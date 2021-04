¿MAKI SE SALIÓ CON LA SUYA? ¡POR SUPUESTO QUE NO, TODAVÍA NO!

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Ni Maki, ni el orgullo de su nepotismo, Makito, tienen la calidad moral para seguir gobernando Reynosa.

Rigoberto Ramos acudirá ante el TRIFE a denuncias la imposición de MORENA en Reynosa.

En el sur de Tamaulipas, acusan de las imposiciones, a Erasmo González Robledo, quien sueña con ser gobernador.

Pone en funcionamiento el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, ampliaciones en la Universidad de Seguridad y Justicia.

¿Quién pompó vacaciones quién pompó?: José Ramón López Beltrán.

Lo primero que debe quedar claro es que la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez nunca ha sido panista. No. De ninguna manera. Maki ha sido desde siempre una advenediza que se ha agandallado de las candidaturas y los cargos públicos apoyándose en la lástima por su discapacidad, y en ocasiones, por su incapacidad.

Pero Maki ha abusado de todos. Digamos que es una especie de lobo con ictus… perdón, con piel de oveja, que al que se deja lo abraza con sus “falsos sentimientos” y cuando la víctima ya cayó, le devora hasta el último huesito.

Y eso no es de hoy. Es de siempre. Incluido su esposo, Carlos Luis Peña Garza quien, si, sin duda, ha hecho jugosos negocios al amparo del poder de su consorte, pero que el beneficio último de esos beneficios económicos, son sin duda para Maki. Porque muchos en Reynosa saben el trato indigno y majadero que Maki le da a “su señor”. En público le ha gritado, lo insulta, lo calla y lo humilla.

Pero no es lo mismo que te humillen sin una tortilla a que lo hagan con una mesa servida con las más finas viandas en Mission, en Texas, donde la familia feliz de Reynosa, Maki, Carlos y Makito duermen. No es lo mismo, claro.

Pero la joya de la corona para Maki fue haberles agandallado la candidatura a los morenistas de cepa, a quienes se la han jugado con Andrés Manuel desde que inició el movimiento que lo llevó a la presidencia de México en 2018, con aportaciones, precisamente de esos que hoy dejan en el camino, a quienes les escupieron en la cara con la postulación de un imberbe que no ha tenido que sudar la gota gorda, que estudio en la Universidad George Washington, una de las más prestigiadas del mundo, gracias a los jugosos emolumentos que recibía su mami desde el Senado de la República.

¿Quién es Carlos Víctor Peña Ortiz? Sencillamente nadie. No tiene carrera política. No ha tenido que joderse en la pega de calcas, ni en largas jornadas de tocar puertas para convencer al ciudadano de su forma de pensar. Con dinero, hasta yo sería un famoso operador político. Pero no se vale que su mami le haya dado su regalo de navidad anticipado con la candidatura de MORENA a la presidencia municipal donde, se lo anticipo, Makito no gobernará, lo seguirá haciendo su mamá, lo que prácticamente la convertirá en dictadora de Reynosa.

¿Y cuando termine sus once años de gobierno que seguirá? ¿Querrá perpetuarse en el Gobierno de Tamaulipas, primero ella y después el orgullo de su nepotismo?

Maki, con el encono ciudadano y el encabronamiento de la clase política Reynosa no se va a salir con la suya. Makito no será presidente. Maki no podrá desdoblarse en el uso patrimonialista de los dineros de los Reynosenses por seis años más, y no podrá ofender a quienes estaban formados en la fila antes que Makito, quien reitero, no ha sido nadie y tampoco será nadie.

De quedarse Mako con la candidatura, entonces quedarán varias preguntas en el aire: ¿Acaso Andrés Manuel López Obrador ordenó, como sólo él suele hacerlo, que MORENA lo hiciera candidato? ¿Sabrá López Obrador que Mako no es nadie y que corre un altisisimo riesgo de perder la posición para su Movimiento? ¿O habrá habido arreglo pecuniario, como se asegura, con el presidente nacional de MORENA o con el Delegado Especial?

¿Sabrá López Obrador que Maki fue Subsecretaria de Salud con su archirival, Felipe Calderón Hinojosa, responsable de la construcción de los Hospitales de Alta Especialidad en el país, de los cuales se queja el actual inquilino del Palacio Nacional, por su alto nivel de corrupción e incompetencia?

¿Habrá mandado López Obrador a hacer un estudio de la circunstancia que vive Reynosa, desde hace 5 años, con altísimos niveles de corrupción y soberbia por parte del poder municipal?

Haiga sido como haiga sido, le elección no será un día de campo para nadie, pero menos para Makito quien no sabe de política de calle nada, del encabronamiento social por la alta corrupción imperante en el Ayuntamiento de Reynosa y por el abuso y agandalle de su madre, de Mako, claro, quien sin escrúpulos se ha aprovechado al máximo de los recursos ciudadanos en su beneficio personal.

Y en lugar de dejar el poder e irse a vivir el ocaso de su vida a su lujosa mansión en Mission, en Texas, Maki todavía quiere extender aún más su mandato, a través del orgullo de su nepotismo, quien no será más que un monigote más de Maki, su mamá, quien se ha acostumbrado a mandar, de manera grotesca, a todos, les guste o no. Y como lo suyo es mangonear, lo más fácil era su bebé, Mako, quien hará todo para mantenerla contenta, más que cualquier otro monigote que participe en su administración.

Por lo pronto, Rigoberto Ramos Ordoñez, Marcelo Olán y Giovanni Barrios le van a dar la batalla a la dupla Maki-Makito, y van a impugnar el registro del hijo de la Doña. ¿Y lo irán a tirar? Sin duda, tienen muchos elementos legales para hacerlo. Pero el más importante es el moral. Ni Maki ni Makito han demostrado tener escrúpulos para seguir mandando en el Ayuntamiento de Reynosa.

1. En el caso Reynosa, el también diputado local con licencia, Rigoberto Ramos Ordóñez, impugnará la candidatura de Carlos Víctor Peña Ortiz, como abanderado de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, lo que calificó como una imposición por parte de la dirigencia nacional de dicho partido político, producto de una traición a los principios de Morena cometida por el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo, y el delegado, Ernesto Lucio Palacios, traición que no solo fue para los aspirantes, sino para todo el pueblo Tamaulipeco.

Ramos Ordoñez dijo que la candidatura en Reynosa no cumplió con los lineamientos de la convocatoria y que acudirá a presentar su inconformidad ante la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral, en Monterrey Nuevo León y advirtió que ante está impugnación, según el tiempo que tarde en resolverse, podría dejar a MORENA sin candidato al inicio de la campaña electoral, que será el próximo 19 de abril.

2. Por cierto, y hablando de MORENA, se asegura que las imposiciones de candidatos provenientes del PRI y del PAN, tienen nombre y apellido: Erasmo González Robledo y en una marcha realizada en el sur del estado, advirtieron que el ex priista González Robledo será el único culpable de la debacle de Morena en Tamaulipas. ¿Será que a Erasmo le pudo más la ambición que la inteligencia? Porque es un hecho que al actual diputado federal por MORENA le mueve el tapete las ambiciones de ser Gobernador de Tamaulipas y ya hasta, él dice, su equipo político está en formación, para enfrentar en la interna a Rodolfo González Balderrama y a Américo Villarreal Anaya, con el apoyo, dice él, del actual presidente nacional del Movimiento, Mario Delgado Carrillo. 3. Quien avanza en la construcción de un Tamaulipas mejor, es el Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca inauguró la ampliación de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, infraestructura en la que destacan los nuevos laboratorios de criminalística, fotografía y video e innovación tecnológica, para la seguridad, que hacen de esta institución educativa de seguridad pública, la única del país equipada con espacios de este tipo.

Los nuevos laboratorios mantienen a esta Universidad a la vanguardia y como referente nacional, ya que permitirán a los elementos en formación y actualización, desarrollar habilidades para ofrecer un servicio de calidad a las familias tamaulipecas, además de actuar con mayor profesionalismo, siendo más competentes y asertivos en sus funciones.

La ampliación de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, ubicada en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, responde al incremento de alumnos en los diferentes niveles educativos y de los elementos de formación inicial.

La administración estatal ha logrado incrementar, al día de hoy, en 73 por ciento el número de policías, lo que representa un incremento real del estado de fuerza de 4 mil 364 policías, ubicando a Tamaulipas entre los estados con mayor cantidad de efectivos policiales reclutados y capacitados. Y por ello resulta no ser casualidad los indicadores que posicionan a Tamaulipas, como una de las entidades que mayores logros ha alcanzado en el tema del combate a la inseguridad en México, datos que

4. Tremendo escándalo se ha venido tejiendo en las redes sociales, ante las fotografías que circulan del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Kosé Ramón López Beltrán, quien anda vacacionando a todo lujo en Aspen, en Colorado, en los Estados Unidos. La pregunta que surge, entonces, es ¿Quién pompó, vacaciones quien pompó? ¿Entonces qué? ¿No que austeridad republicana?

