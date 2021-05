Mañana vence el plazo para reponer credencial de elector en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- 24 de mayo.- Este martes 25 de mayo es el último día para que todas aquellas personas que extraviaron su credencial de elector puedan acudir a los módulos del Registro Federal de Electores (RFE) en Tamaulipas, informó el vocal ejecutivo de ese organismos José de Jesús Arredondo Cortés.

El funcionario indicó que las personas interesadas en obtener una reimpresión podrán acudir con o sin cita, ya que solo se les entregará la copia, a fin de que puedan participar en las elecciones del próximo seis de junio.

Aclaró que quienes acudan no podrán realizar ningún trámite nuevo si no solo pedir una reposición del documento vigente, “si por alguna razón no tienen su credencial la pueden sacar pero va a ser exactamente igual, con la misma foto y los mismos datos para que tengan oportunidad de ir a votar”.

Recordó que en cambio, 4 mil 333 credenciales tramitadas este año y que no fueron recogidas antes del 10 de abril, fueron resguardadas en bodegas y sólo podrán entregarse a partir de junio, después de la jornada electoral.

Arredondo Cortés recordó que la lista nominal de electores de Tamaulipas quedó en 2 millones 735 mil 940 personas que podrán acudir a las urnas, lo cual significa el 99.85 de los mayores de 18 años, lo cual coloca a Tamaulipas por encima de la media nacional.

El funcionario dijo que ante el vencimiento de la fecha para reponer la credencial de elector, este martes se esperan largas colas en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) de Tamaulipas.