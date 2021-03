¿MAKITO PRESIDENTE? ¡MAKITO DELINCUENTE!

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Les preocupa a los reynosenses que Makito sea candidato a alcalde y presidente municipal. Moral y políticamente no es decente y, más allá de todo, es nepotismo puro.

Renuncia el Obispo de Ciudad Victoria.

El Gobernador entregó motos de “Gastronomía a Domicilio Tam”.

Registró ante el IETAM su candidatura a la alcaldía victorense, Alejandro Montoya.

Otro informe, uno más, del presidente López Obrador.

En las últimas horas han circulado en redes sociales, reportes informativos de alcance nacional en donde a Carlos Víctor Peña Ortiz, “Makito”, hijo de la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, en dichas grabaciones se le acusa de todo lo inimaginable. Lo definan como un verdadero delincuente.

Y en que cuesta trabajo creer que este mozalbete tiene los alcances y la perversidad para hacer todo lo que se dice ahí. Aunque, con lo que, si se dice, preocupa que quiera ser presidente municipal: experiencia prácticamente nula, sin capacidad de operación, porque el hecho de conocer la teoría de ninguna manera garantiza que puedas ser práctico, y la mala fama y reputación pública de la actual alcaldesa, su mamá, quien se ha ganado a pulso los adjetivos y epítetos que le endilgan tanto la sociedad como los partidos políticos. Pero lo más grave, sus propios trabajadores, quienes se sienten transados, abusados y frustrados del trato y las cambiantes condiciones de las políticas públicas, que privan en el Ayuntamiento de Reynosa.

En los últimos cinco años, el Ayuntamiento de Reynosa ha sido fábrica de nuevos ricos, pocos, muy pocos, y muy selectos. Pero más que nada, la administración municipal ha sido cuna de grandes y jugosos negocios, en donde, entre otras cosas, se compran cajas de papel bond y garrafones de agua con precios muy inflados, al doble y al triple de lo que le cuestan en la calle a cualquier mortal. En resumen, las ambiciones de Maki Esther Ortiz Domínguez no han tenido límite.

Y no me quiero imaginar que, de ganar Makito, el se siente en la principal oficina del palacio municipal y su señora madre, Maki, se siente en la principal silla del DIF Reynosa, intercambiando de oficina las políticas públicas del municipio y las líneas de mando. ¿O usted sí?

En la grabación se escucha al periodista Javier Alatorre a quien su reportera en Reynosa, Evelyn Hernández, le pasa todo un catálogo de acusaciones y mañas de Carlitos Peña, mejor conocido como Makito, quien está acusado del robo de un vehículo, lavado de dinero y uso de recursos de procedencia ilícita, así como la compra de un rancho de 15 hectáreas y con valor de 15 millones de pesos.

También, Peña Ortiz ha utilizado distintos nombres en distintas actas de nacimiento, tanto en México como en Estados Unidos, para la triangulación de recursos públicos, razón por la cual se presume que en las próximas horas podrían emitir una orden de detención contra Makito, dadas las acusaciones que pesan sobre él en el expediente 203/2020, iniciado por Isaías Báez García, ante la Fiscalía Anticorrupción, con lo cual podrían inhabilitarlo para participar en el proceso electoral del próximo seis de junio.

Y sí. Así es. Por todo el rosario de delitos que envuelven a Makito Peña Ortiz, de emitirle la orden de aprehensión, en automático quedaría fuera de la contienda electoral perdiendo la candidatura y, más allá de lo electoral, perdería también la libertad.

Y en este escenario, no podemos olvidar que su mamá también, y su papá también, Maki Esther Ortiz Domínguez y Carlos Luis Peña Garza, a lo largo de estos últimos cinco años, se han metido en escándalo tras escándalo, dado su carácter belicoso, su desmedida ambición y su manifiesta prepotencia.

Por lo pronto, si MORENA quiere lograr algunos cuantos votos en Reynosa, debe entender que la sociedad reynosense está cierta que postular a Makito no sólo es nepotismo, sino una descarada herencia del poder, y de mantenerse en esa línea sería tanto como poner en riesgo la elección no sólo en Reynosa, sino en Tamaulipas y en otras entidades del país, porque los mexicanos ya estamos cansados del uso faccioso y patrimonialista del poder. Y eso es lo que quieren Maki, Carlos papá y Makito. Y la sociedad ya no está dispuesta a concesionarle su futuro a cambio de migajas. Ya lo verán.

1. Sorpresivamente, esta mañana, Antonio González Sánchez de 73 años renunció como obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria al detectársele Alzheimer, lo que se ha confirmado con exámenes médicos, la presencia de un incipiente Alzheimer que le dificulta seguir sirviendo pastoralmente a esta Diócesis como él quisiera.

Monseñor Antonio González Sánchez sirvió a la Diócesis de Ciudad Victoria por 25 años, viendo por la Iglesia y por sus feligreses. Por lo pronto, Rogelio Cabrera López quedará temporalmente como Administrador Apostólico en la capital de Tamaulipas.

2. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, entregó simbólicamente motocicletas a restaurantes de Tamaulipas, como parte del programa “Gastronomía a domicilio Tam”. Este programa, en una primera etapa, permitió la entrega de 38 motocicletas equipadas, con seguro, casco y una mochila de reparto, de 100 que serán entregadas a los restaurantes.

Los vehículos de reparto entregadas se han destinado a restaurantes ubicados en los municipios de Victoria, Tampico, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo.

El Secretario de Desarrollo Económico, Carlos González García, recordó que una de las medidas implementadas para paliar los efectos negativos de la pandemia y para iniciar el año pasado con la reactivación económica del sector restaurantero, fue este programa “Directo a Domicilio”, el cual consistió en la integración de un directorio web, para difundir y promocionar a los restaurantes, que el día de hoy cuenta con mil 370 restaurantes en el micrositio y se siguen agregando más.

Por su parte, Pablo Reyna Quiroga, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Tamaulipas, recordó que por la pandemia, en el país cerraron más 126 mil restaurantes, que representan más del 40 por ciento del total nacional y más de un millón de empleos directos se perdieron.

Y el líder empresarial fue más allá. “Tamaulipas, fue la excepción. Mientras que otros estados perdían hasta el 60 por ciento de sus restaurantes, aquí nos manteníamos con un porcentaje menor al 3 por ciento”. Y ese dato duro no es información menor. Para lograrlo tuvieron que participar varios actores involucrados, entre ellos, los miembros de la CANIRAC y el Gobierno de Tamaulipas.

3. La tarde de este martes, registró su candidatura ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Alejandro Montoya, quien representará al Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral para renovar la alcaldía de Ciudad Victoria. Montoya convocó a la ciudadanía a volver a lo importante y recuperar el bienestar de las familias de la capital del Estado.

Alejandro Montoya afirmó que “somos el orgullo de nuestro Estado, gente de trabajo y no podemos permitir que se sigan yendo nuestros jóvenes por falta de oportunidades. Necesitamos volver a lo importante que es el bienestar de nuestras familias».

Montoya se comprometió a cumplir los acuerdos, junto con sus compañeras de fórmula, las candidatas a las diputaciones locales por la capital de Tamaulipas, Elly Filizola y Marisela Guajardo.

Alejandro Montoya recibió el respaldo del dirigente estatal priísta en Tamaulipas, Edgar Melhem, de representantes del sector campesino, de la organización de mujeres, de obreros y líderes seccionales priistas, quienes, a pesar de las restricciones por la pandemia, volvieron a hacer sonar la batucada y lanzaron sonoras vivas en torno al partido tricolor y sus candidatos.

4. La tarde de este martes el presidente de México rindió su primer informe trimestral de 2021. Uno más. A veces pareciera que al presidente lo vemos hasta en la sopa. ¿Temas? Los mismos de la mañanera. Ni uno más.

