Maki: “¿2022?… lo valoraré”

*- Por Morena, ganaría elección del ‘22

*- Deja en suspenso posible candidatura

*.- Anuncia Américo Informe legislativo

*- González Valderrama habla del fuero

*- Zertuche y Magali, serán los ponentes

Considerada literalmente como la próxima gobernadora de Tamaulipas, si Morena la postula el 2022 como su candidata a ese puesto de elección popular, la Alcaldesa de Reynosa, MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ, ni siquiera se inmutó cuando una reportera le preguntó si aceptaría ser candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, si le ofrecen la candidatura.

MAKI no experimentó cambio alguno en su expresión facial cuando, ayer a media mañana con una temperatura rayando los 36 grados centígrados, respondió:

“No pienso en eso. Mi atención está centrada en hacer una entrega puntual, transparente, documentada, pues cuando yo entré no recibí ni un documento… recibí sin información”, explicó.

“Lo que yo estoy haciendo –añadió–, es dejar constancia de lo que hicimos en estos cinco años; lo que tiene el Ayuntamiento y documentar los bienes materiales de la presidencia municipal”.

… “Del 2022 –apuntó–, hay que esperar. Si se da la posibilidad de que me inviten, lo valoraré… en su oportunidad”.

Y al referirse a su reciente entrevista con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, SANTIAGO NIETO CASTILLO, la presidenta municipal de Reynosa aclaró:

“No es la primera vez que dialogo con el señor SANTIAGO NIETO”.

Respecto a la temática de su diálogo con el titular de esa institución estratégica de la 4T, MAKI explicó que trataron temas sobre el movimiento migratorio y la intención de abrigar a los ciudadanos extranjeros que están temporalmente en esta frontera, respetando sus derechos humanos y creándoles condiciones dignas.

Se refirió también al caso del albergue Senda de Vida e indicó que su construcción está erigida sobre los derechos de vía de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, por lo que afirmó que al invitarlos a desalojar ese sitio se está protegiendo la vida, dado que el espacio donde radican es una zona federal inundable.

Dijo que, en caso de una creciente del río, ese espacio forma parte del cauce de alivio, por lo que reiteró que se trata de proteger la vida de los migrantes, al no exponerlos a una creciente del río Bravo se lleve sus pertenencias y ponga en riesgo sus vidas.

INAUGURA

CALLE FERROCARRIL

La alcaldesa fue entrevistada previo a la inauguración del pavimento de la calle 5 de Mayo, en el centro de la ciudad, la cual va a beneficiar a 1,694 personas, con una inversión de casi 2 millones de Pesos.

“En esta zona ya hemos invertido 221 Millones, 304 Mil 591.00 Pesos en los últimos años; tan sólo en este 2021 fueron 47 Millones, 076 Mil 589.00 Pesos», informó la Presidenta MAKI ORTIZ.

En el evento participaron el Secretario de Obras Públicas, EDUARDO LÓPEZ ARIAS; el Regidor ELIACIB LEIJA GARZA, Coordinador de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Cabildo, funcionarios municipales y miembros del cuerpo edilicio.

OLGA SOSA REACTIVA A

MORENA EN LA CONURBADA

Vuelvo a la zona conurbada del sur tamaulipeco, para compartirle que en Tampico se reunieron militantes, liderazgos, consejeros estatales, integrantes del comité directivo estatal y ex candidatas de Morena, con el objetivo de empezar a trabajar y discutir los proyectos y actividades que se llevarán a cabo en el corto plazo desde la urbe jaiba.

En esta reunión informativa convocada por el comité directivo estatal participaron OLGA SOSA RUIZ, JUAN PIZAÑA, MIGUEL ÁNGEL SOTELO, JOSÉ LUIS MEDEROS, CARLOS GARCÍA MARES, LILY y JOSEFINA MOJICA OBRADOR, BEATRIZ DEL TORO, IRMA MEZA, RODOLFO MUSSY, SERGIO SOLBES, entre otros liderazgos.

“Morena Tampico tiene que empezar a trabajar con orden desde este momento”, señaló OLGA SOSA: “los nuevos tiempos conllevan actuar con decencia, sacrificio, honradez y trabajo” apuntó la legisladora federal.

En la reunión se acordó invitar a la ciudadanía a presentar proyectos y actividades de trabajo bajo la línea directriz de los principios de la cuarta transformación.

Finalmente, OLGA SOSA señaló que “se trata de pensar y actuar colectivamente” entendiendo las necesidades de la población del puerto y con la mirada clara sobre los problemas que enfrenta la ciudad.

Las nuevas oficinas tendrán sede en Calle México 310, de la Colonia Guadalupe.

… INTENTAN MOVERLE EL

TAPETE A ZERTUCHE

Cambio de orientación temática para compartirle que la abierta competencia interna por la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, está incitando la intervención de intereses ajenos a Morena para pervertir y corromper la unidad de la mayoría guinda de la 65 legislatura.

En este escenario, los diputados de Morena No-Deben-Perder-De-Vista que la nueva dinámica política los coloca en la disyuntiva de sentar precedente en Tamaulipas, y que sus nombres –como tristemente sucederá con los de la 64–, formarán parte de uno de los más importantes capítulos de la historia de Tamaulipas… que los niños del futuro estudiarán en sus textos de primaria.

Bajo este panorama de futuro, para los de la 64 legislatura, lo hecho, hecho está.

La 65, apenas hace historia.

Aunque ahora No-Resultará-Tan-Fácil corromper a “cañonazos” a los nuevos diputados, en la atmósfera de confrontación entre el estado panista y la federación guinda, al inquilino del 15 y 16 Hidalgo podría seducirle la idea de meter su cuchara a la futura Legislatura, en busca de una puerta de salida de ese tenebroso callejón en el que se metió.

Hoy le resultaría más difícil aplicar sus nada sofisticados métodos de corrupción, decimos, porque a diferencia del pasado reciente, al vecino dorado del 15 Hidalgo se le cerró la montaña maravillosa del tesoro, que abría al conjuro mágico de un “abracadabra”.

La inminencia de un gobernador guinda en la esquina noreste del Tercer Piso de Palacio, frena las ansias de novillero de los futuros diputados, aunque no faltará uno que otro que intente vestir su traje de luces para sacar su vaquilla al redondel.

Bajo este escenario, decimos, al “candidato natural” a la JUCOPO ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, empiezan a moverle el tapete rumbo a ese destino político, pues a la sana competencia interna de los aspirantes, están sumándose los aspirantes a la gubernatura, quienes traen sus propios “gallos” bajo la consideración de que ese espacio es, hipotéticamente, el primer paso de lo que sigue:

La candidatura.

Así las cosas y a menos de dos meses de la renovación de la Cámara de diputados, PEPE BRAÑA, HUMBERTO PRIETO y ELIPHALET GÓMEZ LOZANO acompañan a ARMANDO ZERTUCHE ZUANI en un proceso Que-No-Se-Resuelve con el voto de la mayoría, sino con la aquiescencia del CEN de Morena.

Esa irresolución fue la que fracturó a los diputados de Morena de la 64 legislatura, pues mientras YEIDCKOL POLEVNSKY se pronunció por CARMEN LILIA CANTUROSAS para la Coordinación de la fracción, siete diputados se fueron con EDNA RIVERA.

Y ahí fue donde la puerca torció el rabo, pues ni tardo ni perezoso, el Estado intervino a través de su operador estrella y corrompió esa unidad.

… Al grado de que hasta durante el desafuero, sumó a otros dos legisladores de Morena que andaban sueltos.

De esta historia negra solo CARMEN LILIA se salvó, por la semilla de su estirpe política y porque su hermano CARLOS, pronto aparecerá para colocar en su sitio al impostor histórico de Tamaulipas.

Hoy, repetimos, el escenario es distinto pues a vuelta de año Morena se instalará en Palacio de Gobierno.

Y el temor de Dios mantendrá quietecitos a quienes sientan que les hormiguean los pies para ir por el beso el diablo.

Así las cosas: bienvenida la competencia a la inminente 65 Legislatura.

¡Y que gane el mejor!

Con la unción de su innovador Poder Legislativo, que viene con el sable de fuera, la 4T seguirá haciendo historia en Tamaulipas.

Eso júrelo.

ZERTUCHE Y MAGALI DIALOGAN

CON GONZÁLEZ VALDERRAMA

Lo que nos recuerda que los diputados ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y MAGALI DEÁNDAR ROBINSON, participarán este domingo en los “Diálogos por Tamaulipas”, donde conversarán acerca del fuero constitucional y la forma en que en Tamaulipas es sinónimo de impunidad.

El diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y la diputada local electa, MAGALY DEANDAR ROBINSON participarán como ponentes, teniendo como anfitrión de este ejercicio ciudadano a RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, director general de Radio, Televisión y Cinematografia (RTC) de la Secretaría de Gobernación.

CONSTRUYE MARIO PARQUE

COSTERO DE PLAYA BAGDAD

En Matamoros, entre tanto, durante una visita realizada a la Playa Bagdad, el Presidente Municipal supervisó los trabajos de construcción de una plataforma en donde será instalado el tobogán adquirido por el Gobierno de Matamoros y cuya instalación se había postergado a causa de la pandemia por COVID-19.

Los trabajos de instalación del tobogán que permitirá fortalecer la infraestructura que tiene el máximo paseo recreativo para la recreación de los visitantes locales y de otros estados de la república, estarán concluidos en este mismo mes, informó el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.

El funcionario municipal indicó que el Alcalde constató los avances de la plataforma que se construye en el parque costero de la Playa Bagdad, a la vez que supervisó el estado que guarda la infraestructura que fue construida hace más de un año, como lo es la tirolesa.

El parque costero que se edifica en una superficie de 3.5 hectáreas constará de tobogán, tirolesa, canchas deportivas para futbol rápido y voleibol de playa, así como también de un estacionamiento para 250 vehículos.

DOCENTE GANA AUTO DE

RIFA POR ‘DÍA DEL MAESTRO’

Mientras que, en Nuevo Laredo, VÍCTOR MANUEL MEDINA RENTERÍA, docente de la Secundaria Técnica 57 ‘Mtro. Santiago M. Belden’, es el ganador de un auto marca KIA 2021 que rifó el gobierno municipal por el ‘Día del Maestro’.

El sorteo se realizó en la Sala de Cabildo y se transmitió en vivo vía Facebook, donde el presidente municipal, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, sacó de la tómbola el número ganador 503.

“Como nos habíamos comprometido, hoy 6 de agosto se logró la rifa que año con año se realiza, donde el maestro VÍCTOR MANUEL MEDINA fue el afortunado ganador de este auto”, dijo.

Al finalizar la transmisión, SANMIGUEL CANTÚ se comunicó directamente vía telefónica con el maestro ganador para felicitarlo y le avisó que el Secretario de Educación, Cultura y Deporte, MIGUEL JÁUREGUI, se pondría en contacto con él la próxima semana, para los trámites de entrega del vehículo.

El profesor expresó su alegría al saberse ganador de un automóvil marca KIA, modelo Rio 2021, color blanco, transmisión automática y con aire acondicionado.

Arturo Sanmiguel indicó que primero hay un proceso de donación que debe aprobar Cabildo y después hacer la entrega del auto.

AGENTES ADUANALES SE SUMAN

AL PROYECTO DE CHUCHO NADER

A propósito de Tampico, en respuesta a las acciones de mejoramiento urbano emprendidas durante la administración del Alcalde CHUCHO NADER, este viernes la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira donó a la ciudad veinte depósitos de basura ornamentales, que serán colocados en la Plaza Hijas de Tampico, así como en otros sitios emblemáticos de la zona centro.

En un breve acto, efectuado en la citada plaza, el jefe de la comuna valoró la contribución del organismo aduanal y destacó que la participación de los diferentes sectores activos y productivos de la sociedad, ha sido fundamental en la transformación de Tampico.

«Quiero agradecer a la Asociación de Agentes Aduanales representado por mi amigo ANDRÉS SUÁREZ, por la donación de estos depósitos especiales para la basura que serán colocados en la plaza hijas de Tampico y en el centro histórico de nuestra ciudad», expresó.

CHUCHO NADER subrayó que el sector empresarial y los diferentes organismos productivos de la zona, son pieza esencial en el desarrollo del municipio.

AMÉRICO PREPARA SU

INFORME LEGISLATIVO

Vuelvo a la “polaca” para participarle que el presidente nacional de Morena, MARIO DELGADO y el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, delegado especial del partido en Sinaloa, encabezaron con los diputados locales de aquella entidad, una reunión para integrar la agenda del grupo parlamentario para la próxima legislatura.

Después de su gira de trabajo por Matamoros, el senador VILLARREAL ANAYA se trasladó a Culiacán para recibir al dirigente nacional de Morena en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, en donde expresó que luego del triunfo del 6 de junio, ahora viene el trabajo legislativo fuerte, para el cual hay que caminar todos en la misma dirección para iniciar la transformación que Sinaloa necesita.

Durante los trabajos con los diputados morenistas, también se iniciaron los consensos para nombrar al Presidente de la Junta de Coordinación Política, decisión que será avalada –¡ojo!–, como lo marca el estatuto, por el dirigente MARIO DELGADO.

El senador VILLARREAL ANAYA, después de cumplir con sus responsabilidades partidistas en aquella entidad, regresará a Tamaulipas para preparar y presentar a los ciudadanos su informe de actividades en el Senado de la República.

… Y de ahí, ¿a la candidatura?

LE GANA LA ANGUSTI

A CABEZA DE VACA

Por cierto, en una crisis de angustia en vísperas de que la 4T le aseste el zarpazo final, el Gobernador CABEZA DE VACA empezó a recoger la pedacera que dejó el desgastante ejercicio político en la zona sur de Tamaulipas, al designar –¡hágame usted el favor!–, a la ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA [acusada por el propio alcalde CHUCHO NADER de un desvío por 70 millones de pesos], como nueva titular de la Oficina de Representación Regional Zona Sur de la Oficina del Gobernador.

GARCÍA CABEZA DE VACA “dio la bienvenida” a PERAZA GUERRA y reconoció su experiencia y capacidad en el servicio público.

¡Oh incongruencias!

Mire usted, cuánta cursilería:

«Sabemos que su experiencia, capacidad y talento los va a aplicar todos los días porque es una mujer de trabajo que colaborará con todas las áreas del Gobierno de Tamaulipas», dijo el mandatario.

¿Y que opinará CHUCHO NADER de semejante sombra en su proyecto de ser nominado candidato del PAN a gobernador?, ¿o se la pusieron ahí como una señal nada sutil para frenarlo?

¿Es “TRUCO”?, ¿GERARDO?

Por su parte, PERAZA GUERRA se declaró –¡por supuesto!–, «Contenta de que el Gobernador me da la oportunidad de estar al servicio de los ciudadanos, agradecer su confianza, que no defraudaré y sobre todo de los ciudadanos. Vamos a trabajar intensamente porque los tiempos lo requieren y porque vamos a sumar esfuerzos con todas las representaciones del Gobierno de Tamaulipas.

¡Échese ese trompo a la uña!

GENERARÁ UAT PUBLICACIONES

ESPECIALIZADAS EN HIDROCARBUROS

Por último, como resultado de la investigación en el tema de hidrocarburos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) generará una serie de contenidos especializados, abordando diferentes perspectivas científicas y académicas de una de las actividades más importantes del planeta.

A este respecto, el Dr. ENOC ALEJANDRO GARCÍA RIVERA, investigador de la UAT, dictó la charla “Consideraciones finales del evento ‘Petróleo y energías”, un coloquio internacional cuyo propósito fue exponer diferentes estudios sociales, económicos, jurídicos y ambientales que investigadores de distintos planteles han planteado en relación con el tema del petróleo.

El foro académico “Petróleo y energías desde las ciencias sociales y ambientales” fue desarrollado en coordinación con la Universidad de Zulia, Venezuela, por medio de su Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas, y la Universidad Autónoma de Tamaulipas mediante el Centro de Investigaciones Sociales.

En la charla, disponible en el sitio de Facebook Vinculación UAT, el Dr. ENOC ALEJANDRO GARCÍA RIVERA dijo que desde hace más de cien años se ubica al petróleo como la energía dominante a nivel mundial, ya que es básico y fundamental para el desarrollo de cualquier nación o localidad.

“El petróleo sigue vigente, considerado como valioso, y es ubicado hoy como un objeto de poder geopolítico, impulsor de la economía y del desarrollo social, y en aspectos políticos y económicos”, aseguró.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.