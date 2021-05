Maki compró la candidatura de Morena para su hijo y no tendrá apoyo de los morenistas.

*El coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, denunció que la alcaldesa compró la candidatura al dirigente nacional.

Reynosa, Tamaulipas 18 de Mayo de 2021.-Los verdaderos militantes de Morena no apoyamos a Carlos Peña Ortiz, aseguró el diputado de Morena en Tamaulipas, Ulises Martínez Trejo.

El legislador local declaró que por las irregularidades presentadas al momento de su registro, y los señalamientos de corrupción que se atribuyen a la familia Peña Ortiz, una mayoría de morenistas no respalda su candidatura a la alcaldía de Reynosa.

“La mayoría no lo apoyamos, no falta quien si agacha la cabeza porque le ofrecieron un trabajo, pero la realidad es que son dos o tres”, afirmó en entrevista este martes en Reynosa.

Dijo que Carlos Peña Ortiz es una persona que tiene antecedentes delincuenciales, y eso va contra los valores partidistas que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de su partido.

“No podemos apoyarlo porque no representa los valores ni los ideales que nos ha marcado nuestro presidente; que dicen no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, explicó.

Subrayó que la designación de la candidatura local que favoreció a Carlos Peña fue un amarre hecho en la oscuridad, entre Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, el diputado federal Erasmo González, el delgado de Morena en Tamaulipas y Maki Ortiz, alcaldesa de Reynosa.

“La candidatura fue una imposición, un sospechoso acuerdo entre Mario Delgado, Erasmo González, el delegado de Morena y la alcaldesa Maki Ortiz, que es quien siempre dio la cara por su hijo; es un secreto a voces que le compró la candidatura a Mario Delgado”, apuntó.