EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Maki, esperanza de Tamaulipas

*- “No repetiré su nombre, tú ya la conoces”

*- Transformó Reynosa; ahora, Tamaulipas

*- Controversia vs. decreto del gobernador

*- El tema, en manos de la Suprema Corte

*- ‘Truco’ Verástegui se fortalece en el PAN

Todo indica que es MAKI la que acapara pensamientos y será la de la decisión en el próximo proceso electoral; el nombre de la alcaldesa de Reynosa no necesita escribirse completo, su proyección es resultado de sus grandes acciones por los reynosenses, porque salió más reynosense que quienes nacidos en esa ciudad no podrían nunca igualar su trabajo: ahí si es exacta, real y estridente la frase ‘MAKI está presente’.

La mujer que le cambió el rostro a Reynosa y que empezó a sacarla desde su primer año de gobierno de aquel concepto que ya nadie menciona, de ser un rancho grande, muy grande, se hizo popular fuera de su localidad, y es que sí, tal como si fuera de rancho en rancho en otras épocas, las noticias de su trabajo volaron por todo el estado y no sólo eso, su trabajo fue reconocido de manera palpable por el mismo presidente de la República, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿quién en Tamaulipas no podría recordar aquella frase que conmovió a toda la audiencia?:

«Quiero agradecer de manera muy especial todo el apoyo de la presidenta municipal MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, una extraordinaria funcionaria pública, muy buena presidente municipal», y hoy sigue retumbando entre las astas del poder político estatal adormecido por constantes señalamientos de omisión y corrupción.

El ‘Caso MAKI’ es único, su popularidad no se da por publicidad pagada, sino por ese rumor de persona a persona, como en los ranchos, de que en la ciudad fronteriza hay una mujer, –la primera en gobernarlo y por confianza la primera en ser reelecta–, que está haciendo mucho más desde el 2016, cuando anunció aquellas becas que se daban a razón de entre 5 y 15 millones de pesos por año, y que ella incrementó a 36 millones, pero que inmediatamente subió la cifra y ahora se ha colocado en los 150 millones de pesos cada año, sin ningún referente en el país, y como lo dijera un líder magisterial, “esa ciudad aporta para la educación, más del porcentaje del presupuesto considerado por la ONU para los gobiernos de Latinoamérica”, esto en una ciudad, donde la misma alcaldesa, de la que no es necesario repetir su nombre, continúa inaugurando obras, entre estas, obras que benefician a los estudiantes reynosenses, infraestructura escolar que ha mejorado a más de 156 instituciones educativas, y que también en sus casi 5 años de gobierno, becó a 121 mil estudiantes, como ella lo dice exactamente, desde kínder hasta universidad, con una administración sensible que asegura apoyos económicos a los deportistas destacados, a los estudiantes de arte, a niños y jóvenes discapacitados y a los hijos y hermanos de personas internas en el Penal, todos los logros sin adquirir deudas y consiguió pagar la de los gobiernos anteriores.

Reynosa es hoy la ciudad que MAKI transformó tras un abandono de al menos cuatro décadas en su obra pública: MAKI respondió a la esperanza de los reynosenses, y MAKI es la única que puede empezar la transformación de Tamaulipas, los hechos lo dicen, no son solamente historias sobre papel o en una pantalla de ordenador: los ciudadanos la conocen por sus obras y es a la mujer que tienen en mente para gobernar su estado.

Reynosa tiene ya un futuro trazado, cifras que la próxima administración municipal no debe igualar, sino superar, y la alcaldesa, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ sigue trabajando por ahora, preparada para lo que viene, porque en Reynosa empieza la esperanza de Tamaulipas.

No hay que repetir su nombre, ya la conoces.

REBELIÓN CONTRA CdeV:

“¡MATAMOROS DICE NO!”

En otro tema, el Presidente Municipal de Matamoros manifestó este miércoles su desacuerdo al refrendo del decreto emitido por Gobierno de Tamaulipas, mediante el cual asume por un año más el mando de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lo anterior, en virtud de que precisamente de esta Secretaría, dependen los elementos de Tránsito y vialidad, quienes están causando molestias al pueblo de Matamoros por las multas que están aplicando.

El Alcalde dijo que la Secretaría del Ayuntamiento del Gobierno Municipal analiza la situación legal del caso, con el propósito de presentar nuevamente una controversia constitucional y que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que resuelva al respecto.

Hace un año, el Gobierno de Tamaulipas mediante decreto, asumió el control de la Secretaría de Seguridad Pública, con el argumento de que, en Matamoros, los elementos de esa corporaciones presentaron omisión para atender situaciones de fuerza mayor y afectación grave al orden público, sin embargo el Gobierno Municipal de Matamoros manifestó su postura el respecto, señalando que la seguridad pública del municipio está a cargo del Estado.

Lo anterior derivado de la firma del convenio de colaboración denominado Mando Unico; en ese sentido el Presidente Municipal dijo que ese fue el argumento del Estado en el año 2020, sin embargo “ahorita no hay alteración alguna, por eso no le vemos justificación para refrendar por un año más el decreto”.

Sobre esa situación, el Presidente Municipal anunció que continuará dialogando con el Secretario General de Gobierno, porque es el Gobierno de Matamoros el que paga la nómina de Tránsito y Vialidad, así como también sus prestaciones, gastos de operación de las patrullas, e incluso añadió, fue el municipio el que entregó equipamiento a la corporación.

Tras el refrendo por parte del Gobierno del Estado del citado Decreto, el Gobierno de Matamoros cuenta con 30 días para presentar la controversia constitucional, lo que oportunamente se estará informando a través de los medios de comunicación.

VECINOS ATESTIGUAN EL

PROGRAMA DE OBRAS DE MAKI

Mientras que, en Reynosa, de un paquete de obras municipales inaugurado este miércoles 22 de septiembre, los vecinos de la colonia Ampliación Independencia recibieron la calle Cuatro Este, pavimentada con concreto hidráulico con un presupuesto de 2 Millones 795 Mil 203 Pesos, para beneficio de 1,353 personas.

«Tengo el honor, en nombre de mis vecinos y mío, de saludar a la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ y su equipo de trabajo; cuando se dice que este es el programa de obras públicas más grande en la historia de Reynosa, aquí en la calle Cuatro Este levantamos la mano para decir sí, es cierto, somos testigos», dijo la señora GRISELDA ALCOCER LUGO.

Al dar la bienvenida a la Presidente Municipal le agradeció, «por hacer de Reynosa la ciudad que nosotros queremos y ser las Alas de Tamaulipas»

-En la colonia Ampliación Independencia y área aledaña se han invertido 16 Millones 876 Mil 294 Pesos

La Doctora MAKI ORTIZ agradeció el recibimiento de los habitantes del sector, a quienes dijo: «queremos que esta ciudad sea la que ustedes merecen, y cada vez más puedan vivir en paz y felices», agregó que en 5 años se han pagado Becas municipales a 121 Mil niños y jóvenes y se pagan todos los títulos profesionales de los egresados de universidades públicas y privadas.

SANMIGUEL ENTREGA PAVIMENTO A

REFORMA URBANA Y V. DE SAN MIGUEL

Mientras que en Nuevo Laredo, el alcalde, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, entregó a las y los vecinos de las colonias Reforma Urbana y Villas de Sanmiguel, pavimentaciones de concreto hidráulico que habían solicitado por años a otras administraciones.

La inversión en estas dos obras superó los 5 millones de pesos.

SANMIGUEL CANTÚ, primero acudió a cortar el listón inaugural en la calle Quitó entre Atenas e Irlanda, colonia Reforma Urbana, la cual fue pavimentada con material de gran durabilidad.

«Tenían muchos años de solicitar la pavimentación, pero gracias a la gestión de nuestra regidora se logró el apoyo a este sector, y que bueno que terminamos con el problema de la avenida Quito», destacó SANMIGUEL CANTÚ.

Posteriormente, el munícipe se trasladó al fraccionamiento Villas de San Miguel, en donde entregó la repavimentación con concreto hidráulico de la calle San Hilario, entre San Armando y San Esteban.

ARTURO SANMIGUEL resaltó que a esta obra se le autorizó un presupuesto de 2 millones 368 mil pesos, para cumplir con los habitantes de este sector que demandan mejores vialidades.

AÍDA FÉRES PRESENTA HOY

SU TERCER INFORME DE LABORES

En Tampico, por cierto, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF, presentará hoy jueves en la Casa de la Cultura su tercer informe de labores correspondientes a la administración 2018-2021.

La titular del organismo dio a conocer que la atención a los grupos prioritarios y el mejoramiento de los diferentes espacios de atención y servicio con los que cuenta la dependencia, han sido parte de las acciones sustantivas de su gestión; sin embargo precisó que durante los tres años se ha brindado una atención de calidad a todos los tampiqueños, en particular a quienes atraviesan condiciones adversas.

FÉRES de NADER explicó que la presentación del informe contará con un reducido número de invitados, y se llevará a cabo de manera virtual a través de las plataformas digitales del organismo, por lo que extendió la invitación a la ciudadanía para conocer los alcances logrados por el organismo.

AMÉRICO, RODOLFO Y MAKI,

LOS ‘FINALISTAS’ DE MORENA

Vuelvo a la “polaca” para refrendar que mientras el Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA promueve iniciativas desde la presidencia de la Comisión de Salud del Senado de la república a favor de la salud ciudadana, en Altamira, desde Cués de Palmas Altas, el todavía Director de Radio, Televisión y Cinematografía del gobierno federal, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, realiza paseos fluviales y encabeza nutridas reuniones comunitarias con sectores productivos del norte y del sur de la entidad, a efecto de promover su proyecto de Transformar Tamaulipas desde la gubernatura del Estado.

Desde Cués de Palmas Altas, Altamira, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA envió su mensaje a los tamaulipecos:

“La transformación en #Tamaulipas la construimos entre todos. Somos una misma tierra y en ella construiremos una nueva historia”.

Así, los dos “punteros” del hándicap de Morena por la gubernatura, realizan intensa actividad cada quien en su terreno, mientras que en Reynosa, la Dra. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ realiza intensas jornadas comunitarias, entregando e inaugurando parte de las 1,300 obras realizadas por su Administración en 5 años de ejercicio público como Alcaldesa, lo que refuerza su capital político y la base social de su proyecto, en caso de que Morena la designara candidata a la gubernatura.

De hecho, se considera que la candidatura a gobernador para la elección del 2022, podría quedar entre AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA o, si se opta por una mujer, la Dra. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

… Aunque No-Queda-Ninguna-Duda de que, de los tres aspirantes, MAKI garantiza la victoria de Morena en la comicios del 2022.

… Sin tocar baranda; lo cual no significa que AMÉRICO y RODOLFO estén condenados a una derrota, pero batallarían más en posicionamiento, y sus campañas requerirán más inversión para promoverlos en territorio, lo cual no sucedería con MAKI quien, de entrada, ya tiene asegurado el 30 por ciento de la votación requerida.

“TRUCO” VERÁSTEGUI DEJA

ATRÁS A CHUCHO y GERARDO

En el Partido Acción Nacional, entre tanto, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS cada vez se acerca más a su renuncia como Secretario General de Gobierno, en virtud de que pese a las Encuestas señalan como favorito del proceso interno del PAN al alcalde de Tampico, JESÚS “Chucho” NADER, la realidad de territorio muestra muy fortalecido al todavía colaborador de primer nivel del gobernador CABEZA DE VACA.

En efecto, los pronunciamientos territoriales a favor del “Truco” VERÁSTEGUI son cada vez más insistentes en diversos puntos geográficos de la entidad, lo cual indica que el popular ex alcalde de Xicoténcatl va en caballo de hacienda rumbo a la nominación.

Además, y por tener ya dispuesta una red de operadores en las principales zonas neurálgicas de la geografía política tamaulipeca, “El Truco” VERÁSTEGUI podría darle un susto a Morena, pues si se “amarra” la coalición PAN-PRI-PRD, la suma de sus votos podría frustrar el proyecto de Transformación, pese a que desde la 65 Legislatura estatal ya se preparan los enseres para llevar al cadalso al Jefe Político de los azules.

Por cierto, GERARDO PEÑA intenta reposicionarse al interior de su partido, pero las revocaciones de muchas de sus reformas podrían deteriorar su imagen pública, en tanto que, en Tampico, CHUCHO NADER sigue acumulando puntos pese a que quien se está moviendo en territorio es “El Truco”

SECCIÓN 30 EXIGE

TRANSPRENCIA A LA SET

Aquí un paréntesis para compartirle que la Sección 30 del SNTE, frenó el proceso de asignación de plazas a directivos que realiza la Secretaria de Educación, al detectar serias irregularidades dentro las que destaca reservar las mejores direcciones para compromisos, comisiones o asignaciones: “nosotros no tenemos compromiso, en lo laboral siempre hemos demandado la acción y el derecho en favor de la base trabajadora”, declaró el líder seccional a Nota Tamaulipas.com

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, destacó que en estricto apego a la transparencia y para garantizar el respeto los derechos de los trabajadores, se detuvo este proceso y se reconvocó para el 22 de noviembre y durante este tiempo se revise el procedimiento por parte del área laboral del sindicato y los jefes de departamento, para que se convoquen y transparenten todas la vacantes, para los trabajadores escojan en base a su derecho.

En la revisión, dijo, que se auditaran todos los niveles, porque no es justo que la Secretaria esconda vacantes en algunas áreas, pero además que se beneficie a comisionados que no hayan solicitado y presentado el examen correspondiente, aun cuando dijo, este día se presentaran alrededor de 70 vacantes de dirección primaria con el fin de que los maestros de la lista de prelación tengan oportunidad de elegir de manera transparente y en base a su derecho, proceso previamente revisado y supervisado por el SNTE.

REALIZA UAT SEMANA DE ACCIÓN

POR EL DESARROLLO SUSTENTABLE

Por último, a través de diferentes acciones de concientización a favor del medioambiente, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participa en la Semana de Acción Global por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que se promueve a nivel mundial para fortalecer las iniciativas de la Agenda 20/30 que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En estas actividades, se llevó a cabo un conversatorio con CAROLINA AGUILAR emprendedora y eco-blogger, quien compartió a los universitarios y público en general sus experiencias en redes sociales, donde crea contenidos de divulgación de las prácticas sustentables.

En su exposición, señaló que las redes sociales han sido una gran herramienta para lograr concientizar a las personas sobre la importancia de ser sustentable, luego de mencionar que, aunque existe mucha información sobre la sustentabilidad, sí es necesario difundir los conceptos básicos de éste y otros temas relacionados con el cuidado del medio ambiente.

CAROLINA AGUILAR, arquitecta y master en Ciudad y Espacio Público Sustentable, puntualizó como ejemplo, que, al conocer más sobre el cambio climático, la sociedad puede entender un poco mejor el impacto de fenómenos de la naturaleza como la sequía o las inundaciones.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.