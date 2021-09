T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

Maki Ortiz, la Maga de las encuestas

X.-“Le urge Poder Político, para evitarse intranquilidades”

TENGAN LA PLENA certeza que, “de aquí pal real” MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ alcaldesa de Reynosa, seguirá apareciendo como “La Maga de las Encuestas”, no perderá ninguna, porque la señora, honestamente “no se mide”, al grado de que sin ser de MORENA, ya rebasó a todo el grupo de aspirantes Morenos a la Candidatura a Gobernador y, pudiéramos pensar que apenas anda haciendo méritos en las filas Morenistas, pero no. Porque si vemos con frialdad la posición e interés de esta mujer por llegar a la silla estatal, esto lo hace porque, sin temor a equivocarnos, “ya concertó” arreglos con Mario Delgado Carrillo Presidente Nacional de ese Partido. Pero (busca poder para evitarse intranquilidades).

Y COMO “buena clienta” que es en el ámbito político (por el ejemplo de su hijo), a Maki, en las filas de Morena, “ya le vienen fraguando” como y de qué forma incorporarla para que sea la Candidata a Gobernadora, eso es evidente. Y por esta razón, “aparte de seguir encabezando las encuestas”, en la mayoría de las empresas dedicadas a este negocio, el resto de los prospectos que andan en busca de la misma posición (frente a Maki, no tendrán nada que hacer): Por qué los demás “no taren los recursos necesarios”, para andar pagando encuestas y menos conque convencer “al mercenario” MDC, para hacer ruido y realizar “una campaña electoral con bombo y platillo”. Esa es LA VENTAJA DE MAKI, SOBRE EL RESTO DE LOS MORENOS.

POR LO QUE de concretarse (esta opción política) para favorecer a la Presidente Municipal de Reynosa Maki Ortiz, se estaría (si no es que ya se está) incurriendo “en violar los apostolados de Morena” como son (el no robar, no mentir y no traicionar). Expreso esto, porque vemos que sin tal pena, “a Maki en Morena le tributan trato especial” y no porque sea buena alcaldesa, porque a la mayoría de las familias de las colonias de Reynosa, “las tiene en el olvido”, PERO ESO NO LO SABEN EN MÉXICO.

Y LO PEOR en este engranaje político de corrupción en Morena, (a pesar de que dicen no comulgar con este flagelo) será “EL DARLES LAS GRACIAS” a Américo, Rodolfo, José Ramón, Erasmo y Héctor Martín, quienes tendrán que “tomarse el trago amargo”, por ser empleados Federales en activo y por nada del mundo se opondrían a la decisión partidista y soportar la humillación de la que sin duda serían objeto y “tener que declinar y favorecer a Maki”, porque no se arrojarían a perder “las chambitas” que tienen. Y los demás prospectos, (dos son alcaldes) y tienen ocupaciones importantes y el Dr. Felipe Garza Narváez, por ser un político con clase, se mantendría institucional.

ESTA POSIBILDIAD, “no la descarten”, porque en política nada es seguro, pero tampoco imposible. Y por este esencial motivo, fíjense bien: A MAKI ORTIZ, “como estrategia” para SU PROPÓSITO ($) CON MARIO DELGADO. , “ya la taren “como quien encabeza las encuestas”, además de ya haberla “ENCUBADO” Y (haberla MONATADO) en las filas del Partido Verde, junto a Manuel Muñoz Cano y (al dirigente nacional), para que, se llegue finalmente a lo que, por obviedad “ya traen entre manos”, tomando como base los acuerdos que hay (entre los Partidos Aliados) y MAKI SE LA FAVORECIDA con la Candidatura a Gobernadora en Tamaulipas.

REZA el adagio que, “la Política, es el arte de tragar excremento y no hacer gestos” y por lo que vemos, en las filas de Morena, (esa es la tendencia). Porque a la dirigente Nacional de este Partido, Mario Delgado Carrillo, lo que menos le importa es violar las doctrinas impuestas por AMLO, incluso ni lo que digan todos, (sin excepciones), porque (LO QUE, MÁS VALE LA PENA, ES EL NEGOCIO), pues observamos la delicadeza y la forma tan especial de como se le trata a quien trae “EL MORRAL BIEN CARGADO” ya lo dije aquí en otra colaboración. Y si no pues “pues el tiempo es el que os dará la razón”.

Y LOS ASPIRANTES de Morena, (ya señalados), por muy cercana amistad que tengan con el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, eso en nada los favorecerá para ser ( el elegido) para la Candidatura a Gobernador de Tamaulipas y sino “pal baile vamos”, porque lógicamente lo que se ve “no se juzga”, porque la alcaldesa de Reynosa, desde que buscó hacer candidato a alcalde de Reynosa a su Hijo Carlitos Peña Ortiz (y lo consiguió), desde entonces Maki, ante quien o quienes deciden candidaturas en Morena “AGARRÓ MUCHO CRÉDITO”, por los obvios entendimientos comerciales o de negocio.

POR ESO señalo sin temor a equivocarnos que, a los directivos mercenarios de Morena, no les importaría en lo más mínimo “consumar una nueva trastada política” contra sus propios militantes (actores de tiempo atrás), los que tienen años al lado del Presidente López Obrador, porque se observa el favoritismo con el cual se vienen conduciendo (MDC y socios), para naturalmente, “hacer candidata a Gobernadora” a la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, porque sabe que, “de quedarse descobijada” o sin poder político, habría de (verse ante adversidades financieras de muy alto grado), porque irían o irán saliéndole “una larga estela de turbios negocios”, que aducen ha logrado concretar en los 5 años que lleva como alcaldesa de Reynosa. Y por esta razón “en esto, estriba al preocupación de Maki”, la que aferradamente y “con Plata en mano”, busca por todos los medios, protección y seguridad para eludir “la acción legal en su contra”, llegado el momento. Porque recuérdese que, “el sol no se puede tapar con un dedo”.

POR LO ANTERIOR, queda claro que “a la actriz política” que Gobierna Reynosa como le ha ido muy bien (económicamente) junto a varias de sus colaboradoras, “no quiere perder el paso”, porque esto de la política para “LA MAGA” de MAKI ORTIZ, ha sido un negocio muy redituable y por ello, “seguirá apareciendo encabezando encuestas”, (sin que le importen los costos), porque sabe que, “está de por medio su seguridad y tranquilidad”. Y teniendo poder político, “no habrá quien la intranquilice”, por lo de los negocios irregulares que se le tienen detectados.

POR ELLO, les diré finalmente que en este escenario al interior de Morena, se vislumbran traiciones, tragos amargos, mentiras y engaños, pero principalmente “NEGOCIOS por la venta de CANDIDATURAS”, porque (MORENA YA NO ES el PARTIDO DEL PUEBLO) QUE, CREÓ el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

“LOS HECHOS HABLAN POR SÍ SOLOS”.

