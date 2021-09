T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MAKI TRAE CONQUE COMPRAR LA CANDIDATURA Y LOS OTROS “ANDAN A LA BUENA DE DIOS”….!

X.-LAMENTABLE ES QUE QUIERE SER GOBENADORA Y TIENE A REYNOSA, “EN MUY MARCADO ABANDONO”.

X.-ALCALDESA, TIENE SIN AGUA, MAL DRENAJE Y SIN ALUMBARDO PÚBLICO A MILES DE FAMILIAS.

POR MÁS QUE la alcaldesa Maki Ortiz, (con todo respeto) quiera hacer aparecer en medios de comunicación y redes sociales que, “Reynosa es una ciudad, como de primer mundo”, (esto honestamente, es una mentira imperdonable), debido a que Maki, “desde hace tiempo”, olvidó los compromisos que contrajo cuando buscó por segunda vez la alcaldía esta ciudad y en el marco de realidades, las familias de Reynosa, aunque Maki se ufane diciendo tener la ciudad en óptimas condiciones, (la verdad es otra), porque tiene a miles y miles de familias, en condiciones infrahumanas, es decir viviendo entre la inmundicia y la promiscuidad social.

PERO ESO a la doctora, hoy es lo que menos le importa, porque su interés en este momento, es buscar (a cualquier precio $$$) ser candidata de MORENA a Gobernadora y tiene y trae con qué, (para enamorar y convencer al mercenario) líder nacional de este partido Mario Delgado Carrillo, con quien la alcaldesa la campaña pasada “negoció la candidatura” de su hijo Carlitos Peña Ortiz, (eso es un secreto a voces) violentándose y pasándose por alto “los trillados apostolados” denominados no mentir, no robar y no traicionar.

AHORA BIEN si Reynosa está en condiciones admirables, como lo soslaya públicamente la alcaldesa Maki Ortiz, bastaría que Maki, tuviera valor y calidad humana para ir con la gente que está olvidada por su Gobierno y enfrentar la cruda realidad, un Gobierno fallido, porque Maki dijo “atendería los más elementales servicios públicos”, pero en base a la verdad, “ni la alcaldesa, ni funcionarios de su Gobierno, pueden presumir estar cumpliendo, con el pueblo de Reynosa”. Los hechos muestran la verdad, “a la que Maki le saca la vuelta”.

DECIMOS y señalamos esto, PORQUE “innumerables familias de las más de 500 colonias populares, así como de áreas urbana y sub-urbana, “viven entre las aguas negras que, despiden fétidos olores y dañan en su salud a los niños y ancianos” y, ante esto, la doctora Maki Ortiz, a pesar de saber el grave daño que estos origina, (por ser una profesional de la medicina), de manera inconcebible e imperdonable se muestra indiferente con la gente que a diario, está sufriendo los embates de las aguas negras en muchos sectores de Reynosa, tema que “Maki no puede negar” y mucho menos pasarlo por alto.

PERO AHORA, por su ambición de tener el poder público y político bajo su dominio, “busca afanosamente negociar” la Candidatura a Gobernadora bajo las siglas de MORENA, “lo que no dudo ya haya sucedido y desbanque” a los hoy Pre-candidatos o aspirantes como el Dr. Américo Villarreal Anaya, Rodolfo González Valderrama, Erasmo González Robledo, Héctor Martin “el Guasón” Garza González e incluso el JR José Ramón Gómez Leal, los que sin temor a equivocarme, “serán pisoteados en sus derechos partidistas”, como la vez anterior le sucedió al Diputado Rigoberto Ramos Ordoñez, al Lic. Marcelo Olán Mendoza y al Lic. Giovanni Barrios Moreno, los que para su desgracia quedaron “ampliamente decepcionados de Morena” y más del líder nacional Mario Delgado Carrillo, (aunque algunos de ellos lo negaran).

LA VENTAJA que Maki tiene sobre Américo, Rodolfo, Erasmo, José Ramón, Héctor Martín e incluso sobre el alcalde de Madero Adrián Oseguera es que, “MAKI APUESTA AL ESTILO LAS VEGAS” y ya lo dije: TRAE EL MORRAL BIEN CARGADO y los mencionados aspirantes, penosamente “ANDAN A LA BUENA DE DIOS”, porque quieren la Candidatura a Gobernador “de gorra” o de (gratis), debido a que son muy miserables, porque siendo funcionarios, dicen los que andan cerca de ellos que. “no disparan ni en defensa propia”. Y (como en política hoy en día, esto es negocio), Maki sabe perfectamente que, “la decisión de la Candidatura será por lana y no por méritos políticos” y (por eso les lleva la delantera). Y aparte ninguno de los mencionados tiene méritos, como para que, “se les brinde gratuitamente” el abanderamiento de MORENA al Gobierno del Estado.

“AYER ANTES DE SU 3ER. INFORME, SE AUTO-DESTAPÓ MAKI ORTIZ”

POR ELLO, ayer Maki Ortiz poco antes de rendir su Tercer Informe de Gobierno, confirmó públicamente “su adhesión a MORENA”, asegurando incluso su participación en la elección interna de la Candidatura al Gobierno de Tamaulipas, lo que naturalmente, nos lleva a analizar y por lógica deducir que, “Maki ya tiene negociado su abanderamiento a Gobernadora”, porque se le ve tranquila y confiada y por ello, no descartemos que:

MARIO DELGADO, como todo buen mercenario, sin lugar a dudas, (en noviembre) “les jugara el dedo en la boca” a los hombres aspirantes a la referida posición política de Morena, bajo el argumento de que a Tamaulipas, “por equidad de género” le toca o tocaría mujer y sino “pal baile vamos”. Porque en esto, ENTIÉNDASE que, (lo que cuenta y vale es la lana y no la lambisconería, ni los méritos políticos). Y por eso les diré que, (él o la que ofrece es quien ganará) y los que andan buscándola por amiguismo, compadrazgo, recomendación, influyentismo o al estilo “clásico dedazo” no van a conseguir nada y veremos que, “se van a quedar como el perro de las dos trotas”, y lo digo porque todo apunta a eso. Y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

