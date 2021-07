EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Maki manda al diablo al PAN

*- ‘Cautivo y retrógrado’, lo califica

*- ‘Avisé por oficio a Marko Cortéz’

*- ‘Montaje teatral’, expulsión de AN

*- ‘Están enojados, no saben perder’

*- Lista, para contender por Morena

Apoltronada en el vértice del poder político en Tamaulipas y con cinco victorias electorales al hilo [diputada federal, senadora, 2 veces alcaldesa de Reynosa, y el triunfo de su hijo, alcalde electo], MAKI ORTIZ mandó al diablo al PAN al declararlo “cautivo y retrógrado”.

Además, sustentó que quienes mantienen secuestrado al Partido Acción Nacional en Tamaulipas, violan sistemáticamente los derechos humanos y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Reveló:

“Envié un oficio a la dirigencia nacional del PAN anunciando mi retiro”.

Y matizó:

“MARKO CORTÉS ya sabía de mi separación”.

Bajo este escenario de conjunto, la alcaldesa de Reynosa dijo no estar sorprendida de que la dirigencia estatal del PAN haya anunciado su proceso de expulsión.

“No me sorprende. No saben perder. A veces estás en la desesperación de perder todo y tomas esas actitudes de venganza, de coraje. Yo creo que hubiera sido mejor que pusieran candidatos buenos para que ganaran elecciones”, enjuició.

Criticó que, como madre, se le haya cuestionado que haya festejado la victoria electoral de su hijo como candidato de Morena a presidente municipal: “Es como si CARLOS hubiera jugado con el Cruz Azul, y yo con las Chivas del Guadalajara. Si él gana, yo puedo felicitarlo. Aquí no: en el PAN retrógrado se vio mal que yo haya celebrado la victoria de mi hijo CARLOS”, relató.

“Me da mucha tristeza tener un PAN en Tamaulipas tan retrógrado; pero bueno, así es cuando hay cúpulas que secuestran a los partidos. Así se actúa”, opinó.

PAN, SECUESTRADO

Afirmó que el PAN en Tamaulipas está secuestrado por la cúpula del poder: “tienen secuestrado al partido en el Estado y solo le dan oportunidades a la gente que es de su grupo, porque así se ha visto y ponen malos candidatos. Así se ha visto y no escuchan al ciudadano”, puntualizó.

‘MONTAJE TEATRAL’

De otro lado, en un escenario teatral la dirigencia estatal del PAN inició la declaración de expulsión contra 95 militantes que habrían alentado a los candidatos de otros partidos durante la elección de junio, incluyendo a la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

En respuesta, MAKI criticó en redes que no se le haya permitido felicitar la victoria electoral de su hijo.

El “desmoche” de Acción Nacional afectó a militantes de Nuevo Laredo, Madero, Reynosa, Llera, Ocampo, Altamira, Antiguo Morelos, El Mante, Gómez Farías, Jaumave, Méndez, Palmillas, Soto la Marina, Tampico, Victoria, Matamoros y Xicoténcatl.

La Comisión permanente del Consejo estatal del PAN, formalizó el inicio de los procesos de expulsión.

“SI ES MUJER, MAKI

GANARÍA EL 2022”

Víctima de violencia política por razón de género, MAKI ORTIZ sufrió persecución judicial y hostigamiento legislativo durante su mandato, al grado de que el ex gerente de COMAPA, JUAN GARCÍA GUERRERO, quien fue encarcelado y enjuiciado por el delito de fraude, declaró a medios que funcionarios estatales le habían ofrecido liberarlo de toda responsabilidad judicial, a cambio de que imputara a la alcaldesa MAKI ORTIZ.

GARCÍA GUERRERO se negó y prefirió seguir litigando su libertad.

Adicionalmente, durante sus dos ejercicios gubernamentales, MAKI fue hostigada desde el Congreso del Estado, a través de diputados que promovían el “congelamiento” de sus cuentas públicas o bien imputándole supuestos fraudes.

Y se forma directa, su Administración fue “bombardeada” literalmente por auditorías ordenadas directamente por el gobierno del Estado, al grado de que muchos auditores se sentían incómodos al tratar de venir a “escarbar” en los movimientos de la alcaldesa.

EN EL VÉRTICE

DE SU POSIBILIDAD

Hoy, con el récord de victorias políticas a favor, la alcaldesa MAKI ORTIZ se yergue como la favorita de la elección para gobernador del 2022.

Sin ella, el PAN se pierde la mejor opción para retener el poder, después de la catastrófica administración estatal del gobierno en turno.

Y, con ella, el Movimiento de Regeneración Nacional suma una carta invencible para el próximo proceso electoral.

Pues en caso de que a Tamaulipas le toque mujer, no cabe duda de que MAKI iría a territorio a contender por la gubernatura.

“PUNTILLAZO”

AL CABECISMO

Visiblemente degradado rumbo al 2022, el Partido Acción Nacional se enfila a perder la gubernatura estatal, pues al perder la mayoría en el Congreso local, el gobernador CABEZA DE VACA enfrentará su peor pesadilla en el último año de su mandato, al grado de que si el Gobierno de la 4T decide dejarlo en paz en el proceso de desafuero que se le instruye, los diputados locales de Morena le harán ver su suerte al mandatario, pues de acá Sí-Se-Le-Moverá al desafuero.

Y, por supuesto que se interpondrán recursos de inconstitucionalidad para echar abajo todo el andamiaje construido por la LXIV Legislatura para evitar que CABEZA responda a las acusaciones por delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Ignoramos si la siguiente legislatura Finque-Responsabilidades a los diputados que impulsaron los acuerdos pueriles para proteger a CABEZA del desafuero, en cuyo caso No-Es-Remota la posibilidad de que se abran proceso penales contra los miembros de esta legislatura, lo cual minaría el proyecto de Acción Nacional rumbo al 2022, pues se supone que los mismos diputados de la LXIV Legislatura serán “habilitados” para operar la campaña del futuro candidato a gobernador del PAN.

Y bajo este escenario, Es-Casi-Un-Hecho que GERARDO PEÑA FLORES, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local y Coordinador de la bancada panista, figure entre las cartas que entren a la tómbola del 2022.

Porque, examinando el abanico de pre candidatos potenciales a la candidatura de Acción Nacional, GERARDO PEÑA FLORES Sigue-Siendo-La-Mejor-Opción.

¡Pésele-A-Quien-Le-Pese!

Por supuesto que Toda-La-Red-Cabecista se sumará a la campaña del 2022, sin excluir, por supuesto, a los candidatos que perdieron la elección del 2021, quienes podrían ser designados coordinadores de zona.

EXHORTA ALCALDESA A SEGUIR

INDICACIONES SANITARIAS

En Reynosa, por cierto, la alcaldesa MAKI ORTIZ alertó: «Hay que ser muy prevenidos con el semáforo rojo, que tomen las mismas medidas sanitarias; vamos a vacunar a las personas de 18 en adelante, los negocios al 25% de capacidad y los restaurantes al 60%», indicó este jueves 1 de julio, la Presidente Municipal.

La Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ refirió que la capacidad laboral se estableció en 60% con horarios modificados por la alta incidencia de COVID-19, «y debemos estar pendientes de las medidas que se sigan», dijo.

El Consejo de Seguridad en Salud de Tamaulipas emitió un nuevo paquete de medidas sanitarias para el estado, con el objetivo de evitar más casos de contagio de COVID-19 y con esto también la mortandad causada por el virus SARS-CoV2.

[-Entreparéntesis: Para disminuir el impacto de la pandemia en Tamaulipas, desacelerar la transmisión del virus y evitar más defunciones por COVID-19, la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA exhortó a las y los tamaulipecos atender las disposiciones de seguridad sanitaria y evitar movilizaciones innecesarias. Al confirmar 195 nuevos casos y 12 defunciones, la titular de la SST pidió cuidarse, ser ciudadanos socialmente responsables y fortalecer las medidas preventivas, principalmente los jóvenes a fin de evitar una nueva ola de contagios. Dijo que con la actualización, la cifra oficial en Tamaulipas es de 60,211 positivos, de los cuales 52,384 se han recuperado y 5,379 han perdido la vida-].

ENTREGÓ MAKI OBSEQUIOS

POR EL “DIA DEL PADRE”

Por asociación temática, apoyada por un grupo de funcionarios públicos e integrantes del Cabildo, la Presidente Municipal Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, acudió a un gran número de domicilios para hacer la entrega de un centenar regalos a los triunfadores de una dinámica en Facebook con la que se festejó “El Día del Padre”.

Caras de sorpresa y felicidad encontró la jefa del Gobierno Municipal en la búsqueda de los ganadores del certamen, a quienes visitó en sus hogares hoy, y aunque algunos no estaban presentes muchos de ellos, por encontrarse trabajando, les hizo llegar sus regalos por conducto de sus esposas, hijos u otros familiares.

Pantallas de 50 y/o 32 pulgadas, asadores, celulares, bocinas USB, Sound Bars, abanicos, enfriadores de agua, entre otros obsequios, entregó la doctora MAKI ORTIZ a los jubilosos ganadores, dándoles además emotivo abrazo por la reciente celebración del “Día del Padre”.

EXHORTA ALCALDE A CUMPLIR

CON DISPOSICIONES DE SALUD

En Matamoros, entre tanto, al darse a conocer las nuevas disposiciones por parte del Comité Estatal de Seguridad en Salud, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ exhortó a los ciudadanos a cumplir con las restricciones que estarán vigentes hasta el próximo 15 de julio, esto, como medida para frenar los contagios del COVID-19.

El Presidente Municipal mencionó que recibió información por parte de las autoridades de salud, en el sentido de que el repunte que se dio hace unas semanas, prácticamente está controlado.

Sin embargo, agregó, esto no significa que se deben relajar las medidas, por el contrario agregó, es de gran importancia que los ciudadanos continúen con cada una de las indicaciones para frenar completamente el incremento que se dio en las últimas semanas.

LÓPEZ HERNÁNDEZ destacó que sí la cantidad de contagios sigue bajando, el Comité Estatal de Seguridad en Salud emitirá otras disposiciones menos restrictivas “pero hay que seguir obedeciendo las indicaciones”, reiteró.

De acuerdo a los lineamientos de seguridad sanitaria y de salud para contener la pandemia provocada por el COVID-19, Matamoros se encuentra en la Fase 1, la cual contempla medidas para hoteles y servicios de alojamiento temporal, señalando que la capacidad deberá ser al 65 %.

SANMIGUEL ORDENA REPARAR

EL COLECTOR ANÁHUAC

De otro lado, deje decirle que el presidente municipal de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, puso en marcha los trabajos de rehabilitación de más de mil metros de tubería del subcolector Anáhuac, la cual se hará en 3 tramos.

La rehabilitación de este subcolector era necesaria, debido a que la tubería es de concreto con más de 30 años, por lo que se sustituirá con tubería de PVC.

El alcalde, junto a síndicos y regidores, dio el banderazo de arranque a esta obra que se realizará en beneficio de más de 15 mil habitantes de las colonias Los Álamos, Madero y áreas cercanas.

“Para mí es una gran satisfacción porque esta obra me tocó al cien por ciento iniciarla, aprobarla en Cabildo y que ahora damos a conocer. Aquí es la rehabilitación de drenaje Sanitario del subcolector Anáhuac de la calle Río Tamesí a avenida Ocampo, tramo 3, en las colonias Madero y Los Álamos, se va a hacer una inversión de 12 millones 522 mil pesos”, señaló.

Las rehabilitaciones de los tres tramos del subcolector suman mil 261 metros lineales de tubería nueva con un monto total de inversión de 42 millones 808 mil 666 pesos.

ALCALDES ELECTOS DE

MORENA, CONVIVEN CON DELGADO

En otros temas, CARMEN LILIA CANTÚROSAS VILLARREAL y otros presidentes municipales electos, de Morena, se reunieron ayer en la Ciudad de México con el presidente nacional del partido MARIO DELGADO CARRILLO, en el marco del III informe de AMLO.

La foto del recuerdo incluyó a otros presidentes municipales electos, como HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ, de Río Bravo, CARLOS PEÑA ORTIZ de Reynosa, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, diputado federal reelecto, y EDUARDO GATTAS, victorense.

CARMEN LILIA, quien fue instalada en primera fila, a unos metros de MARIO DELGADO, hizo la declaración de trabajar por quienes más los necesitan, aplicando los tres principios básicos del lopezobradorismo: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

CLAUSURAN SEGUNDO PERIODO

DE LA LEGISLATURA ESTATAL

Vuelvo al Poder Legislativo, para compartirle que el Congreso del Estado clausuró el segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio Constitucional, resolviendo 26 dictámenes y se recibieron cinco Iniciativas, entre otros asuntos programados en el orden del día de este miércoles.

De los asuntos aprobados, destacan reformas a la Ley de Tránsito que protegen los derechos de las personas adultas mayores en relación a contar con cajones de estacionamiento preferencial en establecimientos y centros comerciales.

Entre muchas otras acciones legislativas desahogadas, destaca la actualización y armonización a la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil, con el objeto de conseguir mejor operatividad en estas instituciones públicas en favor de la ciudadanía.

SE INSTALA DIPUTACIÓN

PERMANENTE

Por cierto, luego del cierre del periodo ordinario, el Congreso del Estado instaló la Diputación Permanente que fungirá del 30 de junio al 30 de septiembre, encabezando estas actividades el Diputado GERARDO PEÑA FLORES en calidad de presidente de este órgano legislativo.

Asimismo, se integraron como Secretarios de la Diputación Permanente la Diputada ESTHER GARCÍA ANCIRA y el legislador JOSÉ RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ.

Los legisladores JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, MARTA PATRICIA PALACIOS CORRAL, ELIUD OZIEL ALMAGUER ALDAPE y FLORENTINO ARÓN SÁEZ COBOS, en calidad de vocales, así como FÉLIX FERNANDO GARCÍA AGUIAR, ROQUE HERNÁNDEZ CARDONA y LAURA PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ, como suplentes.

Es decir, ¡GERARDO se queda otra vez a cuidar la casa!

CHUCHO: “CON MÁS PAVIMENTO,

TAMPICO SEGUIRÁ BRILLANDO”

Mientras que en Tampico, destinando una inversión de un millón 700 mil pesos, el Presidente municipal CHUCHO NADER inauguró este día, la pavimentación a base de concreto hidráulico y reposición hidrosanitaria de la Privada Tancol, entre Emiliano Zapata y Otilio Álvarez de la colonia Tancol.

El jefe edilicio acompañado de su esposa, AÍDA FÉRES de NADER, Presidenta del Sistema DIF municipal, así como de la Diputada local ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA y miembros del Cabildo, aseguró que la modernización de la infraestructura urbana ha sido una prioridad de su gobierno y señaló que el nuevo rostro de Tampico contribuye a la generación de progreso, bienestar y desarrollo.

«Desde el inicio de nuestra gestión hemos llevado a cabo un amplio programa de pavimentación y mejoramiento urbano en todos los sectores de la ciudad con el propósito de reducir el rezago existente en materia de conectividad y mejorar la calidad de vida de la población, y esta obra refleja el compromiso de mi gobierno con el bienestar de las familias tampiqueñas», afirmó.

El mandatario expuso que durante muchos años el sector Tancol y la zona norte de la ciudad cayeron en el abandono por parte de las autoridades municipales, sin embargo, subrayó, que su administración ha dado un impulso decidido al mejoramiento de las vialidades, elevando con ello la movilidad, plusvalía y calidad de vida de miles de familias.

MIQUIHUANA: CdeV

“DESTAPA” A GERARDO

¡Ah, por cierto!, en plan de relax y para destensar el nervio, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA presidió este jueves en la fría Miquihuana una jornada asistencial Un Gobierno Cerca de Ti, en cuyo desarrollo, CABEZA DE VACA hizo otro “destape” –ahora fue GERARDO PEÑA–, de quien, dijo, “pronto oirán hablar mucho de él”, tal como lo hizo con el Truco VERÁSTEGUI OSTOS.

Instalados en el lienzo charro del ejido La Peña y por cuarta ocasión en este municipio, Un Gobierno Cerca de Ti ofreció gratuitamente entrega de aparatos auditivos, consulta dental y médica, orientación psicológica, programas alimentarios, asesoría jurídica, apoyo a la mujer, autoempleo, Fiscalía General de Justicia, Registro Civil, entre otros.

“Lo que resalta en este municipio, es su gente, gente buena, gente trabajadora, gente bien nacida, es por eso que estoy aquí para refrendar el compromiso que tengo con todo, sepan que con el Gobernador de Tamaulipas, en mi gobierno siempre estará apoyando a Miquihuana”, dijo un GARCÍA CABEZA DE VACA más relajado y repuesto de las noches de desvelos que padeció durante el acoso de la terrible 4T.

“Yo en lo personal sí tengo el anhelo, pero sobre todo una aspiración, que Miquihuana se convierta en uno de los lugares turísticos más importantes de nuestro estado porque es único; lo que estamos haciendo es invitando a empresarios del estado y de otras partes del país a que vengan a conocer la belleza que tenemos en nuestras montañas”, añadió nuestro amigo el gobernador CABEZA DE VACA.

ENTREGA UAT NUEVA GENERACIÓN

DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA

Por último, la Facultad de Enfermería de Tampico (FET), de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), llevó a cabo la ceremonia virtual de graduación del programa de Licenciatura en Enfermería generación 2017-2021.

El evento fue presidido por el Rector, Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, quien, a través de un video, expresó su felicitación a la nueva generación de profesionales de la salud.

En este acto académico, el máximo directivo de la UAT también encabezó el homenaje póstumo que la Facultad de Enfermería de Tampico rindió a la Mtra. GLORIA ACEVEDO PORRAS, quien fue directora, docente e investigadora de ese plantel universitario.

En su mensaje, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ resaltó que en estos momentos de pandemia es importante seguir adelante, e invitó a los recién egresados a analizar la gran experiencia y aprendizaje obtenidos a lo largo de su carrera, en la cual se han formado como especialistas y gente dedicada a cuidar la salud de todos.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.