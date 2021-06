“MAKITO”: DE MAL CANDIDATO A PEOR EDITOR DE MEDIOS

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Con unas ínfulas muy, muy… Makito se dio el lujo de regañar a la prensa porque dice que no le publican. ¡Lo que hay que ver con este mozalbete!

El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció el retorno a clases presenciales para agosto.

¿Será cierto que hubo manos, entre Gloria García Conte y Leticia Sánchez Guillermo por quítame estas pajas?

Histórico debate en Matamoros, entre candidatos a alcalde. Lástima de quienes desde la candidatura-función quisieron boicotearlo.

Hay que decirlo claro. Y así lo presentamos. Ayer lunes, el candidato de MORENA a la presidencia municipal de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, “Makito”, ofreció una conferencia de prensa en donde se le vio de cuerpo entero: petulante, grosero, presuntuoso, y siente que trae al rey de las orejas. Y tan es así, que osó -porque me parece una osadía- ofender a los reporteros ordenándoles lo que deben de publicar u ofenderlos porque no publicaron lo que a él le convenía.

Imagínese si hoy que no es más que un triste candidato a alcalde tiene esa presuntuosa actitud, no me lo quiero imaginas cuando llegue a ser alcalde de Reynosa, lo que no ocurrirá evidentemente el próximo domingo. Lo único que le faltó en la conferencia de prensa, fue haber amenazado a la raza reporteril con acusarlos con su mamá Maki.

No me imagino a este muchacho gobernando Reynosa, sin experiencia, sin idea, sin liderazgo. Realmente no me lo imagino y se que tampoco los reynosenses se lo imaginan. Y la mayoría ni quisieran verlo sentado en la silla principal de Makilandia.

Para nadie es un secreto que, de no haber sido por el Gobierno del Estado, el municipio estaría en franco retroceso: los servicios públicos son terribles, malos, malísimos. Y la corrupción y los abusos presupuestales están a la orden del día. Y entonces, el presupuesto no alcanza para nada, más que para los deseos de la alcaldesa, la mami de Makito, y un puñado de sus incondicionales, quienes a todo le dicen que “sí”.

¿O no se le hace que la obra de la Calle del Taco fue una estafa? Fue un fraude y quien venga, claro Makito no porque no se atrevería el mozalbete a desdecir a su mami, pero cuando llegue otro personaje a la presidencia municipal, Chuma Moreno Ibarra, por ejemplo, de inmediato mandará a regresar la Calle del Taco a su normalidad.

El problema de Maki, de su esposo, que es quien hace los pingues negocios en el municipio, gobiernan con la lógica de haber cuanto me gano. Y con esa lógica mercantilista unipersonal pues no se puede hacer nada. ¿O dígame usted una obra que realmente valga la pena en Reynosa, de la actual administración? Claro, ninguna. Ni el restaurante de Hugo Ramírez Treviño, secretario técnico del Ayuntamiento de Reynosa, y súbdito y canciller de Maki, de Carlos Peña Garza -Papá de Makito- y del propio Makito.

Si tomamos en cuenta que en esta administración federal a los amigos justicia y gracia y a los enemigos, justicia a secas, podríamos asegurar que Maki saldrá victoriosa de la administración. Pero no. Lamentablemente, hay quienes no están de acuerdo en que la señora se haya llevado millones y millones a su casa, en Mission, en Texas, y que otro tanto haya utilizado -se dice- para comprar la candidatura de Makito BB y pagar los gastos inherentes a una campaña electoral.

Eso fue un saqueo bestial, además de comprar los garrafones de agua a más del doble de su precio comercial y los paquetes de papel bond también a más del doble, así como las luminarias y todos los negocios habidos y por haber, y los que pudieron inventar en el gobierno de la morenista Maki Esther Ortiz Domínguez. La cosa era no dejar limpias las arcas y previendo lo que pudiera ocurrir a la salida de Maki, pues que mejor que dejar a un incondicional el cual no sólo le cuidará las espaldas a Maki y su camarilla, sino que además le darí la oportunidad a esta ambiciosa chihuahuense de seguir gobernando el municipio, convirtiendo el Ayuntamiento en patrimonio de la familia Peña-Ortiz-Domínguez y en una verdadera dictadura, que no por cierto, sería la dictadura perfecta.

Regresando a los desplantes periodísticos del chamaco Makito, si no sirve pa’ gobernar, menos para reportero. Qué pena por los compañeros que se dejaron ofender por este mozalbete.

Por cierto, aparecieron nuevas evidencias de los trastupijes que Maki Mami ha hecho junto a su BB Makito, el orgullo de su nepotismo, y que publicó la mañana de este martes el periódico El Mañana de Reynosa.

Bajo el título de “Salen a flote 40 MDP más del “Makito”, el reportaje que publica El Mañana señala que el candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, “acumuló 40 millones de pesos en cuentas bancarias sin desempeñar ningún trabajo o actividad profesional en los últimos ocho años.

De acuerdo con información en poder del rotativo reynosense, el candidato morenista inició la acumulación de dinero del año 2010 al 2020, recursos que se suman a los de más de 900 mil dólares depositados en Banregio, en donde aperturó una cuenta con el número 075-79438-001-5 la cual registra ingresos por 17 millones de pesos que se ingresaron en diferentes fechas del 31 de diciembre del 2013 al 31 de julio del 2015.

Ahí y en una de esas, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y la Fiscalía General de la República, debiesen de iniciar una investigación profunda contra Peña Ortiz, candidatomorenista a la alcaldía de Reynosa. El no hacerlo, generará suspicacias de que se le está ayudandoa Makito desde el pináculo del poder.

1. Al dar el arranque al plan piloto del regreso a clases presenciales en Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que, a partir de agosto, se hará de manera general en todo el estado, pero será un regreso presencial, que se lleva a cabo de manera gradual, responsable, voluntario y seguro.

Con el Plan Piloto iniciado el día de ayer, el mandatario tamaulipeco dijo que se busca iniciar las clases presenciales de forma general en toda la entidad a partir de agosto: “vamos a arrancar con este programa piloto y para agosto ya estaremos arrancando con las escuelas en nuestro estado, obviamente con todos los protocolos correspondientes que estará implementado el sector Salud, a través de COEPRIS, así como la Secretaría de Educación”, dijo.

Por ello, dijo García Cabeza de Vaca, en los próximos tres meses, se llevarán a cabo labores de mantenimiento y rehabilitación a muchas escuelas que lo requieren, “y se les va a tener que meter no solo una manita de gato, sino una manita de tigre”.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que el regreso a clases se hará siguiendo todos los protocolos de salud, además de impulsar muchas acciones más que permitan mejorar las condiciones de vida y calidad educativa de los tamaulipecos, por lo que anunció que, en apoyo a la economía de los padres de familia, se dotará de uniformes escolares, a más de 300 mil estudiantes en el estado.

2. ¿Será verdad como se rumora en Matamoros que hubo, entre Gloria García Conte y Leticia Sánchez Guillermo, un triste desencuentro que llegó a las manos? De ser cierto que bajo está cayendo el debate en MORENA, como partido que aspira a encabezar las demandas ciudadanas. ¿Cómo le harán ahora? ¿A zoquetazos dirimirán sus diferencias? “En esta esquinaaaaaaa….” Hagan sus apuestas. 3. Y hablando de Matamoros, esta noche de martes, se llevó a cabo un interesante debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Matamoros, organizado por Grupo Radio Avanzado y Grupo Editorial Contacto, lidereando a un importante grupo de medios de comunicación. Y fue este un buen ejercicio democrático y de comunicación, dado que los candidatos a la alcaldía de Matamoros que participaron en El Debate 2021, aportaron a la democracia y dieron la oportunidad para que, los matamorenses, pudieran conocer mejor a quienes aspiran a gobernarlos. En la próxima colaboración les contaré el desarrollo de este encuentro, donde se asegura que hubo mano negra y un candidato en funciones “invitó” a algunos de los invitados a no asistir, so pena de darles, y duro, con el látigo de su desprecio.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes.