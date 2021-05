Lunáticos ¡todos!

David Ed Castellanos Terán

En el día del amor y la amistad se fundó YouTube en Estados Unidos; fue en 2005 por los ex trabajadores de PayPAl: Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim. Al año siguiente se posicionó entre los 10 sitios web más visitados, pero ya pertenecía a Google INC.

Hoy cada día millones de personas ven YouTube por todo el mundo y se utiliza en poco menos de 80 idiomas, además es considerado como el segundo buscador más grande del mundo y el tercer sitio más visitado, después de Google y Facebook.

La oportunidad que brinda la plataforma para crear contenido, convierte a las personas que aparecen en los videos como youtubers, los hay de todas las edades.

Desde hace dos semanas, comenzó a circular en los grupos de WhatsApp, de amigos, ex compañeros de la escuela, oficinas de trabajo e informativos el canal de una niña oriunda de la huasteca potosina, una región extensa en su riqueza natural, ideal para el turismo de aventura; el canal se llama “LUNIverso de LUNA”, apenas rebasa los 115 suscriptores, pero suele ser ágil, ligero y entretenido.

El primer video que subieron en el LUNIverso, es un “demo”, es Luna, de unos tres años de edad saltando al rio: Aventuras Diversión en el Agua.

“Hola Lunáticas y Lunáticos, yo soy LUNA y este es el primer video que subo a mi canal el 𝙇𝙐𝙉𝙄𝙫𝙚𝙧𝙨𝙤 𝙙𝙚 𝙇𝙪𝙣𝙖 donde quiero compartirles muchas cosas. Este es sólo un Demo (dice mi papá que así se llaman), pero en otro video me presentaré con ustedes. Gracias”, es la descripción de su primer video publicado el 28 de abril de 2021, justamente 16 años y cinco días después de la primera publicación en la historia de YouTube, Me at the Zoo (“Yo en el zoológico”).

Hay más contenido, sobre todo grabado en la increíble huasteca potosina, paraíso natural mexicano situado a unos 140 kilometros de la ciudad y puerto de Tampico, en Tamaulipas; el destino con la ruta perfecta para llegar a las cascadas de Micos, en Xilitla, San Luis Potosí, donde Luna grabó uno de sus videos y en el que aparece con un grupo de locos saltando por siete cascadas; dice la pequeña Luna, que fue algo muy loco, pero divertido, en su travesía enfrentó la imponente cascada de 9 metros.

De verdad que están bien lunáticos…

davidcastellanost@hotmail.com