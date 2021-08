Tendencias

Oscar Contreras

Madero estará más limpio: Oseguera

Los chilangos de MORENA, Alejandro “Copetín” Rojas y Rodolfo “El Chilango” González han intensificado su promoción en las redes sociales y medios de comunicación de todo estado para darse a conocer con los tamaulipecos y la verdad es que son muy pocos los electores que les ponen atención.

Y es que su formación chilanga no la pueden ocultar, dicen que están preocupados por el futuro de Tamaulipas, pero nunca antes se había parado en estado ni siquiera como turistas y ahora, aprovechando que MORENA triunfó en la pasada elección, buscan montarse sobre esa ola ganadora.

Sin embargo, si fueran tan honestos y transparentes como dicen ser, pues deberían de dar a conocer de dónde obtienen sus apoyos para realizar sus giras de promoción por el estado:

El Copetín Rojas debe dar a conocer quiénes son los que lo apoyan y en el caso de Rodolfo “El Chilango” González, pues este burócrata por lo pronto debe renunciar a su trabajo en el gobierno federal para que abiertamente haga su precampaña y no siga utilizando recursos públicos que tiene a su disposición al ser director de la RTC

Sin duda que este par de chilangos oportunistas, merolicos y gandallas, creen que pueden engañar fácilmente a los tamaulipecos y no pierden el tiempo para auto-promocionarse montados en lo que hacen los morenistas tamaulipecos. ¿Qué les parece?

Pero bueno, mientras tanto el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernión, anunció la adquisición de seis camiones recolectores de basura con el propósito de optimizar este servicio en la ciudad y comentó:

“Con la llegada de estas unidades se mejorará la estrategia de limpieza en la ciudad, mediante las 33 rutas establecidas para las 107 colonias donde se generan alrededor de más de 300 toneladas diarias de desechos.”

De igual manera informó que se instalaran más contenedores y el servicio se hará más eficiente ya que se dará una mayor difusión al programa que llevará por nombre “Que Viva Ciudad Madero más limpio”.

Cabe señalar que Oseguera Kernión aprovechó este momento para agradecer el apoyo de la iniciativa privada, ya que con la actual administración han establecido una alianza de trabajo y cooperación, por lo que han recibido en donación camiones recolectores para dar un mayor y mejor impulso al servicio que se brinda a los maderenses.

Desde luego que esto demuestra que en los hechos y con evidentes resultados el alcalde maderense, Adrián Oseguera Kernión, sigue logrando el apoyo de los maderenses por lo que llamó a la ciudadanía para que coadyuven con las acciones que realiza el gobierno maderense, ya que a través de un esfuerzo bilateral, busca tener una ciudad más limpia y ordenada.

Para finalizar, el dirigente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas realizará una gira de despedida por todo el estado y se sabe que iniciará en Ciudad Madero donde aprovechará esta reunión con los priistas, para presentar al diputado Tino Sáenz Cobos, quien pudiera ser el próximo dirigente del tricolor.

Sin duda que Tino Sáenz tiene una gran trayectoria al servicio del priismo de Tamaulipas y esto lo avala para encabezar al priismo estatal y coordinar la próxima contienda electoral donde el PRI puede crecer, que no es lo mismo que ganar, pero si aumentar el interés de los tamaulipecos, pero siempre y cuando elijan un buen candidato.

Y bueno, ya que hablamos de los priistas maderenses que coordina Gustavo González Balderas, quien está invitando a esta reunión es la futura regidora Mayra Ojeda, quien en la pasada elección demostró ser una gran emprendedora.

Y es que nos platican que hizo un gran negocio al asesorar a más de 10 candidatos priistas al coordinarles el financiamiento de sus campañas y hasta la mismísima Paloma Guillén cayo en sus redes, según nos comentan.

Su conocimiento sobre el tema y la confianza que le tiene Edgar Melhem sirvió para garantizar su trabajo y aunque debió hacer campaña, no lo hizo ya que iba segura en la regiduría y estuvo más dedicada al negocio lo cual no está peleado con la política, pero se ve mal porque es dirigente, fue candidata y empresaria a la vez y eso, es una cuestión de principios morales. ¿O no?

En fin, ese es un tema que da mucho más pero ya lo abordaremos con más datos, cifras y número de candidatos que asesoró y habrá sorpresas y sorprendidos. Ni más ni menos.