La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

LOS TRES GALLOS DE AMLO: CARDENAS, SHEINBAUM Y EBRARD

A lo largo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha oído decir que entre los prospectos para sucederlo en el cargo están en primer término Claudia Sheinbum y Marcelo Ebrard, los que con todo y el desplome de la línea 12 del Metro, se mantienen en esa posición, pero, pero, pero, días atrás surgió la versión de que “el tapado” de López Obrador es nada más y nada menos que, el nieto del general Lázaro Cárdenas del Río, Lázaro Cárdenas Batel, que es hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ex gobernador de Michoacán.

De llegar a ser así creemos que por primera vez es atinada la decisión de AMLO por donde se le quiera ver, ya que, si bien es cierto que la Sheinbaum y Ebrard tienen los merecimientos para su postulación como candidatos de MORENA a la Presidencia de la República, a Cárdenas Batel le sobran atributos, lo que para nosotros como analistas políticos garantiza su triunfo el día de la jornada electoral y de paso AMLO queda palancas con el poderoso grupo de los Cárdenas.

Cárdenas Batel no es ningún desconocido para el presidente López Obrador, prueba de ello es que en su gobierno aparece como Coordinador de Asesores y a la vez es el responsable de la elaboración de proyectos y asesoría a la presidencia de la república, para la toma de decisiones, por lo que definitivamente para nosotros Cárdenas Batel va en Caballo de Hacienda.

Pero, pero, pero, habrá que esperar la reacción de los militantes de MORENA y en particular de los fans o seguidores de la Sheinbaum y Marcelo Ebrard, ya que esa reacción, –negativa por cierto– no se hizo esperar por no haber nombrado AMLO a Ricardo Monreal entre la lista de los posibles que días atrás dio a conocer. Lo que podría tener un costo político en las votaciones a favor de MORENA.

El millonetas de Carlos Slim Helú, compadre de López Obrador y dueño del periódico The New York Times, o socio mayoritario, que para el caso es lo mismo, ni duda nos queda que al asumir los daños del desplome de la línea 12 del Metro salvó a la Sheinbaum y al mismo Marcelo Ebrard, pero ni uno ni otro ha dicho nada del pago del seguro de los usuarios fallecidos, 26 en total, además de los 100 lesionados.

El cual supuestamente es de 650 mil pesos por persona, pero al parecer les prohibieron hacer declaraciones a los familiares sobre del tema, advertidos de que al hacerlo se meterían en problemas judiciales. Sobre del pago del Seguro nadie se ha responsabilizado. Ni Slim ni el gobierno de la CDMX. Lo que para nosotros pone en desventaja a los dos funcionarios.

Por cierto, la bancada del Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado que impediría a la próxima Legislatura (de Mayoría morenista) desaforar al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La acción legislativa fue recibida por el pleno legislativo en su sesión de éste martes y por la tarde fue analizada y dictaminada a favor por las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos y se prevé que sea aprobada hoy miércoles en sesión ordinaria de la asamblea parlamentaria.

La reforma consiste en adicionar un párrafo tercero al artículo de la Ley Suprema del Estado y un párrafo tercero al artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas.

El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, fue sentenciado a tres años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero.

El ex diputado federal de Mante, Alejandro Guevara Cobos, dijo que el PRI ha definido conformar una sólida alianza con el PAN y PRD e incluso con otros partidos políticos, para la elección de Gobernador en el 2022.