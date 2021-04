T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“MAKI CON SU HIJO, SE JUEGA LA ÚLTIMA CARTA”…!

X.-Y JUSTO EN LO ELECTORAL, “MAKI NO DA PASO SIN HUARACHE”…!

LA ALCALDESA de Reynosa, Maki Ortiz, “no da paso sin huarache”, así se lo sorrajan en las redes sociales, y si la doctora, anda saliendo a pasearse en la camioneta del Ayuntamiento, para según ella, “supervisar la vacunación del COVID-19”, en primer lugar este programa es federal y no municipal, pero “lo hace para darse publicidad e intentar filtrarse entre la gente, para engañar al pueblo nuevamente, demostrando una buena voluntad (que no tiene), porque ella, “jamás ha estado al tanto de la salud de las familias, a las que les ha quedado mal” y por eso con justa razón, “ya miles de familias, repudian la alcaldesa”

PERO MAKI ha venido actuando en este sentido, porque sabe que es el momento de volver de andar a las calles de todos los lugares de Reynosa, (para engañar a la gente pobre), “a las que irresponsablemente dejó abandonadas” en muchas de las colonias, cuyo tema “se lo han venido recriminando las molestas familias y, por ello, Maki, anda buscando reivindicarse, usando “su gancho” de que está enferma, esto si es cierto, y sinceramente le deseamos la mejor salud, (pero de que Maki, esté interesada) en servir y atender la salud de la población, ESO YA NADIE LO CREE, porque entre miles de familias de condición humilde, hay el ardor, dolor y coraje contra la alcaldesa, porque “las dejó con la esperanza de ayudarlas”. Pero Maki jamás volvió a las colonias, mintiéndoles, como es su costumbre.

A ESTAS alturas, los desplantes de indiferencia y “valemadrismo” de la Presidente Municipal de Reynosa Maki Ortiz, hacia la gente humilde son muchos, ella y sus cómplices lo saben y eso, ha provocado que, (la gente haya despertado del letargo en que las tenía la alcaldesa) la que sabiendo que, “las cosas en política, ya no le pintan bien”, porque el 30 de septiembre, tendrá que dejar la Presidencia Municipal y ya sin poder político, ella no podría estar tranquila, (por los riesgos jurídicos pendientes), es decir “por los malos manejos financieros” de su cuentas públicas.

POR LO QUE, ante esta cruda realidad, la doctora MAKI ORTIZ, se vio obligada a traicionar una vez más a su partido el PAN, lanzando a MORENA a su hijo Carlos Peña Ortiz, “PARA JUGARSE LA ÚLTIMA CARTA” e intentar seguir teniendo el poder político en sus manos, porque de no ser así, sabe que, en el futuro inmediato se vería obligada a TENER QUE CONVERTIRSE “EN PRÓFUGA DE LA JUSTICIA”, por andar, presumiblemente, adjudicándose dinero del pueblo de Reynosa. Los hechos así lo muestran.

SIN EMBARGO, observamos que la alcaldesa Maki Ortiz, aunque aparenta no andar preocupada por su futuro político, la verdad es que sí. Su preocupación es mucha y por eso, obró por “invertir los 5 millones de dólares” por la candidatura de Morena, ella lo sabe y sino pues que demuestre lo contario y le damos el derecho de réplica y por esta razón, “enamoró a Mario Delegado Carrillo líder nacional de Morena, para que a su hijo Carlitos Peña Ortiz “el Makito”, le agenciaran la candidatura de MORENA a la Presidencia Municipal de Reynosa, pero por lo mal que MAKI se ha portado con la gente pobre de Reynosa (difícil será que su hijo gane y herede la silla de la Presidencia), como es el deseo y propósito de esta millonaria señora.

LOS TIEMPOS ya no son los mismos, eso aún parece no entenderlo la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, pero la población reynosense, es decir las familias abandonadas por la Presidente Municipal, (no olvidan que Maki, ha sido mala persona con ellas) y por este motivo, ya no ven con buenos ojos a la aun jefa del pueblo, cuya forastera (porque ella es de Chihuahua) encontró en Reynosa, “su mejor modus vivendi y oprandi” y gracias quien o quienes la ayudaron y a quiénes traicionó, como es su costumbre, le ha ido excelentemente bien en lo económico, al grado de que en el lado americano, aducen que ya trae inversiones millonarias de grandes dimensiones, ella lo sabe y pronto esto, tendrá que salir a la luz pública, porque debe recordarse que “el sol no se puede tapar con un dedo”.

LO MEJOR para MAKI es que su hijo gane la alcaldía, si es que “antes AL MAKITO, no lo bajan del barco moreno, los mismos Morenos” que andan inconformes e indignados, los que ayer domingo en ciudad Victoria, en reunión, acordaron demandar penalmente al Presidente Nacional de Morena Mario Delgado, por haber vendido candidaturas, porque Maki con su dinero, (es decir, dinero extraído del pueblo de Reynosa) HIZO A MORENA LA VOLUMINOSA OFERTA y con ello, (pisotear los derechos de los genuinos aspirantes morenos), al comprar presumiblemente la candidatura para su vástago, “lo que nadie puede probar, pero eso tampoco, nadie lo descarta”, porque “el Makito sin ser moreno y sin tener militancia o algo con que justificar el espacio obtenido, resultó ser el favorecido, porque obvio “MARIO DELGADO, NO SE PUDO A RESISTIR AL CAÑONAZO DE 100 MILLONES DE PESOS”, como oportunamente lo dimos a conocer en este espacio.

PERO SI EL HIJO de Maki, en caso de competir, repito pierde la elección, la alcaldesa, se vería ante muy preocupante adversidad política y financiera, porque ya sin poder político para defenderse, su problema, sabe que lo podría costar, mucho más de los 100 millones de pesos, “al verse obligada a enfrentar a la justicia”, por no tener justificados faltantes millonarios en sus cuentas públicas, ya lo hemos referido en este espacio, porque esa ha sido la información emitida por la Auditoria Suprior del Estado en manos de Jorge Espino Ascanio, en cuyo tema, también tendrá que tomar parte el Congreso de Tamaulipas y de igual manera la Fiscalía Anti corrupción. Detalle por el cual seguiremos muy al pendiente de este relevante caso, en el que MAKI SE ESTÁ JUGANDO LA ÚLTIMA CARTA”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx