MALOS RESULTADOS DEL COVID, CULPA DEL GOBIERNO FEDERAL: UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA

En Nuevo Laredo, apoyemos a la donación de libros para las escuelas preparatorias.

Un estudio de la Universidad de California culpa al Gobierno Federal de México por los malos resultados del combate al COVID 19.

Protesta de Médicos de ejercicio privado en Victoria por falta de vacunas.

¿Y el Acuerdo por la Democracia? Bien, gracias.

Hoy quiero iniciar esta colaboración, informándole que las Escuelas Preparatorias Municipales en Nuevo Laredo, están recibiendo donativos de libros de texto para uso de los estudiantes. Así lo está anunciando la Dirección de Preparatorias Municipales del Ayuntamiento neolaredense.

Entre los textos a los cuales los chavos les van a sacar mucho provecho, están los libros de Matemáticas, Física, Filosofía, Lectura y Redacción, Biología, Química, novelas y todos aquellos materiales, en buen estado, que Usted considere. Todos serán bien recibidos.

Su entrega puede hacerse en la planta alta del Edificio anexo a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde y de lunes a viernes

Si usted tiene buena voluntad y ganas de apoyar, pero carece de vehículo, no se preocupe, el personal de la Dirección puede acudir al domicilio a recoger los libros. Es este un esfuerzo que bien vale la pena. Apoyemos.

1. Lejos, muy lejos, quedó el fallido pronóstico del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, cuando el 4 de mayo del 2020, anunciaba que, “como máximo, se estima que México tendrá casi seis mil muertes por coronavirus”.

Hoy, a casi un año de distancia, en México hay 210, 812 fallecimientos “oficiales”, aparte de los miles que no han sido confirmados por la autoridad sanitaria, pero que se alcanzarían las casi trescientas mil personas fallecidas por este padecimiento. Hasta hoy no hay nadie que, desde el gobierno federal, tome acciones para que el rumbo de la estrategia se corrija, porque a pesar de las vacunas, los fallecimientos no ceden, han disminuido, sí, pero no se han frenado.

Todo esto viene a colación porque la Universidad de California asegura que la renuencia del Gobierno Federal de México a invertir recursos, a realizar más pruebas, a modificar la estrategia y a reaccionar ante nuevas evidencias científicas, han contribuido a que nuestro país, sea uno de los más afectados por la pandemia de coronavirus. Así lo publicó en un estudio la sede San Francisco de esta Universidad.

En el mismo estudio del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California, se asegura que, México, habría tenido una cifra de muertes significativamente menor si hubiera actuado de manera oportuna ante la crisis sanitaria, como el promedio de los gobiernos lo hizo

La propia Secretaría de Salud de México, asegura que se han registrado más de 210 mil decesos por esta enfermedad, pero debido a que se realizan muy pocas pruebas diagnósticas, reconoce que la cifra real sería de unos 330 mil, lo que significaría más del cincuenta por ciento arriba de la cifra oficial.

El propio estudio asegura que “decisiones clave sobre cómo enfrentar la crisis de salud, se basaron en supuestos injustificados, sin una evaluación suficiente de los riesgos que entrañaban dichos supuestos”, además de una excesiva concentración de la autoridad y “una campaña gubernamental que priorizó mantener las apariencias y la política partidista antes que la salud”.

Asimismo, el mismo estudio de la Universidad de California, sentencia que “no es una coincidencia que los países con el peor desempeño en su respuesta a la pandemia de Covid-19 tengan líderes populistas que tienen rasgos en común: minimizan la gravedad de la afección, desalientan el uso de mascarillas, dan prioridad a la economía en lugar de priorizar el salvar vidas, y sistemáticamente, se niegan a unir fuerzas con sus oponentes políticos, para desplegar una respuesta coherente”.

Mientras estas circunstancias no cambien, mientras el gobierno de México haga más actividad electoral que de gobierno, mientras no se haga una limpia para que salgan del gabinete los corruptos e ineficientes y mientras el presidente no se despoje de su corazón en la toma de decisiones, en el combate al Covid 19 y en otros temas, el país seguirá dando tumbos y más tumbos, a pesar de la buena voluntad que pudiese haber.

2. Y muy relacionado con el tema del COVID, viene el de la vacunación, que ha quedado muy claro que no es universal, pero si es electoral. Si no entonces porque hay anuncios de MORENA en donde abordan el tema de las vacunas. Ah, pero el Gobierno Federal, no quiere vacunar a todos y, concretamente, dice que no a los médicos que laboran para alguna institución privada.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que sí un juez ampara a una persona para ser vacunada contra el Covid-19, su gobierno cumplirá con la ley y lo vacunará, pero cuestionó sí además de legal no es un asunto moral, de integridad y si es justo querer ser el primero. ¿Querer ser el primero? Tanto en el sector público como en el sector privado los médicos están en la primera línea de combate al COVID 19. ¿Y entonces? ¿Por qué no vacunarlos?

Y el presidente fue más allá al asegurar que “cuando hay amparo, ya ven que los jueces están actuando de manera expedita, cuando se trata de afectarnos o creen que nos afectan. Entonces si hay un amparo y nos ordena un juez que se vacune a una persona, pues lo tenemos que vacunar, porque tenemos que cumplir, con la ley, pero yo le digo a esa persona ¿es justo? Es un asunto legal, ¿no crees que es un asunto moral?, ¿para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las Iglesias? ¿Para qué comulgamos? ¿Para qué confesarnos?, si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los primeros”.

El ejemplo de los médicos en la capital del país quienes exigen se les vacune, está empezando a multiplicarse en otras entidades del país. En Ciudad Victoria, ya hubo una primera protesta para exigirle al gobierno federal, que los vacune por COVID 19. Durante la protesta, el médico general, Roberto Obregón Reyes, consideró que se están violando los derechos humanos de quienes atienden a pacientes contagiados en los hospitales privados, toda vez que no están exentos de contraer el padecimiento.

Se estima que tan sólo en Ciudad Victoria, hay más de 300 doctores y médicos que laboran en hospitales privados y que están dentro de esa situación de vulnerabilidad, al no estar contemplados en la jornada nacional de vacunación contra la Covid-19. “Exigimos -dijo- que no se nos excluya del programa de vacunación, como si fuéramos mexicanos de segunda, porque ello afecta hasta nuestros derechos humanos”, dijo y reiteró que es una falta de respeto hacia el gremio médico privado que la federación solo haya contemplado a quienes laboral en hospitales públicos, pues deja vulnerables a quienes también están luchando desde su trinchera para salvar vidas humanas.

“Estamos arriesgando nuestras vidas en beneficio de nuestros pacientes y que se nos haga esto nos lastima profundamente”, señaló Obregón Reyes.

La protesta en Ciudad Victoria fue parte de una megamarcha a nivel nacional que se realizó en 76 ciudades, manifestándose personal médico que exigió a la Federación ser contemplados como prioridad para recibir la vacuna.

Sólo una pregunta que vale la pena hacer y rehacer: ¿Entonces cómo pa que, el presidente Andrés Manuel López Obrador, convocó a los gobernadores a Palacio Nacional a firmar el "Acuerdo para la Democracia", si él es el primero que lo viola a placer una y otra y otra vez. Conste que sólo es una pregunta.

