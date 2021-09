DE PRIMERA…. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA….

MANUEL MUÑOZ CANO EL OPERADOR O EL CANDIDATO

EL PARTIDO VERDE NO ESTA NADA SOBRADO EN TAMAULIPAS

EL PVEM AMENAZADO DE PERDER REGISTRO

Desde hace muchos años aparece el concepto de operador político lo cual hace alusión a campañas; quien es este personaje que muchas ocasiones no aparece en el entorno de las elecciones, pero se le conoce como el arma más letal en esos tiempos.

Existen los que se exhiben, pero también los hay los que trabajan bajo las sombras, cada uno en su proyecto trae estrategias que generan una dinámica nunca vista pero que crea posicionamiento de un personaje rumbo a un proceso eleccionario.

Cabe aclarar que no todos los operadores políticos son militantes, ni todos los militantes son operadores políticos. Esto es un principio básico de lógica y razonamiento.

Hace tiempo, los partidos políticos dejaron de tener el patrimonio exclusivo de la participación ciudadana, sin embargo, nos guste o no, son indispensables para el funcionamiento de la democracia representativa.

Se podría pensar en un grupo de cirujanos de alto nivel especializado en intervenciones quirúrgicas de gran complejidad sobre cuerpos severamente enfermos. Sin embargo, el mundo político alude mediante este término a individuos adiestrados en el cultivo de lealtades colectivas partidarias hacia algún líder, o más ambiciosamente, a actores especializados en la fidelización de electorados más o menos importantes.

El poder de los operadores políticos, radica en su capacidad de movilizar votos, o como señalan muy diplomáticamente, los profesores de ciencia política, el cultivo de lealtades.

Aquí por qué en ocasiones no se entiende la aparición de personajes que nada tienen que ver pero que su trabajo se consigue observando el comportamiento para eliminar lo que estorba y lo que empaña el éxito de un proyecto o una alianza que pudiera visualizarse no grata.

Muchos partidos juegan en alianza, pero es poco lo que tienen que aportar a otros que suman en la gráfica de pastel la mayoría de los electores, quizá el Partido Verde debe y tiene que mejorar su posicionamiento y entonces se acepta la presencia de MANUEL MUÑOZ CANO, el operador, el estratega en un ambiente que no define nada aun pero que podría generar el porcentaje de triunfo para el resto en un proyecto de alianzas.

Ponemos ejemplo, que podría generarle el PRD a una alianza con el PAN y el PRI, o también este último, si muchos de sus militantes han migrado a Morena.

Entonces la pregunta es, si MANUEL MUÑOZ CANO, dice que no será candidato ¡!, cual será la función de un estratega en el Partido Verde, acaso generar mayores votos para poder negociar mejores posiciones en el caso de la alianza y un triunfo de Morena.

Quizá muchos de los militantes del partido verde aún no saben cuál es la estrategia que puede estar utilizando el partido a nivel nacional, pero lo real es que la elección pasada este partido no saco los números que se esperaban lo cual se requiere recuperar para poder aportarle a una real alianza y con ello estar en condiciones de exigir espacios y no conformarse con algunas regidurías.

Hay dos tipos de operadores políticos de acuerdo a las circunstancias; El operador político que vive en las sombras y se mueve dentro de ellas como un titiritero dentro del alma de sus marionetas y el que aparece como un artista y mueve la orquesta con una batuta, ese corto y fino palillo del cual se sirve la mayoría de los directores de para dirigir una obra.

El operador que vive en las sombras, es un personaje polifacético y omnipresente. No le interesa el brillo del oro, sino lo que el oro puede comprar. De ahí que aparezca raras veces en público. Es percibido como una sombra silenciosa, discreta y gris. Muchas veces, desprestigiado. Otras, un completo desconocido. Dentro y fuera de los círculos políticos, despierta todo tipo de sentimientos: temor, rechazo, respeto, sospechas, repugnancia, admiración, si recuerda al famoso RICARDO GAMUNDI, lo entenderá, siempre ganador, en la mejor época del PRI.

Se hace de muchos enemigos, pero tiene la piel muy gruesa. Es sordo frente a las críticas. Eso sí, siente miedo, razón por la cual suele hacerse acompañar de discretos guardaespaldas que lo blindan de las balas y lo hacen sentirse más seguro de sí mismo.

Maestro de la intriga, el operador político tiene ojos y oídos en todas partes. Llegan a acumular grandes cantidades de poder. Conoce secretos y sabe cuándo debe revelarlos y cuando es mejor no hacerlo. Construye una enorme red de contactos entre los políticos de todos los partidos, entre los empresarios, los activistas y los luchadores sociales, los medios de comunicación y entre los congresistas. Cuida las espaldas de su jefe y, si es necesario, no duda en convertirse en un chivo expiatorio de lujo. Con frecuencia se convierte en el hombre fuerte del jefe para los asuntos.

Sorprende su astucia para adivinar hacia dónde soplan los vientos de la política y la manera cómo ha de apuntar sus velas hacia buen puerto. Se las arregla para estar siempre del lado vencedor. Es un hombre (o una mujer) de acción. Un diseñador de estrategias, un coordinador de funciones y, sobre todo, un hábil ejecutor que sabe cómo echar a andar los engranajes de la maquinaria que se le ha encomendado.

El proceso que se avecina en Tamaulipas no es pan comido, todos sin excepción alguna deberán echar a andar toda su capacidad para lograr ganar esta estafeta que tanto anhelan los de arriba.

Seguro esta que el gobierno actual no se dejara y correrá en su juego por todo a fin de lograr recuperar lo que ha perdido en dos elecciones anteriores.

La guerra que se ha gestado en Tamaulipas es política y así se va a jugar la próxima elección, en las urnas, con estrategia y con importantes diseñadores de este tema.

MANUEL MUÑOZ CANO, es un hombre de cuidado, ha aprendido de los mejores, preside una empresa de marketing y tiene una gran trayectoria en el ámbito político, seguro que el Verde ha hecho una buena adquisición.

Si el comité nacional ha decidió tomar acciones en Tamaulipas a fin de lograr mejores espacios en la alianza que se pudiera gestar en el futuro inmediato rumbo a la candidatura a la gubernatura es válido; cualquier proyecto debe tomar en cuenta que el respeto es el mejor ingrediente para el dialogo y la negociación para un desarrollo armónico y una inclusión de personajes que aporten como puede ser el caso de MUÑOZ CANO, siempre y cuando prevalezca la unidad.

Los bonos del Verde tampoco andan también, así que es tiempo de construir, la pasada elección estuvo a punto de perder su registro.

El caso de los ‘influencers’ , es un prietito que los dejo mal parados; Al menos 30 ‘influencers’ emitieron mensajes en redes sociales relacionados con el Partido Verde durante la veda electoral.

Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com