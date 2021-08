LETRAS PROHIBIDAS

¿Logrará AMLO desmantelar la Oposición?

Clemente Zapata M.

Se puso de ‘a pechito’

para que lo reventaran

y en corrida lo echaran

“adiós-bye” a Ricardito…

“Cuatroté” no perdona

y mucho menos olvida;

AMLO sabe su movida

y pa’ sucesión abona…

Algo en lo que estará metido el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, desde aquí y hasta que defina a su sucesor, será desmantelar a la Oposición.

En eso ha estado metido durante sus casi primeros tres años de mandato y no hay razón para pensar que hará algo distinto. La prosa que se emplea en Las Mañaneras de Palacio Nacional, enfocando todas sus baterías hacia el pasado, confirman la teoría.

El Mandatario mexicano tiene los números en sus manos y el revés que obtuvo el pasado seis de junio, es algo que no se puede pasar por alto en Palacio Nacional con todo y la narrativa de que “los del pasado” son los culpables de todas las fallas existentes.

Las cifras son frías: El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2018 obtuvo 247 diputados federales. Para este seis de junio del 2021 esa cifra se redujo a 198.

Los aliados de Morena, como el Partido Verde Ecologista de México y Del Trabajo, mejoraron su cuota de legisladores. El Verde pasó de 16 en el 2018 a 43 en este 2021 y el PT de 28 a 37 en los mismos periodos; pero no les alcanzó para la mayoría calificada.

El bloque de Morena y sus aliados tiene mayoría simple con 278 diputados, mientras que la Oposición, a través de “Va por México”, conformada por Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática, incluido el Movimiento Ciudadano, se llevaron en conjunto 222 curules para la próxima Legislatura federal.

El PAN aumentó a 114 diputados en este 2021 cuando en el 2018 sólo pudo conseguir 80 espacios. El PRI, que había obtenido 47 legisladores, pasó a 70 durante los mismos periodos.

Si se analizan estos números sin ningún sesgo político, se podrá ver que la Oposición en la Cámara de Diputados obtuvo una mejora o si se quiere ver de otra manera más crítica: La Cuarta Transformación ya presenta el desgaste “natural” en el ejercicio del poder y con tendencia a la baja para el 2024.

De ahí que toma importancia el hecho de que el ex candidato presidencial, RICARDO ANAYA CORTÉS, sea señalado por la Fiscalía General de la República, al grado de que el propio ex candidato presidencial de Acción Nacional, se diga perseguido.

En un video que ANAYA difundió el reciente fin de semana, detalla que “saldrá del país porque lo quieren fregar a la mala”, tras casi un año de mantener una campaña con miras a convertirse otra vez en candidato presidencial en el 2014.

Presuntamente ANAYA es señalado por EMILIO LOZOYA AUSTIN de haber recibido importantes sumas de dinero en “greña” para repartir entre sus pares cuando fue diputado federal, y así sacar las reformas del hoy ex presidente PEÑA NIETO.

El también ex diputado federal y ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se ha de estar arrepintiendo de no haber aceptado la diputación plurinominal que su “compadre” MARKO CORTÉS le ofreció al momento de hacer la lista de precandidatos, ahora que (asegura ANAYA) usan “testigos balines” para acusarlo.

Dos casos que toman relevancia para sospechar que hay un sesgo político en la aplicación de la justicia en México, son aquellas carpetas judiciales cuyos actores son ROSARIO ROBLES y JUAN COLLADO.

Ambos figuras “intocables”, prácticamente “vacas sagradas”, en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO y que hoy están presos y esperando “resolución” a sus procesos.

Situación contraria a la que viven EMILIO LOZOYA AUSTIN, como ex director de Petróleos Mexicanos y “protegido” de la Cuarta Transformación, al igual que ALONSO ANCIRA ELIZONDO, de Altos Hornos de México, metido en la presunta fraudulenta compra/venta de Agronitrogenados.

Aunque hay quienes aseguran que RICARDO ANAYA les “movió el tapete” a los asesores de Palacio Nacional, lo que realmente se “huele” en este asunto, es que la Cuarta Transformación ya opera la sucesión presidencial del 2014 y no quiere que haya “madruguetes”.

No se puede ocultar que el Presidente de México tiene en CLAUDIA SHEINBAUM y MARCELO EBRARD a sus dos “delfines”, para sucederlo, en caso de que no cuaje su hipotético deseo de reelección.

SHEINBAUM perdió fuerza el pasado seis de junio al “dejar ir” la hegemonía de Morena en la Ciudad de México. De recibir un bastión guinda, ahora lo que tiene es una parcela divida: en un lado guindo y en otro azul.

En el caso de MARCELO EBRARD, por mucho que el mandatario ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR quiera meterlo con calzador a la carrera presidencial, el lamentable caso de la Línea 12 del Metro, una tragedia que cobró la vida de más de 20 personas, es un pesado lastre para cargar de aquí y hasta el 2024.

Permítame insistir. Aunque se “huela” que hay una persecución política en contra de RICARDO ANAYA, muy al estilo de ROSARIO ROBLES y JUAN COLLADO, lo que hay bajo la mesa es el intento de cortar, una a una las espigas más altas en el trigal presidencial que ya está sembrado y que levantará cosecha en el 2024.

Desde un punto de vista práctico, RICARDO ANAYA no representa a toda la Oposición y tampoco es el “favorito” del panismo nacional con todo y que ya fue candidato presidencial.

Dentro de Acción Nacional hay más y mejores cuadros; súmele el PRI, PRD y hasta Movimiento Ciudadano. Cuadros un poco “más limpios” que ANAYA y que ha entendido la importancia de la discreción.

Aunque sí es importante para Palacio Nacional tener a RICARDO ANAYA medido, como parte de un todo, para evitar que crezca y pueda influenciar un bloque mayor al conocido hasta el momento en las parcelas opositoras a la Cuarta Transformación.

Además, no se puede cerrar lo ojos a la siguiente realidad: En Palacio Nacional han aprovechado bien los “pecados” de algunos políticos que han dejado entrever sus deseos de competir en el 2024.

Haberse adelantado a los tiempos, muy al estilo de VICENTE FOX y del propio presidente LÓPEZ OBRADOR (que duró 18 años de candidato), enseñando sus cartas, les costó que una jauría de la Fiscalía General de la República los persiguiera.

RICARDO ANAYA forma parte de una lista de personajes que seguramente tienen en Palacio Nacional identificado como posibles adversarios de SHEINBAUM o EBRARD.

Buscar “descartar” a RICARDO ANAYA, por el método que sea, aceleraría que desde la Oposición empiecen a salir más y más “suspirantes” para el 2024 y con ello la posibilidad de aplicarles guillotina hasta que los “trigales presidenciales” que queden pelones.

No es venganza, no es revancha, no es temor… Simplemente aprovecharse de que, desde la Oposición, algunos cuadros se ponen de “a pechito”… Pendientes…

~~EGRESADOS DE UAT PRESENTAN EL EGEL-CENEVAL.- Un total de 466 egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) acudieron a las instalaciones del Centro Universitario Sur (Campus Tampico), para presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) correspondiente al período 2021-3, en seguimiento a las indicaciones que establecen la Rectoría y las diferentes dependencias académicas de la casa de estudios para dar cumplimiento a esta evaluación… El examen EGEL es una prueba estandarizada de cobertura nacional diseñada y aplicada por el CENEVAL, que permite identificar si los egresados de un programa educativo específico poseen los conocimientos, habilidades y competencias suficientes y fundamentales para el desempeño profesional.

