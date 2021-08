La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LOS NUMEROS NO PINTAN BIEN PARA LOPEZ OBRADOR: SHEINBAUM

El destacado columnista de El Universal, Javier Tejado Dondé, dice que le parece que, a pesar del gran ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en marzo del 2022 se dé la primera consulta para revocar un mandato (y él salga triunfante), éste ejercicio difícilmente se llevará a cabo.

Primero porque afectaría a la puntera presidencial de MORENA. Hasta hoy los números no favorecen a MORENA en la Ciudad de México. Tan solo en las pasadas elecciones para las alcaldías, la oposición sumada tuvo 13.5% más votos que el bloque de Morena-PT-PV. Y dado que no hay acciones para recuperar e voto de la clase media de la CDMX, además de que los casos de Covd-19 van en rápido ascenso, con todo lo que ello implica, los números en la capital no pintan bien para el presidente ni para Morena.

Si se perdiera la CDMX en la Consulta sería la segunda derrota electoral para la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con a consecuencia adiciona de que, ésta vez, el perdedor sería su jefe moral, el presidente. Así que difícilmente la 4T va a exponer a Sheinbaum, menos ahora que las encuestas marcan que a nivel nacional es la mejor posesionada para buscar a candidatura de MORENA y ya ni comentar el aprecio que públicamente le manifiesta AMLO.

Agrega como dato adicional, para reflejar lo endeble para que la 4Tse ha vuelto el voto en la CDMX, hay que señalar que en la elección pasada para diputados federales, Morena y aliados obtuvieron 1.5 millones de votos. Y ahora, con toda su maquinaria electoral echada a andar, apenas salió a votar por la Consulta sobre expresidentes la mitad de ese número. ¿Van a entregar a la jefa?

Morena va a la en votaciones. El ejercicio de gobierno desgasta, efecto que es mayor cuando llegamos a una tercera ola de contagios del Covid-19 y el número total de afectados es difícil de calcular. Pero es posible que su impacto perdure meses. De hecho en todas las entidades que el bloque oficial de Morena ganó para gobernador, cayó dramáticamente su voto contra los números de antier: en Guerrero bajó 58% en Baja California, el 75 por ciento, en Nayarit 86% y en Zacatecas el 88%, solo por mencionar algunos ejemplos, ¿Va a poder Morena sus votaciones?

Aunque perdiera el presidente, no se le puede aplicar la ley retroactivamente. López Obrador ganó una elección para ser gobernante por seis años Esta tuvo lugar en el 2018. Posteriormente, en el 2019 se aprobó en la constitución la consulta revocatoria, por lo que no se puede aplicar una norma que no existía cuando ganó la presidencial.

Por cierto el gobernador de Tamaulipas se solidarizó con la periodista Azucena y @Milenio. Dijo que el periodismo es una de las columnas principales de toda sociedad democrática y cualquier amenaza criminal en contra de ésta actividad debe despertar el rechazo rotundo de todos los mexicanos.

Nos parece increíble que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, haya incurrido en el delito de acoso sexual, de lo que acusan varias mujeres, empleadas y ex empleadas, entre el 2013 y el 2020. Le salió caro el desliz, ya que pudo haber ido a la cárcel, pero mejor optó por renunciar a tan alto cargo.

El problema se complicó ya que ocurridos los hechos él de voluntad propia explicó a sus hijas en un mensaje televisivo que el “nunca tocó a ninguna mujer de manera inapropiada ni me insinué sexualmente”. Lo que propició una oleada de peticiones de dimisión.