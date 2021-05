Macrina de León una mujer decidida, de retos y resultados.

Jaumave Tam.- La candidata del PRI a la presidencia Municipal de Jaumave Macrina de León, cada día suma y suma gente a su proyecto, recibiendo muestras de apoyo a su candidatura por que saben que con ella habrá un cambio verdadero.

Macrina de León, mujer agradecida con todas aquellas personas que la recibieron y manifestaron su apoyo. «Claro que con su voto y su confianza seré su próxima Presidenta Municipal, y atenderé esas peticiones que me hicieron llegar, por primera vez en la historia lo nuevo y mejor para nuestro municipio será elegir una mujer Alcaldesa.

«Así comenzará el verdadero cambio». Con un gobierno cercano a la gente, apoyando e impulsando a todos aquellos emprendedores con acciones efectivas, provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Cómo mis padres, soy una mujer de trabajo y de palabra, una palabra que hoy empeño para comprometerme al cambio que he propuesto. » Yo no les voy a fallar» y con su ayuda lograremos el Jaumave que todos merecemos. Porque » MI PRIORIDAD ERES TÚ» señaló

Macrina de León es una mujer decidida, de retos y resultados donde asume los compromisos, atendiendo las peticiones más sentidas, compromisos que hará realidad porque Macrina de León será la Próxima Presidenta Municipal de Jaumave.