PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Los candidatos del PRI que están dando color

1.- En el desarrollo de las campañas políticas de este año, hay varios candidatos del PRI que han tenido buen despegue, sobre todo en la competencia por las alcaldías, aunque no deja de ser una pesada loza la reprobación social ganada por el Tricolor en los últimos años. Entre esos candidatos con buenos puntos están Pedro Luis “Peluco” Coronado Ayarzagoitia en Matamoros, a quien sus simpatizantes le ven probabilidades de triunfo.

“Peluco” ha venido realizando una campaña austera, sin gran difusión en los medios y la acción determinante estará en la disposición de recursos que pueda tener para generar la movilización el 6 de junio, para lograr que sus simpatizantes los apoyen en las urnas.

En las mismas están la licenciada Rosa Isela Pesina Hernández, abanderada por Valle Hermoso, y Alejandro Montoya Lozano en la capital del estado, cada uno de estos dos priistas tienen en sus localidades un buen ambiente y están jugando a las vencidas con las cartas de Acción Nacional, Alberto Enrique Alanís y María del Pilar Gómez, respectivamente.

La clave del triunfo está en disponer del financiamiento suficiente para operar la movilización en el día crucial. Y en este caso el Revolucionario Institucional no está en condiciones de aportarles apoyo para ese menester.

Al margen del resultado final de cada elección, la realidad es que estos personajes y seguramente otros cuadros del Tricolor en Tamaulipas, podrán obtener una votación decorosa y con ello se amplían las posibilidades de obtener un mayor número de diputaciones plurinominales en el Congreso local, además de mejorar su porcentaje de votación que en 2019 se fue a poco más del 10 por ciento, y este repunte se transformará en una mejor captación de prerrogativas para los próximos comicios.

Al principio de la jornada electoral veíamos que el PRI obtendría con apuros una diputación plurinominal, la que separó para sí, Edgardo Melhem Salinas, como privilegio por ser presidente del CDE, pero en el nuevo horizonte pueden alcanzar curul por la vía de representación proporcional Alejandra Cárdenas Castillejos que va en el 2º lugar de la lista y ya con optimismo hasta Luis Guevara Cobos, estos son los tres primeros de la propuesta. En el 4º lugar figura Juliana Garza Rincón, y le siguen Gustavo Rico de Saro, Julissa Bustos Padilla y Jesús Valdez Zermeño, en los lugares 5º, 6º y 7º respectivamente.

EL PAN CON MAYOR MÚSCULO EN TAMAULIPAS.- Por otra parte, el Partido Acción Nacional, es el que se vislumbra con mayor soporte para cumplir con éxito a lo largo de la jornada, ha dejado testimonio de su capacidad de movilización en las ciudades más importantes del estado con “Caravanas de la victoria” y la participación de 25 mil vehículos, y nada menos este sábado 8 de mayor tuvo una gira relámpago de su dirigente nacional por los municipios de mayor población (Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria y Tampico).

En esos escenarios Marko Cortés dio espaldarazo a los candidatos de cada uno de estos puntos geográficos. Ningún otro partido político ha tenido hasta ahora manifestaciones de esta índole, que inyectan triunfalismo a sus bases, que muestren lo que en el argot político se llama “músculo”. Son eventos que además de llamar la atención del electorado por el contenido del discurso, oxigenan hacia el interior a las campañas.

Cortés decretó el triunfo de Acción Nacional en todos los puntos geográficos que visitó, incluso tan competidos como Reynosa y Matamoros.

Favorece al PAN la crisis de imagen que vive Morena, primero por los escándalos de abuso sexual de militantes distinguidos en Guerrero y Puebla principalmente y luego la tragedia de la ruta 12 de Metro, un evento que si la obra hubiera estado a cargo de un gobierno neoliberal, los responsables ya estarían en el cadalso de la mañanera, eso sin contar con el episodio de violencia de género protagonizado por el candidato a alcalde de Victoria, Eduardo Gattás.

Todo esto en conjunto ha tenido un impacto negativo que ya han recogido las últimas encuestas y facilitó el impacto del mensaje de Marko Cortés en defensa de los cargos que se le imputan al gobernador, el desafuero y cese de quienes están bajo sospecha de ser responsables de la tragedia del Metro, en fin. Esta semana que concluyó ha sido la peor para Morena en lo que va del año, mientras tanto Gattás sigue realizando una campaña irresponsable, vendiéndole espejismos de lo que no podrá realizar por Victoria.

Sólo un 4 por ciento de los 346 municipios que gobierna Morena en todo el país han tenido un presupuesto extraordinario y no precisamente por recursos allegados a los ayuntamientos, sino por la derrama de las obras que realiza el gobierno federal. Porque el Presidente AMLO, hay que reconocerlo, no hace diferencias en lo que se refiere a recursos extraordinarios a los municipios y lo aprobado en la Cámara de Diputados por el mayoriteo guinda, es parejo para todos los cabildos, los 544 del PRI, los 450 del PAN y los 207 del PRD, 118 del PVEM, 103 de MC y 34 del PT.

DIRIGENTES A DESQUITAR LA PLURI.- Por lo que se refiere al papel que están desempeñando los dirigentes estatales de los partidos políticos, casi todos se han puesto las pilas, por lo menos los que encabezan los principales institutos políticos, y no es mérito, es obligación, empezando para que justifiquen la plurinominal porque casi todos se anotaron como número uno en la lista de su partido, es el caso de Luis René Cantú por el PAN, Edgardo Melhem del PRI y hasta Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano que ya tienen amarrada una curul local.

La cuestión es que por ejemplo ahora el Cachorro Cantú anda gastando suela, este fin de semana lo hizo en Tampico; antes el priista también anduvo en la zona sur y Gustavo no ha aflojado el paso, cuerpeando a los jóvenes y mujeres que son los pilares sobre los que está construyendo la fuerza de Movimiento Ciudadano.

La excepción en esa postura de los dirigentes estatales es Morena, porque apenas se dio a conocer el nombre de quien los presidirá, pero todavía no se ha hecho presente, se trata de Oscar Alarcón Santos y la nota la dio la diputada local Edna Rivera y eso por que accedió a un comunicado del partido a nivel nacional, donde se dieron a conocer las nuevas cabezas estatales en varios estados, entre ellos Tamaulipas.

Alarcón no es muy conocido en círculos morenistas dado que es de Nuevo Laredo y llega en el peor momento, por las circunstancias que enfrenta el partido, tanto económicas como de estructura, así como carencia de directivos en los municipios, actualización de consejeros, etc. y muchos etc. más.

En fin, el calor electoral empieza a sentirse.