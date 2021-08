Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Magistrados vía exprés

Da la impresión de que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Horacio Ortiz Renán, no pensó que el tiempo llegarse a convertirse en una limitante para completar los espacios que poco a poco se quedaron vacíos en esa institución, incluso hasta podría pensarse que apostó todo para el mes de septiembre, sin imaginar que su gran aliado del Poder Legislativo se iría un mes antes de que concluya la Legislatura y haya tres salas del órgano colegiado que no tienen titular.

La propuesta a los Diputados tiene que llegar desde el poder Ejecutivo, pero, en realidad y como siempre, provienen del Poder Judicial tras acuerdo de alto nivel y al interior del Congreso del Estado, se lleva a cabo un procedimiento sencillo que consiste en analizar la propuesta, dictaminarla y tomar la protesta a los profesionales del derecho que resultaron agraciados con la aprobación Legislativa.

En las últimas semanas se dieron de alta varias Magistradas, sin embargo, están pendientes tres, dos salas civiles y una penal, ello tras la renuncia hace unos días del abogado reynosense José Luis Gutiérrez Aguirre a la Octava Sala en Familiar y Civil, una decisión que tomó por sorpresa hasta al propio presidente del Supremo Tribunal, ya que tenía apenas unos dos años en ese cargo e hizo ver en el texto de su renuncia que se iba por motivos personales, que nadie cuestionó.

Pero, que ahora deja abierto un hueco, porque si no se procede de inmediato esa Sala ya no tendrá un profesionista propuesto por panistas, sino un espacio al que los regeneracionistas que mandarán en el Congreso del Estado a partir del mes de octubre no dejarán que nadie propuesto desde el Ejecutivo llegue al puesto.

Por cierto, aunque debido a la pandemia de COVID-19, Juzgados y Salas del Poder Judicial de la entidad vieron limitado su trabajo, porque de conformidad con las medidas sanitarias dictadas no se prestó el servicio de manera normal, el Magistrado presidente del STJT, hizo ver que no hay atraso en las resoluciones que deben dictarse a los casos que se encuentran en estudio y considera que el avance de la tecnología ha dinamizados las actividades judiciales, porque muchos abogados, trabajan con expedientes electrónicos y dan seguimiento a sus casos por esa misma vía exprés.

Respecto a las propuestas del Poder Ejecutivo, concretadas en acuerdo de alto nivel del Gobierno de la entidad, se convierten en grandes oportunidades para abogadas y abogados que de alguna forma plantean sus deseos de ingresar a las Salas del Poder Judicial y en función de los tiempos, queda esta semana para que los tres lugares se cubran por la vía rápida.

Ello para aprovechar el control que tiene en el Congreso del Estado el Diputado plurinominal, que es presidente de la Junta de Coordinación Política y también de la Diputación Permanente, Gerardo Peña Flores, porque se irá el día 27 para aparecer la siguiente semana como Diputado Federal en la Cámara Baja del Congreso de la Unión a la que llega en calidad de plurinominal.

No debería de extrañar a nadie que entre las posibles propuestas que hay en el aire se encuentra la del abogado Abelardo Perales Meléndez, actual abogado del poder Ejecutivo, el Abogado y Mtro David Cerda Zúñiga, quien es titular de la de la oficina de gabinete del Gobernador de la entidad, ya que, una designación de Magistrado implica compromiso por seis años, aunque luego de llegar ahí, existe la posibilidad de renuncia como acaba de hacerlo el licenciado Gutiérrez Aguirre, quién estará de nueve en sus asuntos particulares.

Los otros.

Por fin, las esperadas, mejor dicho las deseadas lluvias del Huracán Grace llegaron a muchas regiones del estado, en particular la del centro y que corresponde a Ciudad Victoria, CDVIC, y a diferencia del sur del país, aquí son benéficas en todos los aspectos, incluso del jueves para acá, muchos agricultores de la zona de Hidalgo, Villagrán, Güémez, CDVIC y la región del Altiplano aprovechar la humedad de las lluvias de hace tres o cuatro días para sembrar las superficies que tenían preparadas desde hace muchos días y que llegaron a pensar que no lograrían establecer los cultivos. También benefician de inmediato a la ganadería y las plantaciones de árboles de todo tipo de frutas, que enfrentaron momentos difíciles por la sequía que se enseñoreó más de un año.

Este fin de semana también hubo situaciones inesperadas respecto alas precipitaciones pluviales, como es el caso de Chihuahua, en donde llovió mucho dos días al grado que las presas se recuperaron y dio margen para que en redes sociales se sacara a relucir el tema de la deuda de agua que tiene CONAGUA con los gringos a quienes señalaron que están a punto de cumplir con el compromiso ya que, sin abrir las presas llegará suficiente líquido para dejar saldas las deudas de años.

Fue muy agradable que este sábado fuese un día lluvioso en la región centro de Tamaulipas, porque mitigó los fuertes calores que se registran desde que comenzó la canícula, allá el por el 15 de julio pasado, fenómeno de altas temperaturas que se supone llegará a su fin el día 29 de los corrientes por ser el período previsto en este 2021.

Condolencias a la familia del periodista Rubén Dueñas Arizmendi, quien falleció en CDVIC, este fin de semana debido a complicación de su salud y quien fue un apasionado del trabajo que realizó a lo largo de su vida, pese a las adversidades y dificultados que ello entraño. Dejó su querido Nuevo Laredo, Tamaulipas unas tres o cuatro décadas, para radicar en esta capital y desde aquí, a través de los medios de comunicación a los que sirvió llevó información y opiniones de valor. Descanse en paz.