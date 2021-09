SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-MAKI FUERTE PROSPECTO PARA EL 2022

UN ELEMENTO PARA EL 2022, ex regidora, ex diputada federal, ex sub secretaria de salud federal y alcaldesa, la primera mujer alcaldesa reelecta en el 2018 en la ciudad más importante de Tamaulipas, Reynosa.

Reynosa que le tiene la confianza a la mujer emprendedora que con entusiasmo sigue entregando respaldo en infraestructura y apoyo a la comunidad.

MAKI ORTIZ, aunque originaria de un estado importante del país, vive y siente lo que muchos tamaulipecos y dirige hoy por hoy la ciudad mas importante de la entidad.

Es un prospecto fuerte a la gubernatura del estado o al menos asi se le menciona no solamente en su incursión en el partido MORENA sino en encuestas que sus adversarios y enemigos políticos del PAN han realizado.

Cuenta con el aprecio de los reynosenses y los mas de ciento y tantos mil votos le avalan esto.

MAKI recibe el aprecio y amistad de personajes de la talla de MARCELO EBRARD CASAUBON, ex jefe de gobierno de la ciudad de México y Secretario de relaciones exteriores del gabinete presidencial.

Su trabajo la distinguió en el senado y en la cámara de diputados donde coincidió con otros personajes de la política nacional hoy en boga.

POR ESO Y otras cosas más delante abundaremos, pues en sí, es una mujer prospecto a la precandidatura al gobierno de Tamaulipas.

EL VERDE EN RIO BRAVO SE PODRIA FRACTURAR ANTE ESCISION DE LIDER ESTATAL

Por cierto que tan real es que el ex dirigente estatal del partido VERDE Tamaulipas RICARDO GAVIÑO CARDENAS después de ser despedido como tal al frente de la dirigencia se cobijo bajo el proyecto de ARTURO DIEZ GUTIERREZ ex alcalde de Ciudad Victoria y aspirante formal ya como precandidato a la gubernatura de Tamaulipas para el 2022 y donde ya anda queriendo atraerse a algunos liderazgos del PVEM precisamente al partido naranja como es el caso de Rio Bravo donde hay un grupo de simpatizantes del Partido verde que anda ya desquebrajando lo que quedo de la estructura de territorio de este partido del pasado proceso electoral del 6 de junio.

Quedaron de pasar algunos nombres en próximos dias y aparecer en público según dijeron.

SAN NICOLAS REFRENDA LA SEGURIDAD A LOS CIUDADANOS

CARLOS RUVALCABA, director de seguridad pública del municipio en mención sigue teniendo con altura de miras el compromiso social de la comunidad de una ciudad pujante y de la zona metropolitana.

HACE EQUIPO de trabajo con cada uno de los integrantes de la dependencia municipal y cumple cabalmente con un código de ética tanto en lo profesional como ciudadano de un personaje que se mete como ciudadano al cargo de servidor público.

Lo hemos dicho señala el funcionario que en San Nicolás se mantiene en los primeros lugares de trabajo hacia la ciudadanía y es asi como se seguirá trabajando en este importante municipio.

SE PREPARA COLOSIO PARA MONTERREY

EL ALCALDE electo de Monterrey Nuevo León, LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS, se prepara para asumir el encargo político que la ciudadanía le otorgó.

CABE MENCIONAR que al joven político hijo del malogrado ex candidato presidencial LUIS DONALDO COLSIO MURRIETA y de la mujer valiente DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.

Le vendrá con fuerza una vez asumiendo el cargo de alcalde de una de las tres ciudades mas fuertes económicamente y políticamente del país.

LUIS COLOSIO estuvo abanderado por el MC como partido político, pero estamos seguros que no se casará con la idea de cerrar la puerta a la inclusión.

HA SEÑALADO el joven profesionistas que se trabaja ya en los temas de la entrega-recepción del estado que guardan las diferentes dependencias de la presidencia municipal y que en forma transparente estará llevándose acabo este trabajo por sus colaboradores.

Dijo ante medios de comunicación que se encuentran trazando la ruta de acciones que implementará su gobierno municipal para mejorar mas el desarrollo de Monterrey. Agradece en todo momento la apertura al alcalde en turno para una mejor coordinación y apoyo a su equipo de trabajo logrando asi la construcción de una mejor ciudad para todos y reconoció que muchos de los programas que tiene el actual gobierno podrían ser de gran utilidad y perfeccionarse para seguir llevando beneficio a la comunidad.

Dijo que se analizaran y determinaran cuales podrían continuar dentro de su esquema de gobierno municipal.

PARECE QUE NO HAY TAMAULIPECOS

YA SE HABIAN VISTO fenómenos políticos que sucedían en Tamaulipas, pero aun asi el recientemente designado como representante del Gobierno de Tamaulipas en la ciudad de México es una aberración, una burla al distinguido político de la entidad.

GUADALUPE ACOSTA NARANJO, de extracción perredista, dos veces diputado federal quien les ha mentado la madre a los panistas en otros tiempos, fue designado como representante en la ciudad de México un personaje que muy apenas conoce el estado de Tamaulipas.

LAMENTABLE que recurran a elementos primero en el panismo al interior contrarios a su política de trabajo e ideales y en segundo a la clase política de Tamaulipas que parece no haber alguien con la capacidad de representar a nuestro estado allá en la ciudad de los palacios.

¿SABEN QUE LE INTERESA TAMAULIPAS AL PROFESOR GUDALUPE ACOSTA NARANJO?, Un bledo le interesa los temas de nuestro estado, pero bien que cobrará su salario el año y meses que queda.

LALO GATTAS FORTALECERA LAS INSTITUCIONES

El alcalde electo de la capital tamaulipeca, dijo que saludo en días pasados al Procurador federal del consumidor de quien goza una larga amistad.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, en esa pasada visita hace días le entregó un libro de su autoría y hay que destacar que la amistad de ambos data de algunos años.

Dijo el alcalde electo EDUARDO GATTAS que no son coincidencias este tipo de amistades, son al paso de los años de lucha, trabajo y dedicación en el servicio público y donde forman parte hoy de la construcción nacional de la cuarta transformación.

Y donde se atenderán temas de importancia dentro de la dependencia de COMAPA que tanto importa a la futura administración municipal que está por iniciar.

PLANTEAN LLEVARSE SUS ESTRATEGIAS DIPUTADOS TRAIDORES A MORENA

NO PODIAN HACER OTRA COSA, no nos equivocamos, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ Y ULISES MARTINEZ ya son del PAN, en el peor momento llegan a este partido acción nacional.

Se comenta por ahí que por su suma restaron el pasado 6 de junio electores a favor del CHUMA MORENO y compañía logrando asi la pérdida total del PAN, el descarrilamiento de lo último de los vientos de cambio que quedaban en Reynosa.

MESES DESPUES ya casi para concluir su gestión como representantes de chiripa este dueto de remedos de políticos, Dijeron que en el PAN contarán con ellos y sus estrategias de operación política.

CUANTO le habrá costado al partido en el gobierno o al gobierno del partido azulla llegada de estos sujetos?

Mire en cuanto a ULISES, pues este siempre gozó de los favorcitos pues hasta carro del congreso del estado traía, como es posible que este sujeto se burle asi del pueblo de Tamaulipas.

Júrelo que ahora les pidió una blindada de esas que renta el gobierno del estado y que abundan en este sexenio.

Sabemos que el hombre no reúne las cualidades para hacer un trabajo social, político y mucho menos de ayuda a la ciudadanía que permita empoderar al PAN, con seguridad lo que busca es caer en un espacio con cargo a la nó,mica del gobierno del estado el último año que les queda a los panistas.

RECUERDE QUE aquí en SEÑAL POLITICA es donde primero le dijimos, ya lo veremos allá por octubre que se de la designación.

Y en cuanto al otro sujeto RIGOBERTO RAMOS, pues que podemos decir, aquí lo señalamos muchas ocasiones como cambio como diputado local el petulante y fanfarrón de RAMOS que creyéndose anduvo en colonias y ejidos (en estos, pocas ocasiones) llevando cloro, gas, bingos, música, bombo y platillo para fanfarronear de que su humildad hablaba por si sola o la de su hermano que le hacía de secretario asesor.

COMO ES POSIBLE que a este remedo de político y diputado porque nunca hizo su chamba como tal le hayan creído y después los haya botado asi nomas porque si hablando pregonando su identificación con la 4T.

Mire amigo lector, este señor cuando habla con el uno le pone sobre la mesa saber de a cuanto $e e$tá hablando el asunto y solo asi eres digno de conversar con el.

HOY POR HOY, vive la realidad de que todo podrá decir y hacer pero que la gente lo acepte y quiera como líder, presidente, representante, candidato o lo que se le parezca a un servidor NO

ASI ES DE QUE SU ERA en la 4T termino, bueno para que ni ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN quiera saber de el imagínese amigo lector.

PREVIENEN EN MATAMOROS ENFERMEDADES

Para prevenir enfermedades entre los matamorenses, el Gobierno de Matamoros que dirige MARIO LOPEZ HERNANDEZ a través de la Secretaría de Salud Municipal intensifica los trabajos para la eliminación de los criaderos del mosco transmisor del dengue, registrando actualmente un avance de 46 colonias atendidas.

NIDIA MALDONADO RUIZ, secretaria de Salud en el municipio explicó que son cientos de llantas las que se recogen semanalmente de las colonias que son visitadas, pues cada una de ellas representa un lugar propicio para la reproducción del mosco aedes aegypti.

Es importante comentar agregó, que las llantas en desuso se convierten automáticamente en criaderos del zancudo transmisor del dengue, enfermedad que puede llegar a ser mortal; de ahí la importancia añadió, de que las familias contribuyan con el municipio manteniendo limpios los patios de sus casas.

LEGISLATURA LXVI Y SU ALINEACION POLITICA

EN EL CONGRESO NACIONAL, la cámara baja tendrá como líder a una bancada morenista en su mayoría.

Y en los personajes que se apoyara están por citar a algunos a YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ que llega como legisladora plurinominal; PATRICIA ARMENDARIZ, SERGIA MARTINEZ e IGNACION MIER que seguirá al frente del grupo parlamentario MORENA.

Y anótele como apoyo a LEONEL GODOY un político michoacano mesurado y que con AMLO tiene muy buena relación política; GERARDO FERNANDEZ Y ALBERTO ANAYA, el primero lo sabemos porque y que ganó en la urna y el segundo como guía espiritual del Partido del trabajo, instituto aliado de MORENA.

Por los verdes llega su dirigente nacional KAREN CASTREJON como legisladora y juntos harán la otra parte de historia que falta de la 4T.

Mientras que en el lado opuesto políticamente hablando anote a RUBEN MOREIRA Y CAROLINA VIGGIANO que son esposos, por cierto, donde el primero deberá ser el coordinador de la bancada del PRI y la segunda cobra también en el CEN priista donde ALEJANDRO MORENO dejara el cargo de presidente para irse a cobrar a la Cámara baja además de la talentosa ANA LILIA HERRERA, ex dirigente nacional del MT.

POR EL PAN, llega JORGE ROMERO como coordinador junto con SANTIAGO CREEL MIRANDA Y LUIS CHAZARO del PRD junto con AMALIA GARCIA del Movimiento ciudadano.

NUESTRA SOLIDARIDAD

ENVIO nuestra solidaridad y abrazo fraternal a la familia MACIAS en Rio Bravo por el deceso del señor MIGUEL ANGEL MACIAS acaecido en esta semana, empresario y deportista de la región deseando una pronta resignación a su señora madre, esposa e hijas.

DE LA MISMA MANERA nuestra solidaridad con la familia LOPEZ AGUILAR tras el deceso inesperado del LIC. Tamaulipeco CRUZ LOPEZ AGUILAR a la edad de 74 años.

Siendo un Destacado político, servidor público y ex legislador federal.

Nacido en Valadeces, Tamaulipas municipio de Díaz Ordaz estudió la carrera de ingeniero agrónomo en la Universidad de Chapingo donde también realizó una especialidad en irrigación, fue profesor, jefe de sección de Agrometeorología y trabajo de campo y consejero de la Institución de 1973 a 1976.

En 1971 también inicio en la SRH, secretaria de recursos hidráulicos como técnico del departamento de estudios; Jefe de área de hidrometría y estadística en el distrito de riego no. 26 “Bajo Río San Juan”; mientras que de 1978 a 1982 fue jefe de departamento y sub director posteriormente del área de apoyo sectorial en la dirección general de distritos y unidades de Temporal.

En 1982, fue nombrado gerente de operación del fideicomiso de riesgo compartido; En 1983 asesor vocal ejecutivo de la comisión del plan nacional hidráulico lo que llegó a ser actualmente la CONAGUA.

En 1984, secretario técnico de la comisión y en 1985, director técnico del fideicomiso fondo nacional de fomento ejidal; director general de cooperación técnica para el programa de empleo rural de 1986 a 1987; gerente regional de ventas de FERTIMEX DE 1989 A 1991; director de comercialización de PRONASE de 1992 a 1995; director de investigación y desarrollo de la Comisión nacional de zonas áridas de 1996 a 1997; delegado de la procuraduría agraria en Chihuahua de 1997 a 1999;

Militó en el PRI donde fue electo dos ocasiones diputado federal y dentro del congreso de la unión Presidente de la Comisión de agricultura y ganadería.

Además, fue Consejero estatal y nacional del PRI asi como Secretario del Sector Agrario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Dentro de la CNC nacional, ocupó los cargos como Coordinador de atención y seguimiento a consejos técnicos en 1999; de 2001 a 2006, secretario general de acopio y comercialización de productos e insumos; Secretario general del comité nacional de la CNC de 2006 a 2007 y Presidente del comité nacional de la misma CNC del 2007 al 2010.

ASI COMO también en este espacio aprovecho para enviar nuestra felicitación por su cumpleaños este 28 de agosto a los abuelitos en su dia recordando su legado en cada familia que nos han otorgado.

Como también felicito este 30 de agosto a ORLANDO MARQUEZ, CECILIO MARTINEZ, DANA VIVIAN CARDENAS, MARTIN SIFUENTES, RAMIRO LIZCANO, JUAN JOSE CHAPA GARZA, ex alcalde de Valle hermoso, CARLOS GUTIERRE, ROSARIO LATIGO Y NOE WALLS.

De la misma manera felicito este 31 de agosto a MAURICIO MALDONADO, HOMERO ESCAMILLA, DR. JOSE BORREGO ALVARADO, RAMON JAIME AGUAYO, ex alcalde de Diaz Ordaz y ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ.

Como este 1 de septiembre felicito por su cumpleaños a FELIPE ANGELES CARDENAS GONZALEZ, ex dirigente del MT en Matamoros; ALDO ISAAC TORRES PERALTA, RAMON RIVERA, JESUS HERNANDEZ, VERONICA GARZA DE PRIETO y ROBERTO RUIZ ISASSI, ex presidente de CANACO Reynosa.

