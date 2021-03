                < Los efectos de Gustavo y Blanca en la arena electoral

PRESENCIA

1.- Mientras Morena sigue sin “dar color” en la asignación de candidaturas a diputados locales y alcaldes, los partidos de fuerzas menores y de nueva creación emprenden sus proyectos electorales con candidatos que tienen presencia y trayectoria y se preparan para dar la batalla, es el caso de Gustavo Cárdenas y Blanca Anzaldúa.

En ese contexto tenemos que examinar que unos por ser de nueva creación y otros por tener votaciones apenas por arriba del 3 % que les permite retener su registro, no es suficiente para quitarle el sueño a las tres principales fuerzas políticas de Tamaulipas, pero indudablemente tendrán un efecto en la contienda electoral, les restará votos al PAN, PRI y Morena.

Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez de Movimiento Ciudadano y Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera que esta vez juega bajo las siglas de Fuerza por México, uno de los partidos de nueva creación al que se le adjudica lazos con Morena, van en las boletas electorales, el primero por la diputación local por el XV Distrito y la segunda buscará la Presidencia Municipal. Morena dará a conocer sus cartas para puestos locales hasta el último momento de acuerdo al calendario electoral que es el próximo miércoles 31 de marzo.

Gustavo hizo historia al ganar la alcaldía de Victoria por el PAN (1993-1996), fue la primera derrota del PRI en la capital del estado, lo cual representó una proeza en esa época, y ha sido su única victoria en las urnas, pero lo suficientemente fuerte para impulsar su carrera, sobre todo porque a lo largo del trienio sostuvo un enfrentamiento permanente con el entonces gobernador Manuel Cavazos Lerma, quien tenía pocas simpatías en el pueblo.

Después de esa primera victoria, los demás puestos obtenidos por Cárdenas Gutiérrez han sido por la vía plurinominal, además de senador de primera minoría en 2000-2003; diputado federal 2015-2018; diputado local 1996-1998. Dos veces candidato a gobernador, obteniendo votaciones decorosas, pero que no le dieron el triunfo.

Gustavo Adolfo quien va por la diputación local por el 15 Distrito Electoral, tiene posibilidades de obtener una buena votación, quizá no le alcance para ganar pero le restará fuerza a Morena en ese punto que parece estar pintado de guinda; Cárdenas Gutiérrez con su lenguaje de barrio tiene un puente de cercanía con el pueblo y podrá colgarse del discurso morenista contra la corrupción porque no tiene “cola que le pisen”, y porque no es la primera vez que toma la escoba para barrer la impunidad y la complicidad que se teje en los círculos de poder.

El candidato de MC por el XV Distrito local es un empresario exitoso del ramo de la hotelería y la industria restaurantera, en política mucho le ha ayudado el nombre de su padre don Jorge Cárdenas González exalcalde de Matamoros y exdiputado federal, y de su tío el exgobernador Don Enrique Cárdenas González, por cierto no será esta la primera ni la última vez que coincida con su primo Enrique Cárdenas del Avellano en una misma contienda, y cada uno en diferentes partidos, aunque esta vez el proyecto del ingeniero es la diputación federal, el territorio del XV Distrito local, queda dentro del V Distrito Federal

El discurso de Gustavo desde antes de que naciera Morena fue contra el partido en el poder, hoy son diferentes siglas, pero la canción es la misma. Él está desligado del Partido Acción Nacional por cuyas siglas construyó su carrera política y en los últimos años ha sido el dirigente de Movimiento Ciudadano un partido que en el plano nacional empieza a sonar fuerte y tiene una gubernatura, la de Jalisco.

ANZALDÚA RESTARÁ VOTOS AL PRI Y A REDES SOCIALES.- Por lo que respecta a Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera quien ostenta una docena de cargos dentro del PRI (al que ya renunció) en Tamaulipas y otros puestos más desempeñados en su Delegación sindical (D-II-49), y dos de representación en el seno del SNTE, dibujan el perfil de una mujer con fuerte activismo político.

Además de su sólida formación académica, la hoy candidata de Fuerza por México cuenta con dos maestrías, una especialidad y un doctorado, que no detallamos por falta de espacio, todos en el terreno de la educación haciendo honor a su formación normalista.

Tampoco podemos pasar por alto su trayectoria en la administración pública, fue directora del Instituto Estatal de Cultura durante el sexenio de Américo Villarreal Guerra, con un desempeño sobresaliente con la celebración anual de un Festival, podemos decir que fue la primera vez que se le dio importancia al arte y cultura, abriendo espacio a los autores locales y a otros importados.

El calendario curricular de Anzaldúa Nájera no tiene vacíos, todos los días y todos los años de su vida ha estado vigente en diferentes terrenos, ya sea el docente, administrativo, político-partidista o sindical de tal manera que es muy conocida por esa enriquecedora trayectoria que hoy la convierte en importante pieza dentro del ajedrez electoral.

Blanca es una buena carta, la dificultad la tendrá al participar con un partido de nueva creación que quizá no cuenta con la estructura de algunos de sus competidores, pero asumirá la candidatura con decoro porque despertará la respuesta de muchos amigos y de gente que la conoce.

Por eso decimos que estos dos personajes, tan diferentes como son Gustavo y Blanca tendrán su impacto en los comicios del 6 de junio, ellos restarán votos a las tres principales fuerzas políticas, PAN, Morena y PRI y de alguna forma vienen a fragmentar el voto azul y tricolor por sus raíces de uno y otro en esos partidos.

Cárdenas tendrá oportunidad de levantar una buena cosecha de votos en el Distrito XV donde hay presencia de Morena, mientras que Anzaldúa restará votos al PRI del que fue militante desde 1972, es decir toda su vida desde que adquirió la mayoría de edad, y quizá a Redes Sociales, que es de nueva creación, por su filiación con el SNTE.

No está demás traer a colación que durante las dos últimas elecciones locales los PVEM, PRD y Nueva Alianza han tenido una participación meramente testimonial porque no han logrado obtener ni siquiera el 3 % para mantenerse vigentes, Movimiento Ciudadano en 2019 obtuvo un 3.45 % de los votos emitidos en esos comicios y en 2016 logró 34 mil 859 sufragios, a MC le fue bien cuando Gustavo Cárdenas figuró como candidato y superó los 74 mil sufragios.

Desde el arranque del año electoral en septiembre de 2020, se tuvo muy claro que la lucha electoral se dará exclusivamente entre el PAN y Morena, y las cosas no han cambiado, pero los nuevos tiempos nos han enseñado que no hay adversario pequeño, que uno o dos puntos porcentuales pueden transformar el rumbo de la historia, por eso consideramos que personajes con presencia y peso político como son Blanca y Gustavo tendrán de alguna manera su impacto.