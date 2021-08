EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Maki: “Estoy lista”

*- ¿Aceptaría ser candidata?; ¡estoy lista!

*- Récord de obras: hace 1,300 en 5 años

*- ‘La vara, alta; sucesor debe hacer más’

*- El cariñoso adiós de Maki, en Reynosa

*- Gerardo se va… ¡pero no para siempre!

A cuarenta días de concluir su segundo ejercicio como presidenta municipal de la ciudad más importante de Tamaulipas, la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ dijo “estar lista para cumplir cualquier reto que se presente”.

Además, sostuvo que este “es el tiempo de las mujeres” y bajo esa percepción, se dijo creyente de la Equidad de Género:

“En mi gobierno –enfatizó–, la mitad de mis colaboradores son mujeres”.

La alcaldesa MAKI ORTIZ fue abordada en relación a su participación durante la visita a ciudad Madero del presidente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, quien presidió allá el III Informe del diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO; y oficializó la unción del Dr. ARMANDO ZERTUCHE ZUANI como presidente de la Junta de Coordinación Política de la 65 legislatura estatal.

Allí, reporteros le preguntaron a la alcaldesa si aspiraba a la candidatura de Morena a la gubernatura el 2022.

La alcaldesa repitió allí lo que ha declarado sistemáticamente en Reynosa: “En este momento –respondió MAKI a la prensa de ciudad Madero–, mi interés está centrado en hacer una transición clara y transparente. En su oportunidad valoraré mi participación Política”.

Ayer, sin embargo, MAKI dio una respuesta afirmativa respecto a su intención de aceptar la candidatura de Morena a gobernadora:

“Yo siempre estoy lista para asumir mis retos”, respondió, cuando se le cuestionó si está preparada para aceptar la nominación.

Ello ocurrió en la populosa colonia Los Muros, donde bajo los incandescentes rayos del sol del mediodía, la alcaldesa de la ciudad inauguró la pavimentación asfáltica de la calle México Poniente, donde su Administración invirtió 4 millones 634 mil pesos para beneficiar a 6,747 habitantes.

En un discurso pronunciado con cierta melancolía y con acento de gratitud en el adiós, la alcaldesa de Reynosa habló de las mil 300 obras realizadas durante sus cinco años de gobierno y la grandeza de Reynosa, que generó, dijo MAKI, el 94 por ciento de los empleos creados en Tamaulipas: “es decir, 66 mil nuevos empleos”.

Y tras calificar a Reynosa como “la ciudad de la esperanza”, la presidenta municipal habló del programa de becas de su gobierno, que invierte 170 millones de pesos en el rubro, y ha beneficiado a 121 mil becarios en cinco años.

Previo al corte del listón inaugural de esa obra, la alcaldesa había expresado su creencia en la Equidad de Género:

“Hoy en día –apuntó–, las mujeres se han preparado, porque no solamente es llegar por género a los espacios de decisiones. Llegar por preparación, por experiencia, por talento. Y hay muchas mujeres, no solamente en Reynosa, en el Estado, en el País, en el mundo que tienen la capacidad; y las mujeres debemos estar unidas como amigas para que traigamos a aquellas que de repente no se atreven, pero que tienen la capacidad para que ocupen esos espacios de decisión”.

FELICITA AL NUEVO LÍDER

CAMERAL ARMANDO ZERTUCHE

Más adelante, la alcaldesa se congratuló de que el próximo presidente de la Junta de Coordinación política del Congreso tamaulipeco, sea un ciudadano de Reynosa.

En ese sentido, MAKI ORTIZ felicitó al Diputado Local electo ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, tras ser designado como presidente del Poder Legislativo en Tamaulipas.

“Quiero felicitar al nuevo Coordinador que nombraron de la bancada de MORENA, a ARMANDO ZERTUCHE, porque creo que es importante que haya coordinadores que tengan experiencia legislativa, para que avance más rápido y los municipios sean beneficiados por todas las iniciativas que se hagan”, subrayó la Edil.

Dijo que se espera del nuevo Congreso “un trato respetuoso y propositivo, que la Asamblea Legislativa sea un lugar donde todos puedan ser escuchados y salgan ideas que beneficien a los tamaulipecos”.

Y al referirse al nuevo Presidente Municipal de Reynosa, matizó que “los jóvenes vienen empujando fuerte, tanto desde las presidencias municipales como dentro del mismo Congreso del Estado”.

“Tienen ideas innovadoras, vienen preparados, vienen con muchas ganas, fuerza para trabajar y también con mucha experiencia”, puntualizó.

“Lo conozco poco” –bromeó MAKI al referirse a su sucesor, su hijo CARLOS–, “pero se dice de él que es de muy buen corazón. Apóyenlo”, pidió.

Dijo, sin embargo, que “en Reynosa se deja la vara alta; no solo para que hagan al lo menos lo que ya se hizo, sino que hagan más”, planteó la edil.

INAUGURA 73 CALLES

«Estamos inaugurando 73 calles, hoy entregamos una calle más, pavimentada, en la Colonia Los Muros, son 5,080 m2 de pavimentación, 13 cuadras. Seguiremos trabajando muy fuerte hasta el último día», dijo la Alcaldesa a los jubilosos asistentes.

Fue el señor RAMIRO RODRÍGUEZ MORALES, quien expresó su agradecimiento al Gobierno que preside la Doctora MAKI ORTIZ, por la imponente obra de pavimentación para las familias del sector que ya habían recibido las pavimentaciones de la calle Querétaro, México Oriente y Ciudad de México Sur.

En la inauguración participaron con la Presidente Municipal, el Secretario de Obras Públicas, EDUARDO LÓPEZ ARIAS; el Regidor ELIACIB A. LEIJA GARZA, coordinador de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; funcionarios municipales y miembros del Cabildo.

ACTIVA ALCALDE CICLO ESCOLAR 2021-22

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE MÉXICO

En Matamoros, entre tanto, este lunes por la mañana el Alcalde activó el ciclo escolar 2021-2022 del Instituto Nacional de México, Campus Matamoros, el cual inicia actividades con la modalidad en línea, como resultado de la pandemia por COVID-19 que mantiene a esta frontera y a todo el estado en semáforo epidemiológico rojo.

En esta institución educativa, en la que formó parte de la planta docente por más de 20 años, el Presidente Municipal hizo un reconocimiento a los directivos de la institución porque hoy por hoy es una de las instituciones de nivel profesional con más acreditaciones por parte de organismos nacionales e internacionales.

En ese marco, el Alcalde acompañado de la directora del plantel educativo, MARA GRACIEL ACOSTA GONZÁLEZ, entregó reconocimientos a los alumnos más destacados de cada carrera, así como también el documento de acreditación de programas académicos a las carreras de Ingeniería Civil y Química.

En su mensaje, el Presidente Municipal se refirió a la grave situación que se ha vivido en México y en el mundo a causa de la pandemia por COVID-19, motivo por el cual destacó, es importante que las autoridades del Gobierno Federal también procedan a la vacunación de los adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años de edad.

REBASA NLD 800 MUERTES POR COVID;

SANMIGUEL URGE A CUMPLIR MEDIDAS

Por cierto, Nuevo Laredo se colocó en tercer lugar estatal de muertes por COVID, con 805 decesos, por lo que el presidente municipal, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a reforzar las medidas sanitarias.

En el ‘Lunes de Informe’ que presentó de manera virtual, el Alcalde externó su preocupación por el aumento de decesos y de capacidad hospitalaria por Coronavirus.

“Estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo a causa de la pandemia, es crítica porque ya casi no hay camas en los hospitales y es alarmante porque afecta a niños y jóvenes, no nos queda más que ser insistentes con las recomendaciones a padres de familia para que sigan con los cuidados que todos conocemos”, expresó.

El director de Salud Municipal, ALEJANDRO CERVANTES, informó que al cierre de la semana epidemiológica 33, del 16 al 22 de agosto, Nuevo Laredo registró 6 mil 114 casos positivos acumulados a lo largo de la pandemia, 9 mil 413 negativos, 225 activos, 57 sospechosos y 805 defunciones.

“Rebasamos las 800 defunciones, es algo que creció mucho esta semana, pues la anterior se reportaban 783 defunciones y al cierre de la semana 33 reportamos 805, esto nos ubica con respecto a municipios con mayor población en el tercer lugar en el Estado en defunciones”, informó.

Destacó que solo en la semana 33 se registraron 21 defunciones, mientras que la semana anterior fueron 8.

En cuanto a la capacidad hospitalaria, el doctor ALEJANDRO CERVANTES informó que el Hospital General se encuentra al 53 por ciento de su capacidad con 21 pacientes internados y un intubado, mientras que el Área COVID 1 del Seguro Social (IMSS), está casi lleno.

“El IMSS tiene una capacidad en el área 1 de 22 camas, ya tienen preparada una segunda área con el doble de capacidad, pues el área COVID tiene bajo hospitalización a 21 pacientes, están casi llenos y hasta el momento no reportan pacientes bajo intubación”, dijo.

SANMIGUEL CANTÚ insistió a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas de higiene, como el lavado de manos, uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia para disminuir los contagios.

“Hay que seguir las recomendaciones, seguimos en semáforo rojo hasta el 5 de septiembre, vamos a esperar la calificación que nos dé el Estado, así que a la ciudadanía: hay que apegarnos a las normas que todos sabemos y que hemos llevado por año y medio para apoyarnos entre todos”, puntualizó.

[-Entreparéntesis: Durante las últimas 24 horas Tamaulipas registró 425 nuevos casos y 6 fallecimientos por la tercera ola de COVID-19, informó la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, quien insistió en su llamado a “no salir de casa si no es estrictamente necesario” y adaptarse a la nueva realidad ya que la vida cotidiana no será la misma por algún tiempo. Convocó a la sociedad a no relajar las medidas preventivas como son el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas en todos los espacios públicos, y la sana distancia para desacelerar la transmisión del virus y con ello el número de contagios. Pidió además reforzar estas medidas con el estornudo de etiqueta (cubrir nariz y boca con la parte interna del codo), la limpieza de superficies de uso común con una solución clorada para desinfectar, ventilar todas las áreas de la casa y evitar saludar de mano, abrazo o beso. Respecto a la ocupación hospitalaria en Tamaulipas para este día se presenta de la siguiente manera: 46% en los hospitales de la Secretaría de Salud, 36% en el hospital Regional de Alta Especialidad, 65% en los hospitales del IMSS y 25% de ocupación-].

MEDALLA FRAY ANDRÉS DE OLMOS,

AL MAESTRO DAVID GÓMEZ FUENTES

En Tampico, por cierto, con la presencia del Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el Alcalde CHUCHO NADER en sesión solemne de cabildo entregaron este lunes, la Medalla al Mérito Ciudadano «Fray Andrés de Olmos» al Maestro DAVID EFRAÍN GÓMEZ FUENTES, fundador del Instituto de Estudios Superiores del Sur de Tamaulipas y notable tampiqueño en el ámbito de la docencia, y la investigación, así como en el servicio público y sector empresarial.

La ceremonia encabezada por el Presidente Municipal CHUCHO NADER se efectuó en el gran salón de la Casa de la Cultura en el marco de la Quinta Sesión Extraordinaria de Cabildo con carácter de solemne.

Ahí, el jefe de la comuna reconoció la aportación y el legado de GÓMEZ FUENTES al desarrollo de la ciudad y a la formación de muchas generaciones de profesionistas exitosos.

«El maestro DAVID GÓMEZ FUENTES siempre se ha distinguido como un ser humano excepcional, un profesional extraordinario y brillante; y un maestro que ha dejado huella positiva en muchísimas vidas», señaló.

LÍDERES CAÑEROS ABONAN

A FAVOR DEL “TRUCO” VERÁSTEGUI

Líderes cañeros del centro del Estado, aglomerados en por lo menos 17 municipios conurbados a ciudad Mante, se pronunciaron decididamente a favor de que sea su líder histórico, CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, hoy por hoy Secretario General de Gobierno, quien abandere las siglas del Partido Acción Nacional en la lucha electoral por la gubernatura del Estado.

Así, líderes sociales de Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, El Mante, Llera, Gómez Farías, González, Jaumave. Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Palmillas, Soto la Marina, Tula y Xicoténcatl, unidos por diversas circunstancias históricas, económicas y culturales, están por realizar diversas manifestaciones públicas a favor de VERÁSTEGUI:

“Quien vaya a ser el próximo gobernador de Tamaulipas tiene que ser una persona de consensos, tiene que ser alguien capaz de sumar a los diferentes sectores del estado en una causa común que se llama Tamaulipas; la única persona que llena esas características de todos los que suenan en los medios de comunicación es César Verástegui”, coinciden.

Entre sus ventajas, enumeran que tiene a su favor ser amigo y aliado de los empresarios, comerciantes, y líderes de los sectores primarios de Tamaulipas.

Además, que le ha dado un gran impulso a las acciones encaminadas a fortalecer la Seguridad del estado.

En el sexto distrito de Tamaulipas, con cabecera en ciudad Mante y área de influencia en 13 municipios aledaños, lo reconocen como un líder humano y cálido, VERÁSTEGUI OSTOS se ha ganado el afecto y reconocimiento de los pobladores de esta región, sentimiento que se ha multiplicado en el resto del estado.

Desde el centro de la entidad, CESAR VERÁSTEGUI OSTOS es reconocido como el mejor operador político de Acción Nacional, además de ser bien visto por el sector político capitalino, de los empresarios y de los victorenses.

DIPUTADOS EXIGIRÁN

CUENTAS A CABEZA DE VACA

Vuelvo a la 65 legislatura estatal para compartirle que el diputado MARCO ANTONIO GALLEGOS afirmó que en el curso de estas semanas se definirá la agenda legislativa, pero anticipó que se pondrá especial atención en auditar a las instituciones del estado, y particularmente se investigará la contratación de créditos del gobierno del estado con la banca comercial.

Ello, con el propósito de examinar los mecanismos de contratación, pero particularmente, para dar seguimiento a los dineros que obtuvo el estado vía banca comercial.

Es decir, de forma la Legislatura que está por terminar aprobó la contratación de créditos tan onerosos que en este momento suman casi 14 mil millones de pesos, siendo que el ex gobernador EGIDIO TORRE dejó una deuda de menos de 800 millones de pesos.

De otro lado y al referirse al desafuero del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZ ADE VACA, expresó que ese tema está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que expresó que esperarán a su toma de posesión, el 1º de octubre, para definir la Agenda de la 65 legislatura

GERARDO PEÑA DICE

ADIÓS, PERO NO PARA SIEMPRE

Por cierto, el todavía presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de diputados, GERARDO PEÑA FLORES, dirá adiós al palacio legislativo este jueves 26 de agosto, en una ceremonia en la que, con lágrimas en los ojos, dirá adiós al gobernador CABEZA DE VACA.

GERARDO será sucedido por un líder cameral interino, que suplirá funciones de Presidente de la JUCOPO hasta el último de septiembre, fecha en que empezarán a tronar los chicharrones de RMANDO ZERTUCHE.

EGRESADOS DE LA UAT PRESENTAN

EL EXAMEN EGEL-CENEVAL

Por último, un total de 466 egresados de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), acudieron a las instalaciones del Centro Universitario Sur (Campus Tampico) para presentar el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

Los jóvenes que recién concluyeron su formación en la Universidad sustentaron el examen EGEL correspondiente al período 2021-3, en seguimiento a las indicaciones que establecen la Rectoría y las diferentes dependencias académicas de la casa de estudios para dar cumplimiento a esta evaluación.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales realizó el examen para egresados de las Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación, en Derecho, en Psicología y en Gestión y Desarrollo Turístico, con un total de 322 alumnos; en la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller» se evaluaron 102 y en la Facultad de Odontología presentaron 42 egresados.

Esta actividad presencial se llevó a cabo con apego a las disposiciones del Sector Salud y atendiendo las medidas de prevención sanitaria. Fue coordinada por la Dirección de Gestión Operativa del CU SUR con la participación del personal de Protección Universitaria.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.