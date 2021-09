RELOJ POLITICO

MAKI LEVANTA LA MANO POR LA GUBERNATURA EN TAMAULIPAS QUE LE TOCA A MUJER.

TERCER INFORME MUNICIPAL REALISTA.

La alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, acompañada por el líder nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, anuncio que se afiliara a ese instituto político y participara en el proceso interno en busca de la candidatura al gobierno de Tamaulipas en junio del 2022.

Lo anterior lo confirmo la jefa de la comuna de Reynosa en conferencia de prensa antes de iniciar su tercer informe de gobierno, ratificando de esta forma su renuncia al Partido de Acción Nacional, ente político que ha perdido en Tamaulipas su rumbo, su política y su doctrina.

De hecho, MARIO DELGADO, comunico que serán bienvenidos quienes se comprometan con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Principios con los que dijo, MAKI ORTIZ, momentos antes, antes esta identificada.

El dirigente nacional apunto que se va a cumplir con la paridad de género al momento de designar al candidato o candidata.

Por lo que MAKI será incluida como candidata externa señalo.

MARIO DELEGADO, afirmo que morena realizara la elección interna el próximo mes de noviembre.

MAKI ORTIZ, por su parte dijo que quiere gobernar Tamaulipas para llevar a cada rincón su trabajo igual que el realizado en Reynosa durante cinco años.

La edil de Reynosa se une a la larga lista de aspirantes que buscan la candidatura del gobierno de Tamaulipas y con esto son cuatro los presidentes municipales en iguales circunstancias, ADRIAN OSEGUERA, de Madero, CARMEN LILIA CANTU ROSAS de Nuevo Laredo y MARIO LOPEZ LA BORREGA de Matamoros.

En otro orden de ideas, el director general de Radio televisión y cinematografía, RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA, hace una serie de definiciones y precisiones en torno a su aspiración por la candidatura de Morena a gobernador.

“En la historia de Tamaulipas, se han tenido gobernantes que estaban arraigados en el estado que no pudieron gobernar sin esas raíces que los llevaron al poder, sus practicas resultaron dañinas y a causa de ello muchos se encuentran en la cárcel o bajo proceso judicial, dijo RODOFLO GONZALEZ VALDERRAMA, al enfatizar que los “políticos muy arraigados luego terminan judicialmente arraigados”

El funcionario federal de RTC es uno de los aspirantes que en las encuestas que circulan en redes y medios lleva una gran ventaja en las preferencias de intención del voto si hoy fueran las elecciones.

Cambio de tema, con importantes logros de un verdadero cambio, con la participación de la comunidad en la transformación de esta tierra de grandes oportunidades y de marcada fortaleza ante la toda adversidad, la presidente municipal, MAKI ORTIZ DOMIGUEZ, rindió su tercer informe 2021.

“Hoy puede afirmar que Reynosa se no se detiene y sigue adelante” dijo la alcaldesa este martes 7 de septiembre, en el recuento de acciones de su gobierno, marcado desde el inicio por la transparencia, clara rendición de cuentas e importantes reconocimientos nacionales, “ gracias a todos por acompañarme con su presencia y a la distancia de este informe” añadió.

Al dar la bienvenida al LIC CARLOS PEÑA ORTIZ, alcalde electo para el periodo 2021—2024, la DRA MAKI ORTIZ, dijo Reynosa cambio y su gente espera que ese cambio continue. Muchos confiamos en ti y te deseamos que tengas mas y mejores resultados que esta administración.

“Me voy contenta porque la ciudad es ahora mas segura, porque esta mejor iluminada, pero sobre todo me voy contenta porque mas que cifras, tenemos historias de familias con una mejor oportunidad de futuro”. ¡MUCHAS GRACIAS!

En otro tema, el presidente del IETAM, JUAN JOSE RAMOS CHARRE, dijo que ninguno de los aspirantes a la gubernatura por morena, ha incurrido en actos anticipados de campaña o ha sido

Por lo tanto, lo que están haciendo los adelantados de Morena no tienen ningún problema mientras no exista queja del resto de los partidos políticos.

Cabe señalar que el proceso electoral Tamaulipas inicia a partir de este 12 de septiembre que es cuando entran en vigor las reglas de la ley electoral.

Nuevo Cabildo quedo definido de la siguiente manera, alcalde electo, CARLOS VICTOR PEÑA ORTIZ, primer sindico, María Luisa Tavares Saldaña, 2º sindico, Marco Antonio Montalvo Hernández.

Primero regidor, Berenice Cantú Moreno, 2º regidor, Juan González Lozano, 3º regidor, Sandra Elizabeth Garza Faz, 4º regidor, Jorge Guadalupe Acuña Tobías, 5º regidor, Margarita Ortega padrón, 6º regidor, Vicente González Delgadillo, 7º regidor, Reyna Denis Asencio Torres, 8º regidor, Salvador de Jesús Leal Garza, 9º regidor, María del Rosario Rodríguez Velázquez 10º regidor, José

Luis Godina Rosales. 11º regidor Nancy Esperanza Ríos Rivera.

12º regidor, José Antonio Chávez Herrera, 13º regidor, Patricia Ramírez Ruiz, 14º regidor, María Teresa Márquez limón, 15º regidor, Ana lidia Luevanos de los Santos, 16º regidor, Carlos Ramírez López, 17º regidor, María Esther Camargo Félix, 18º regidor, Jessica López Salazar, 19º regidor, Denis Ahumada Martínez, vigésimo regidor, Oscar Salinas Dávila y vigésimo primer regidor, Jorge Eduardo Gómez Flores.

