EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Maki tiene permiso

*- Mario Delgado: ‘Maki, aspirante externa’

*- ‘Cabecistas’ tiemblan ante su posibilidad

*- III Informe; da bienvenida a Carlos Peña

*- Emisario de Texas… no, de Tamaulipas

*- Glz. Valderrama defiende su desarraigo

El presidente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO dio la bienvenida al Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldesa de Reynosa, MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ de quien, dijo, puede ser candidata externa a gobernadora de Tamaulipas el 2022.

Por su calidad de mujer, MAKI no entra en la competencia interna con los casi 10 varones que integran la lista de aspirantes a la nominación, pero si se tratara de establecer una medición sobre quién –incluyendo a ORTÍZ DOMÍNGUEZ–, garantiza a Morena una victoria electoral el 2022, esa sería, sin ninguna duda, la todavía presidenta municipal de Reynosa.

Y no por ser la alcaldesa y tener el control político de la ciudad de mayor densidad demográfica de la entidad, sino porque su trayectoria en el servicio público –y su nutrido currículum político y académico–, garantizan que Morena tendría una excelente candidata, y Tamaulipas disfrutaría la mejor gobernadora de su historia.

Ello, al margen de que su sola nominación pondría a temblar al gobernador CABEZA DE VACA, porque MAKI se colocaría en posición de cobrar por junto todos los agravios de CdeV –desde el intento de bloquearla como compañera de fórmula en la candidatura del PAN al senado, hasta la persecución política y judicial contra ella y su hijo, CARLOS, a quien trató de inhabilitar como candidato de Morena a la alcaldía–, aunque nos parece obvio que no es el afán de venganza lo que impulsaría a MAKI a buscar la gubernatura.

Pero, además, es la única de todos los aspirantes de Morena a la candidatura, que conoce integralmente el “modus operandi” de CABEZA DE VACA en la política, de modo que ni con sus mejores trampas podría ganar la próxima elección, independientemente del desgaste que sufrirá en cuanto se instale la próxima legislatura estatal de mayoría Morena.

MAKI y el presidente de Morena MARIO DELGADO CARRILLO, posaron para la prensa previo al III Informe de la alcaldesa, en cuyo diálogo MAKI, quien dentro de 22 días dejará el Ayuntamiento en manos de su sucesor, CARLOS PEÑA ORTIZ, admitió que esperará los tiempos de Morena para inscribirse como aspirante a candidata a gobernadora.

En ese mismo instante, MARIO DELGADO precisó que la presidenta municipal de Reynosa puede participar como aspirante externa de Morena a gobernadora.

RINDE MAKI ORTIZ TERCER

INFORME DE GOBIERNO 2021

Por cierto, con importantes logros de un verdadero cambio, con la participación de la comunidad en la transformación de esta tierra de grandes oportunidades y de marcada fortaleza ante toda adversidad, la Presidente Municipal, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, rindió su Tercer Informe de Gobierno 2021.

«Hoy puedo afirmar que Reynosa no se detiene y sigue adelante», dijo la Alcaldesa este martes 7 de septiembre, en el recuento de acciones de su Gobierno, marcado desde el inicio por la transparencia, clara rendición de cuentas e importantes reconocimientos nacionales; «Gracias a todos por acompañarme con su presencia y a la distancia en este Informe», añadió.

En 5 años, Reynosa cambió, con un presupuesto aplicado a obra pública por 6 Mil 500 Millones de Pesos para beneficio de toda la comunidad en pavimentación, Becas, drenaje sanitario y pluvial, rehabilitación de escuelas, entre otros.

La inversión de infraestructura en Reynosa es distintivo de orgullo en Tamaulipas, con el programa de obras más grande de su historia, que ha sido y es motor de la economía local y es en este Municipio donde empieza la esperanza de Tamaulipas.

Una escuela Secundaria fue construida por el Gobierno Municipal, se edifica un complejo asistencial con 3 instituciones para la protección de niños, adultos mayores, y menores migrantes y se construyeron un Centro Cultural Comunitario IRCA y un edificio de Protección Civil y Bomberos, además sigue avanzando el Museo del Ferrocarril.

«Agradezco al Presidente de la República, Lic. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR por el apoyo recibido de parte del Gobierno Federal», declaró la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y agradeció la aplicación de 10 programas de infraestructura del Gobierno de Tamaulipas.

Con esperanza, la palpable transformación de esta cálida, enorme y progresista ciudad fronteriza se refleja en su Obra Pública, Social, Cultural, Educativa y Medio Ambiente, para ser un Municipio resiliente que salió adelante a pesar de la pandemia por COVID-19, con la mayor inversión en Tamaulipas para mitigar y contener la enfermedad.

En su Informe de gestión 2018-2021, la Alcaldesa de Reynosa agradeció las acciones de la SEDENA, la Guardia Nacional y las instituciones que velan por la seguridad ciudadana.

-«Hoy empieza una nueva era sin saldos pendientes, ni carga financiera de compromisos contraídos por gestiones anteriores»-, aseguró ante la presencia de los integrantes del Cabildo local y acompañada por el Lic. JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SÁNCHEZ, Secretario del Ayuntamiento.

Al dar la bienvenida al Lic. CARLOS VÍCTOR PEÑA, Alcalde electo para el período 2021-2024, la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ dijo: «Reynosa cambió y su gente espera que ese cambio continúe. Muchos confiamos en ti y deseamos que tengas más y mejores resultados que esta administración».

«Demos la bienvenida juntos, a una nueva etapa para Reynosa, yo seguiré apoyando a esta tierra, y colaborando desde cualquier trinchera, porque la gratitud que tengo, me impulsa a seguir trabajando, con el anhelo de que, en nuestro estado, se vea reflejada la voluntad de cambio que nos permita volar más alto, hacia un futuro digno y esperanzador para todos».

A la Alcaldesa MAKI ORTIZ, la acompañaron, su esposo el Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA; el Gral. B. DEM VICENTE ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Comandante de la Octava Zona Militar; SERGIO MUÑOZ, representante del Gobernador de Texas, EEUU, y el Obispo Mons. EUGENIO ANDRÉS LIRA RUGARCÍA.

Presentes también, los Secretarios Municipales; los Mayores de Hidalgo, SERGIO CORONADO, y ARMANDO O’CAÑA, de Mission, Texas; Alcaldes y Diputados en función y Presidentes Municipales y Diputados electos en Tamaulipas; representantes de 5 partidos políticos, de 11 Cámaras y Asociaciones; 10 Sindicatos y 3 Universidades y la transmisión fue vista por más de 11 mil personas.

«Me voy contenta porque la ciudad es ahora más segura, porque está mejor iluminada, pero sobre todo, me voy contenta porque más que cifras, tenemos historias de familias con una mejor oportunidad de futuro; ¡Muchas Gracias!

GOBIERNO DE MATAMOROS

COMPRARÁ EQUIPO PARA DESAZOLVE

De otro lado, en Matamoros debido a que las instancias responsables de realizar la limpieza de drenes, como lo son la Comisión Nacional del Agua y la Junta de Aguas y Drenaje, no están cumpliendo con esas acciones, el Gobierno Municipal proyecta la compra de maquinaria para realizar trabajos permanentes de desazolve y que esto contribuya a evitar las inundaciones.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología explicó que debido a que las instancias antes mencionadas han dejado de realizar esa importante labor, el Gobierno de Matamoros ha venido trabajando en la limpieza de los mismos, sin embargo, afirmó, es poco el avance que se tiene, pues son aproximadamente 100 kilómetros de longitud de drenes y al momento se habrán limpiado unos 15 kilómetros.

Mencionó que la dependencia a su cargo ha venido trabajando con dos excavadoras y cinco camiones de volteo, pero para realizar un trabajo mucho más ágil y que los drenes siempre estén limpios y listos para el desagüe de las colonias consideradas como bajas, se requieren por lo menos 10 máquinas excavadoras y 30 camiones de volteo.

CUMPLE SANMIGUEL; ENTREGA

PAVIMENTACIONES

De otro lado, deje compartirle que en Nuevo Laredo, el presidente municipal ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, cumplió con la entrega de la pavimentación asfáltica de la calle Luis García, en beneficio de 146 vecinos de este sector.

La entrega se realizó este martes, donde el Alcalde destacó la importancia de esta obra, pues será una vía que conectará con la avenida Anzures y la Monterrey.

“Esta pavimentación la habíamos supervisado la semana pasada, hoy venimos a hacer entrega de la obra, es una pavimentación asfáltica por Luis García en la colonia Los Presidentes con una inversión de un millón 379 mil pesos y una superficie de 945 metros cuadrados”, indicó.

El secretario de Obras Públicas, JAIME RUIZ RENDÓN, destacó que esta pavimentación se hizo dentro del programa ‘Calle Completa’, en el tramo entre Cortés Villada y avenida Monterrey.

Una vez inaugurada la obra, el presidente SANMIGUEL CANTÚ recorrió la calle acompañado por DORINA LOZANO, primera síndica del sector y se dirigió hacia otro tramo de la vialidad que también se pavimenta con asfalto en modalidad completa.

CHUCHO: ‘TAMPICO MUESTRA

EL ROSTRO DEL PROGRESO’

Vuelvo a Tampico para mencionar que, al destacar que la óptima administración de los recursos ha permitido al Ayuntamiento de Tampico mantener un dinamismo en la generación de obra pública y en la prestación de mejores servicios públicos, el Presidente municipal CHUCHO NADER indicó que pese a la pandemia y a los recortes presupuestales se sigue cumpliendo el compromiso de construir un municipio seguro, moderno y con mejor calidad de vida.

El jefe edilicio señaló que en tres años de gobierno se ha transformado la ciudad con una nueva infraestructura vial, nuevos espacios para el recreo y el desarrollo turístico; y mejores oportunidades para la consolidación económica en la mayoría de los sectores.

CHUCHO NADER indicó que desde 2018 Tampico se ubica entre las ciudades más seguras y mejor evaluadas a nivel nacional, y destacó que ese es el resultado de un trabajo comprometido con el bienestar de las familias tampiqueñas y a la sinergia que su administración ha consolidado con los sectores activos y productivos de la sociedad.

GONZÁLEZ VALDERRAMA: “TRAS

LA DEFINICIÓN, A JALAR UNIDOS”

De otro lado, le transcribo un diálogo-comunicado con el todavía director de Radio, Televisión y Cinematografía de la 4T, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, quien hace una serie de definiciones y precisiones en torno a su aspiración por la candidatura de Morena a gobernador:

“En la historia de Tamaulipas, se han tenido gobernantes que estaban tan arraigados en el estado que no pudieron gobernar sin esas raíces que los llevaron al poder, sus prácticas resultaron dañinas y a causa de ello muchos se encuentran en la cárcel o bajo procesos judiciales, dijo RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA al enfatizar que “los políticos muy arraigados luego terminan judicialmente arraigados”.

Terminan así porque generan una serie de compromisos y complicidades con los poderes de facto locales, que no los necesita el Estado y no los quiere la ciudadanía: “hay que encontrar el punto medio, entre tener un arraigo y el tener el conocimiento, la experiencia y llegar limpios, con el único compromiso de servir a la ciudadanía.

Al director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, en su visita por Nuevo Laredo le preguntamos acerca de sus fortalezas y debilidades para ser el próximo gobernador de Tamaulipas por Morena: “soy fundador del Movimiento en Tamaulipas, he estado desde el 2014 haciendo trabajo de base, te puedo decir también que tengo muy claro el proyecto de lo que quiere el presidente, la cuarta transformación para Tamaulipas”.

Y resume: “lo primero que hay que hacer, es combatir la corrupción, separar al poder político del poder económico, renunciar a la intención de querer utilizar el presupuesto para fines personales, para un grupo político, o un grupo económico y beneficiarse de ello”.

El oriundo de Tampico refiere que conoce y tiene propuestas concretas en los temas de la seguridad, educación, la promoción económica, de la generación de empleo: “mi fortaleza es que estoy preparado para gobernar Tamaulipas: he tenido una carrera en el servicio público y he pasado todas las pruebas de transparencia y rendición de cuentas”.

RESPECTO A DEBILIDADES:

“Eso que se ve como una debilidad de Tamaulipas, desde otro punto de vista, desde otra latitud se vería como una virtud” y alude a JESÚS REYES HEROLES, del arraigo “no es nada más el traer la tierra en la suela de los zapatos; el arraigo es un asunto más efectivo, más de corazón y de capacidad y de afectos”.

Y en Tamaulipas, el arraigo ha sido sinónimo de complicidad con los grupos de poder locales, “están tan arraigados que no pueden gobernar y luego terminan arraigados judicialmente”, subraya.

Respecto al próximo gobernador se requiere que tenga un trato y vínculo directo con la federación, que pueda alcanzar acuerdos y que tenga claro hacia donde debe ir el estado, porque al final de cuentas quienes hemos perdido ante la falta de consensos somos las y los tamaulipecos”.

“YO ASPIRO”

Respecto a los tiempos electorales, señala que todos en el Movimiento tienen el derecho de decir “yo aspiro”, pero ese derecho viene acompañado de una obligación: “que en cuanto se tome la decisión, todos debemos jalar juntos, unidos”.

GONZÁLEZ VALDERRAMA comenta que “no es nada más querer ser, todos queremos ser, lo importante es pasar del querer ser al poder hacer”

-¿Para qué quiere ser gobernador del estado?

-Para transformar el estado, traer a Tamaulipas todos los beneficios sociales que está impulsando el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR con la Cuarta Transformación. Además también es importante el deseo del cambio de la población; hay capital humano, se requiere un buen gobierno que no robe, que no mienta y que no traicione a los tamaulipecos y mexicanos.

En concreto, GONZÁLEZ VALDERRAMA defiende su desarraigo, supliéndolo con su raigambre intelectual, política y académica, y su relación con el Presidente LÓPEZ OBRADOR.

Los tamaulipecos dirán, aunque al final del día se sigue viendo el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA como el mejor posicionado, y la opción de MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, en caso de que la decisión se tome en función de Género.

LA UAT Y EL IMCP-VICTORIA:

SEMANA DE LA CONTADURÍA 2021

Por último, la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), de Ciudad Victoria, realizan la Semana de la Contaduría 2021, “Creando valor más allá de los números”.

El evento, que se transmite por las distintas plataformas virtuales, fue inaugurado a distancia por el Rector, Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, quien resaltó la importancia de la profesión de la contaduría y su vinculación con la sociedad, luego de subrayar que este rubro representa para la UAT uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad.

El acto de apertura tuvo como sede presencial el auditorio de la FCAV, con la asistencia del Dr. JOSÉ ANTONIO SERNA HINOJOSA, Director de este plantel universitario, y del C. P. CARLOS ARMANDO OROZCO LÓPEZ, Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria; y a distancia, el C. P. ALFREDO ESQUIVEL BOETA, Presidente del IMCP Zona Noreste, quien fue el primer ponente del evento académico.

Mediante un videomensaje, el Rector SUÁREZ FERNÁNDEZ felicitó al gremio de contadores públicos por hacer sinergia con la Universidad para realizar este tipo de actividades e impulsar la educación continua y la actualización a pesar de las dificultades ocasionadas por la pandemia.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.