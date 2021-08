Maestros levantan plantón en la SET

*Pedirán ante la Secretaría de Educación en la Ciudad de México una auditoría en la SET de Tamaulipas directamente a Mario Gómez Monroy.

Por Diana Alvarado

“En Tamaulipas estamos sordos, ciegos y mudos, aquí la justicia no se da, llegaremos hasta el último lugar donde se pueda interponer una denuncia por las anomalías contra los maestros”, expresaron profesores protestantes en la SET en Ciudad Victoria al anunciar que a cinco días de plantón lo terminarán para trasladarse hacia la Ciudad de México para exigir apoyo a las autoridades correspondientes.

A través de su cuenta de Facebook la Nueva Red Magisterial dio a conocer que se levanta el plantón que duró cinco días, la SET retiene salarios a maestros como represalia política por participar en campañas en partidos contrarios al Acción Nacional.

“Pusimos el dedo en la llaga ante la situación que vivimos en la SET, el secretario Mario Gómez Monroy se le hizo fácil fallarle al maestro tamaulipeco; ha hecho y desecho con los maestros tamaulipecos lo que quiso”.

Ante lo anterior, la próxima semana acudirán a la Ciudad de México para solicitarle al Gobierno Federal se realice una auditoría a la Secretaría de Educación en Tamaulipas que se han ellos quienes “vengan a ponerle cascabel al gato” y se solucione dicha situación.

Asimismo, pedirán al Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación que se imponga un interlocutor que pueda intervenir ante la sección 30 del SNTE en Tamaulipas y realizar una investigación a Rigoberto Guevara actual dirigente quien al parecer está en contubernio con Gómez Monroy y no defiende los derechos de los trabajadores.

“No se puede quedar así, no hay respuesta en Tamaulipas, no hay nada, levantaremos el plantón y vamos a la Ciudad de México para solicitar apoyo. En Tamaulipas estamos ciegos, sordos y mudos aquí la justicia no se da”.

La maestra de inglés Rigel Guzmán de Reynosa, Tamaulipas denunció que se le retuvieron 5 quincenas, presuntamente por haber participado en la campaña de Red Sociales Progresistas; mientras tanto, el profesor de Matamoros Andrés Andrade Márquez también pasa por la misma situación a quien le suspendieron su sueldo por integrarse a la campaña de Morena en aquel municipio en donde resultó regidor electo. Ambos aseguran haber solicitado licencia en tiempo y forma sin goce de sueldo para posteriormente incorporarse a sus labores.