David Ed Castellanos Terán

@dect1608

Los presidenciables

Finalmente pasaron las elecciones intermedias de la Cuarta Transformación en donde la popularidad de Andrés Manuel López Obrador aún le alcanzó para sacar adelante algunos candidatos, mientras que su contraparte Acción Nacional celebra haber avanzado.

Ahora para marzo de 2022 viene la revocación de mandato y mientras llega la fecha, los presidenciables de la izquierda manifiestan sus logros.

Claudia Sheinbaum perdió la mitad de la Ciudad de México, los del este votaron a favor de Morena y los de la CDMX del oeste se inclinaron por Acción Nacional. Claudia parece que quedó casi descarrilada.

Pero de cara a la sucesión presidencial, el Canciller Marcelo Ebrard Casaubon respira, la desgracia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad, no frenó a Morena, la alcaldía de Tláhuac se queda con Berenice Hernández, esto significa que para el futuro del también ex priísta la desdicha “defeña”, no será tema.

Otro político en la 4T, forjado en aquel PRI dispuesto a todo “desde pegar un botón, hasta matar un cabron”, es el senador Ricardo Monreal Avila, quizás el más fuerte de los presidenciables morenistas o de la “izquierda” mexicana.

Monreal logró quedarse con Zacatecas y Campeche; es el Senador, y ademas, dicho sea de paso, con mucha precaución le arrebató Tamaulipas al panismo, con su pieza clave Alejandro Rojas Díaz Duran, su suplente en el Senado Mexicano.

Ricardo Monreal es el candidato natural, sólo le toca esperar que ahora sí lo quiera posicionar el presidente, porque en la del 2018 lo dejó con ganas de la Ciudad de México, eso le dolió hondo al zacatecano, finalmente accedió a seguir en el posicionamiento de la Cuarta Transformación y la historia lo tiene aquí, parado en la antesala de ser el sucesor.

En la intimidad… La madrugada del lunes muchos candidatos de MORENA en Tamaulipas fueron despertados a través de insistentes llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y llamados desesperados a la puerta de su hogar; ya estaban dormidos y no se habían enterado que los votos les favorecieron. La sorpresa fue tanta que nadie se explicó cómo es que el PAN perdió. Por cierto otra sorpresa se dio cuando alguien ordenó descongelar las cuentas bancarias del gobernador tamaulipeco, entre bromas alguien dijo: dando y dando, pajarito volando.

