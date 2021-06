Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Los votos desperdiciados

Cuando el IETAM confirme la votación obtenida en las urnas el pasado seis de julio, será triste, porque al menos cuatro partidos perderán la oportunidad de presentar otra vez candidatos para cargos de elección popular, debido a que no llegaron al tres por ciento de los sufragios, cantidad que prevé la Ley General de Partidos Políticos, en su Título Décimo, Capítulo I.

Desde siempre la gente dice que son muchos partidos los que intervienen en las elecciones mexicanas y que la Ley debería de evitar su multiplicación, sin embargo, es un derecho que tienen los ciudadanos y debe ser una condición que se mantenga, aunque el camino para la constitución de los partidos no es fácil, pero, sí es una pena ajena que sean más los votos anulados en las elecciones de Tamaulipas que aquella lograda por más de cuatro partidos políticos.

Estos son, el de la Revolución Democrática, Redes Sociales Progresistas, Fuera por México y Encuentro Solidario, los cuales no podrán arreglar nada, dado que, la mayoría de ellos no pudieron hacer coaliciones porque son de nueva formación, aunque la recurrirán a todo tipo de alegatos para estar presentes en la elección del año que viene so pretexto de que, es un proceso diferente, porque se competirá por la gubernatura de la entidad.

El hecho de no obtener el tres por ciento de los sufragios que marca la Ley fue en elecciones de diputados y alcaldes, de manera que, será hasta dentro de un año cuándo puedan decir adiós a los procesos ya que, no podrán competir en el 2024 para las alcaldías y diputaciones.

En las elecciones de hace dos semanas, se registraron 63 mil 370 votos nulos, 29 mil 371 en la de ayuntamientos y 33 mil 999 en las legislativas, números que, quedan por encima de los sufragios de esos cuatro partidos, que, en el caso del Partido Redes Sociales Progresistas, fue el más bajo con 13 mil 429 sufragios que son el 0.971 por ciento, por ciento de la votación total que fue de un millón 381 mil 809 sufragios y el más cercano a esa cifra tan baja, es el Partido Fuerza Por México que saco 13 mil 482 sufragios, el 0.975 por ciento.

Después y muy lejos del tres por ciento requerido para mantenerse como partido político con registro, está el PRD que logró 15 mil 98, que representan el 1.09, superado por el partido de reciente creación, pero, con el antecedente de que sus dirigentes fueron los mismos de un partido anterior, el Encuentro Solidario que era Encuentro Social, obtuvo 31 mil111 votos que son el 2.25 por ciento, es decir, le faltó el 0.75 para brincar la raya.

Casi 34 mil votos nulos en la elección de diputados de mayoría relativa en la entidad dan una lectura interesante del comportamiento de los ciudadanos, al quedar claro que prefieren que su voto no cuente que entregarlos a las organizaciones que postularon candidatos, eso a pesar de la insistente campaña de promoción que algunos partidos y las autoridades electorales hicieron para pedir a los tamaulipecos que votaran bien para evitar que el voto se desperdiciara.

De la misma forma queda claro que los candidatos presentados por Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Encuentro Solidario y el PRD, no fueron del agrado de los electores y 34 mil prefirieron, en el caso de la elección de diputados de mayoría echar a perder su voto, en un esquema en el cual, voto nulo cuando el ciudadano no define claramente en la boleta un partido o coalición a la que da su voto.

También ocurre cuando se marca toda la boleta, cuando se escriben insultos, cuando se rompe la boleta, cuando se marcan casillas de partidos que no están en coalición, cuando las marcas se ponen en los bordes de los recuadros, entre otras causas y establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Solo falta que se consideren las coaliciones, porque de ellas salen votos que de pronto ayudan a los partidos para que mantengan su registro ante el INE, como sucedió a nivel nacional con el Partido de Trabajo, que, de estar desahuciado hace algunos años, con su adhesión al Partido Movimiento de Regeneración Nacional, el panorama le cambió y llegó a un mundo de ensueño, porque jamás los dirigentes pensaron que llegarían a tener una bancada de diputados federales tan nutrida en la Cámara Baja el Congreso de la Unión, después de eso, hasta se dan el lujo de ganar presidencias municipales y diputaciones locales, todo gracias a esa liana que les aventó el presidente de la República desde que era candidato y gracias a que ellos le entregaron su membrete antes de que tuviera su propio partido para mantener su proyecto de candidato presidencial.

De los llamados partidos minoritarios de siempre, el que la libra es el Verde Ecologista ya que obtendrá votos de la coalición que hizo con Regeneración Nacional, aunque en el caso de las diputaciones sacaron 35 mil 965 sufragios, que son el 2.60 por ciento y en los ayuntamientos, fueron 31 mil 363 votos para dar el 2.27 por ciento, el asunto verdista debe analizarse bien, por aquello de que en el futuro pretenda lanzar candidatos.

Por su lado el Partido Movimiento Ciudadano es el otro de los minoritarios que ya se siente de grandes ligas, porque ocupa el cuarto sitio, aunque, en las votaciones de ayuntamientos sacaron menos del tres por ciento, 2.76 por ciento y en las diputaciones, sí la hicieron porque lograron 48 mil 420 votos, que fueron el 3.5 por ciento, diez mil de diferencia entre ambos proceso y que seguro se trata de los que jaló el coordinador general del Partido en el entidad, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, porque fue candidato a una de las diputaciones locales de Victoria.

Los votos desperdiciados, con votos perdidos, votos que no le sirven a nadie, pero, que son gritos de inconformidad contra la existencia de los partidos políticos, porque son una carga presupuestal, aunque la realidad es que, el diseño de los procesos electorales es una garantía para la tranquilidad sociales de la nación.