 15 horas sin el servicio de luz y son más de cien vecinos los afectados.

Cecilia Bautista es una de las afectadas, quien cuenta la problemática que viven” desde las diez de la noche del jueves no tenemos luz, es mediodía de viernes y no regresa, con este calor no se puede hacer nada pero eso sí el recibo llega bien cargado y lo corta muy puntual sino pagamos”.

Señala que ya le llamaron a la CFE, al 071 pero nunca contestan. “tuvimos que dormir en el patio porque el calor es insoportable”.

Señala que el problema es constante, cuando no es un día es una noche y cuando no tienen voltaje bajo y así están desde hace 15 días.

“Queremos una solución definitiva porque ya estuvo bien, no podemos estar así con estos calorones tan fuertes”, aseveró la habitante.

Por su parte, María del Carmen Ortega mostró que los alimentos que tenía en el refrigerador se lle echaron a perder. Dice que le hablaron a los de la CFE, le dieron número de reporte y que en cuatro horas iban a restablecer la luz pero ya pasaron 15 horas y no han ido.

“Pasamos una noche fatal porque el calor es muy fuerte. Ahorita ya estoy limpiando mi refri porque ya todo se me echó a perder”, agregó.

Cuestiona la usuaria afectada que quién les va a pagar todos los alimentos que se le echaron a perder y que ella tuvo que sacar ya todo porque el calor está demasiado fuerte.”lo peor es que los niños sufren más, tengo un nieto y lo tuvimos que sacar al patio”.