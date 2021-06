DE PRIMERA……. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

MAKITO NO CONTROLA SUS EMOCIONES Y QUIERE GOBERNAR REYNOSA

NADA PARA NADIE EN LOS MUNICIPIOS; LOS ELECTORES SE MUESTRAN CONFUSOS.

SIN VIOLENCIA QUE NO SOMOS ANIMALES; JORNADA ELECTORAL

Cuando se ha tenido todo en la vida y poco acostumbrado a tomar decisiones propias cualquier cosa que se sale de control el ser humano se enfurece, como es el caso de CARLOS PEÑA ORTIZ, quien pidió de regalo una alcaldía y a punto hubiera estado de lograrlo sino es que a pocas horas de la elección no ve lo duro sino lo tupido con tantas situaciones que han surgido al calor de las pasiones políticas.

Los errores que se han cometido para que el regalo llegara sin problemas y con una buena envoltura le está costando a MAKI ORTIZ que ella misma pierda todo el camino andado.

Los caprichos en política tienen un costo muy alto y les pasa como a los jugadores empedernidos que no ven la debacle de su fortuna hasta que se quedan sin nada, incluso hipotecando sus propios bienes; así o peor podría suceder al caso MAKI-MAKITO, ya que la madre pretende colocarle al rey una corona que vale más que todo en su vida y en ese objetivo podría quedarse sin Juan y las gallinas, o mejor dicho como el perro de las dos tortas, sin PAN y sin MORENA.

Lo más importante en este tema no es la corona del rey, sino la capacidad que puede tener el rey para poder con el trono sino aprende a controlar sus emociones, ya que el suceso con los medios de comunicación hace apenas dos días dejo boquiabierto a muchos, considerando que un candidato con esta envergadura debe controlarse mejor.

Este evento lo dejo completamente desnudo en el control de sus emociones al imaginar que de ganar las elecciones una alcaldía esta plegada de eventos diferentes en donde el trato humanos es diverso y complejo, amén de lo pudiera dejar la elección, así que preparado no está para tal responsabilidad.

Para poder comprender y controlar las emociones, es necesario tener o haber adquirido algunas habilidades para manejarlas, ya que si no se logra se pueden vivir estados desagradables y/o conductas poco deseables.

Se habla entonces de inteligencia emocional, que es la capacidad de enfrentarse y de adaptarse a las diferentes situaciones a las que la persona se enfrenta en su vida diaria y su capacidad para resolverlas de forma satisfactoria a la vez que genera motivaciones beneficiosas para sí mismo.

Y es que, cuando una persona se encuentra ante este tipo de situaciones, suelen darse una serie de reacciones fisiológicas, que vienen acompañadas de pensamientos específicos que amplían el rango de emociones.

Sin duda alguna la preparación académica del hijo de la alcaldesa de Reynosa es muy loable y digna de competencia, pero hay situaciones en política que deben madurarse y ante la edad y el poco trato con los electores que ha tenido el MAKITO, esta aun verde para echarse una responsabilidad tan importante, de un municipio tan pujante y en tiempos en que los ciudadanos requieren atenciones diferentes, casi hechas a la medida de cada uno.

Los temas que se han generado al calor de posicionar al rey sin corona aun, como es la violación electoral a las leyes, especifico el uso de recursos para hacer campaña, entre otras denuncias como demandas y mal trato a la prensa, son situaciones menores, lo real es que el no controlar las emociones puede llevar al ser humano a cometer actos que demeriten el trabajo que ya hizo la mama del rey en el caso de que ganara la elección.

Que la ley se ocupe de lo suyo y el resto que lo hagan los electores, así deberá ser el próximo 6 de junio cuando los ciudadanos tomen su mejor decisión, un voto responsable y con grata madurez para que Reynosa siga construyéndose como un polo de inversión y generación de empleo.

A pocas horas que dé inicio la veda electoral apenas nos alcanza para decirles que tomen su mejor decisión, que hay lobos con piel de oveja intentando gobernar en todo el estado, ojala y que a estas altura de los tiempos previos a la elección se hayan dado cuenta no quien es el mejor, sino el menos peor para darle continuidad a los trabajos que se han hecho, o quizá recompensar con nuevos proyectos que beneficien a todos por igual.

Nada para nadie entre MORENA Y PAN, en algunos municipios quizá la mayoría están en circunstancias iguales, el PRI, intentara revivir otros espacios o por lo menos conservar su tercer lugar, algunos esperan sorpresas agradables, claro nos referimos a los simpatizantes de este partido.

La moneda en el aire, los electores preguntan cómo intentando tomar la mejor decisión quien será el mejor ¡!; lo real es que muchos cuestionan los aciertos y desaciertos de uno y otro, el valor del triunfo está en el electorado que jubiloso debe salir a votar tomando conciencia de que este ejercicio será el método más efectivo para poner orden a la política que se está haciendo bien y dejar a los mismos o la mala y hacer el cambio.

Si usted cree que los que gobernaron y repiten hicieron lo correcto, entonces no lo piense, pero si cree que no fue así entonces también tiene la opción de hacer un cambio, no hay mejor ecuación que esa.

Después de este miércoles a las doce de la noche no podremos hablar de política, pero si tendrá usted aun tiempo para decidir y votar el domingo 6 de junio por candidato a alcalde, diputado de su distrito y diputado federal.

Diferentes sectores de la sociedad mexicana están invitando a los ciudadanos a votar en el máximo de civilidad a que no somos animales y solamente ellos podrían llegar a peleas o enfrentamientos, no así los humanos, que piensan y razonan; tanto la Coparmex nacional como local, hacen un llamado a la responsabilidad bajo el lema de cumplo, voto, exijo y de esta manera poner a trabajar a los políticos que ganen.

Por su parte el Cardenal, JUAN SANDOVAL IÑIGUEZ, si fue más agresivo y señalo ciertos aspectos que suceden en el país de tal manera que mostro algunas debilidades de Morena y enfoco todas sus baterías ahí.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com