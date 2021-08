Ventana Política

por María Esther Rodríguez Tovar

Los Aspirantes de Morena en Tamaulipas

Todos tienen su padrino

Todos ellos están encomendados a San Peje

Todos tienen el sueño de ser el próximo Gobernador de Tamaulipas

Todos están en busca del apoyo de los Comités de Morena en el estado

Cd Victoria, Tamaulipas ante la efervescencia de la ya próxima candidatura, del próximo gobernador, de nuestro Estado, los aspirantes sacan la sonaja, y dicen que si quieren participar, uno es Alejandro Rojas Díaz Durán, Golpeador y denunciador, del actual Gobernador Francisco García, Cabeza de Vaca, otro de ellos es el Dr. Rodolfo González Valderrama, ellos 2 son las cartas fuertes del senador Ricardo Monreal, presidente de la Cámara alta, otro de los aspirantes es el diputado reelecto, Erasmo González Robledo, y el senador Dr Américo Villarreal, ambos son las Cartas del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y los aspirantes de parte del presidente Mexicano Lic. Andrés Manuel López Obrador, estos son el profesor Héctor Garza González, y Faustino López Vargas, amigos personales del precisó Mexicano, otro aspirante sin padrino sin fuerzas políticas serían el delegado federal, José Ramón Gómez, cuñado del actual Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Chavira, otro es el Dr Felipe Garza Narváez, otra sería la actual alcaldeza de Reynosa, Maki Ortiz, quien presume, que ella es la aspirante más fuerte, de los aspirantes de Morena, Todos ellos hablan de Unidad y de que sea quien sea el abanderado de Morena, todos ellos, habrán de sumarse, a fin de no fracturarse y llegar fuertes a la elección constitucional, de Junio de el año entrante, del aspirante Alejandro Rojas Díaz Durán Golpeador de cabeza de Vaca, podemos afirmar que es un hombre, muy conocido gracias a su trabajo y sus denuncias, del Dr Rodolfo Gonzalez Valderrama, ha pesar de tener un nombramiento de director de Radio y televisión, el cuidadano común no lo conozce, porque no ha tenido trato con las bases de Morena, y con el pueblo tampoco, los aspirantes patrocinados por Mario Delgado Carrillo Americo Villarreal y Erasmo González Robledo, con un pasado reciente de priístas, no terminan de ser aceptados por los fundadores y militantes de Morena, porque son muy prepotentes, y les falta trató humano y social, según destacan varios Militantes, en cuanto a los amigos del presidente Mexicano Lic Andrés Manuel López el profesor Héctor Garza González, y Faustino López Vargas, con una trayectoria, y cercanía con el presidente, el profesor Héctor Garza González es ahora oficial mayor de presidencia de México, un puesto que le ha servido para Moverse en todo territorio de Tamaulipas, si el fuera el próximo Candidato a Gobernador de Tamaulipas, sin duda tendrá el apoyo de los empresarios, Álvaro Garza Cantú y sus hermanos , y Faustino López Vargas, le ha faltado Moverse, y tener más cercania, con la militancia de Morena en Tamaulipas, en este punto, hay quienes dicen que va haber dedazo del presidente Mexicano Lic Andrés Manuel López Obrador en la designación del próximo Candidato a Gobernador de Tamaulipas, por lo pronto en todo el territorio del Estado siguen más destapes de aspirantes de Morena en Tamaulipas, afirma el suplente del senador Ricardo Monreal presidente de la Cámara alta Lic Alejandro Rojas Díaz Durán que ya podemos hacer una fiesta, todos somos amigos y de mi parte Espero que si yo soy el candidato, también ellos me apoyen a mi, por lo pronto el piquete de ojos, el golpe bajo, la patada a la espinilla está a la orden, todos ellos esperan ser los elegidos para ser los abanderados, de Morena y poder ganar la campaña constitucional y convertirse en el próximo gobernador de Tamaulipas,,