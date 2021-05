“Makito” y Morena sufrirán estrepitosa derrota: Rigo

*Militancia morenista rechaza la imposición de hijo de Maki

Reynosa, Tam.- Carlos Peña “Makito”, quien está señalado por un tema de corrupción ante la autoridad, está condenado a la derrota y en las próximas elecciones del 6 de junio, el partido Morena sufrirá una contundente caída gracias las imposiciones que desde la cúpula federal se ordenaron.

Así se refirió Rigo Ramos Ordoñez, quien fuera el más fuerte precandidato por los morenos hasta antes de que la actual Alcadesa de Reynosa, Maki Ortiz metiera las manos en el proceso interno de ese partido para la selección de su candidato, y comprara la candidatura a la alcaldía para su retoño, el llamado “Makito”.

Ramos Ordoñez dijo que Morena está fracturado, y la imposición de un candidato externo para ir por la Presidencia municipal ha provocado el repudio de la militancia morenista.

“Lo vemos en las redes sociales, cómo la gente rechaza la llegada de este personaje; no fueron las maneras ni las formas, nosotros no vamos a participar en esta elección y no vamos a apoyar a ningún candidato de nuestro partido”, sentenció Ramos.

El también empresario reynosense dijo que Morena con Carlitos Peña perderá no solo en Reynosa, sino en Tamaulipas, debido a los candidatos que impusieron en su partido.

Ramos Ordoñez señaló que desde su visión política lo que se muestra a la militancia real es el conflicto y la división al interior de Morena.

“Por las imposiciones y atropellos, que no son contra mí, sino contra la gente y militancia de esta ciudad que creyó en nuestro proyecto, vamos a dejar que las cosas transiten y que llegue el que tenga que llegar, nosotros no nos préstamos a arreglos abajo de la mesa y por eso preferimos sacar las manos de este proceso”, finalizó diciendo quien era el favorito de los militantes morenistas para encabezar el proyecto rumbo a la Presidencia municipal de Reynosa.