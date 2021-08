Victoria y Anexas

Con la certeza de que a los derechos constitucionales no se renuncia, esta semana me apersoné en el CBTIS 24 de esta capital para gestionar mi registro para la pensión del bienestar y me encontré con la novedad de que dicha prestación se comenzará a entregar, según los personeros de José Ramón Gómez Leal (JR), hasta abril del año que entra contraviniendo las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al conocer de varios reclamos, uno de los jóvenes que parecía estar al frente del operativo de registro se acercó para tratar de calmar las aguas diciendo que lo que da el gobierno de la república es un apoyo, no una pensión como las que otorgan el ISSSTE o el IMSS, con lo provocó una airada respuesta ya que el mérito de esa prestación es que se reformaron las leyes para incluirla como pensión para adultos mayores de 65 años a partir del año en curso, según lo presume el jefe del ejecutivo federal.

Los llamados servidores de la nación titubearon ante la firmeza de los reclamos, al parecer carecen de información fidedigna sobre el tema, pero alcanzaron a lanzar habladas para los reclamantes en el sentido de que los adultos mayores de 65 deberían aprender a escuchar con lo cual demostraron que el JR no los ha capacitado debidamente; alguien comentó resignado: parece que los héroes se están cansando.

El presidente AMLO lo ha dicho en todos los tonos: la burocracia es como un elefante reumático y, al parecer, a pesar de la disposición presidencial, muchos de los que deberían de recibir la pensión del bienestar desde los 65 años, comenzarán a recibirla hasta que cumplan 66 porque la tramitología se llevaría de seis a ocho meses, según los presuntos voceros del llamado súper delegado.

Pero no crea usted que todo lo negativo que se dice de las instituciones del ámbito federal es cierto, debo comentar aquí que en el IMSS realizan esfuerzos serios por cumplir con la entrega oportuna de medicamentos para sus numerosos derechohabientes ya que, como diabético, hipertenso y cardíaco soy cliente frecuente de esa noble casa de salud que, en mi consulta médica mensual, me entregó el paquete casi completo; sólo me quedaron a deber (para la siguiente semana) el dinitrato de isosorbida de cinco miligramos que es la pastilla sublingual de emergencia para evitar nuevos infartos.

Ya que me puse positivo, le cuento que esta semana tramité el refrendo vehicular en la oficina fiscal estatal llevándome la sorpresa de que el pago fue ágil, se cuenta con las normas de seguridad sanitaria y una atención esmerada por parte del personal femenino de la dependencia quienes reconocen que mucha gente se atrasó por la pandemia pero que ya se puede aprovechar que no se están cobrando recargos.

FUE DIRIGENTE estudiantil, titular de Relaciones Públicas y Prensa en el campus Tampico-Madero de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ha ocupado múltiples espacios en la administración pública de la entidad donde el médico cirujano dentista Felipe Neri Garza Narváez ha acumulado una experiencia que considera suficiente para aspirar al cargo de gobernador que se renovará en los comicios del año entrante.

Ente una veintena de reporteros de esta capital, el profesionista egresado hace décadas de la Facultad de Odontología de Tampico, pero nativo y residente de Ciudad Victoria, manifestó que en todos los cargos ocupados a través de una larga trayectoria ha llevado con él el orgullo y la satisfacción de haber sido formado en las aulas de la UAT con cuya autonomía está seriamente comprometido demostrándolo en cada una de las encomiendas que ha tenido en el sector público.

Presidente de un partido que estuvo gobernando durante décadas, Coordinador de Comunicación Social del gobierno estatal, tres veces diputado local por el mismo distrito electoral, presidente del Congreso del Estado, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en esta capital y representante en Tamaulipas de la Secretaría de Gobernación, entre otros cargos ocupados, dan al médico Garza Narváez un perfil integral para buscar la gubernatura de la entidad.

Respetuoso de los demás aspirantes, reiteró que no está afiliado aun al Movimiento de Regeneración Nacional, sin embargo, recordó que desde 2017, ante Andrés Manuel López Obrador (quien todavía no era presidente de la república), firmó el compromiso para impulsar la cuarta transformación, además, se dijo comprometido con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

EL REGRESO A clases anunciado por las autoridades ha provocado controversias al interior de los gobiernos, de los sindicatos y de las asociaciones de padres de familia, tanto en instituciones educativas públicas como privadas cuyos representantes dan opiniones encontradas y dificultan el acuerdo pues el principal argumento de la federación es que los menores están sufriendo por tanto tiempo en casa.

Parece ser que la polémica se localiza más bien en el nivel básico y medio porque en las instituciones de educación superior nunca se suspendieron clases ya que profesores y estudiantes se mantuvieron trabajando a distancia como en la UAT donde nadie discute sobre el regreso al trabajo porque la única duda es si se acudirá a las aulas o se seguirán las sesiones por la plataforma de Teams; feliz reinicio para todos.

