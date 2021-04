T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

MARIO DELGADO, “ES UN SINVERGUENZA, MERCENARIO Y TRAIDOR”, AFIRMA DIPUTADO DE MORENA

POR LA SERIE de atrocidades grotescas, nefastas e indignas y por supuesto mercenarias, por la venta de candidaturas en “sumas millonarias” al mejor postor, cuyo dato “aunque no me consta, no lo descarto”, Mario Delgado Carrillo Presidente Nacional de MORENA, para un servidor, “es un sinvergüenza, mercenario” y traidor a los apostolados de “no robar, no mentir y no traicionar”, en tales términos se expresó anoche Ulises Martínez Trejo Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas.

EL INDIGNADO legislador de Morena Martínez Trejo, señaló “haber pasado la prueba de fuego”, respecto a su honestidad, (cuando rechazó un ofrecimiento económico, el que bien pudo haber aceptado y no lo hizo), todo ello por “ser leal a los nobles ideales de su partido, pero ahora vemos con decepción, tristeza y coraje que, “el contumaz mercenario” máximo líder de Morena en el país Mario Delgado Carrillo, junto al Diputado Erasmo González Robledo, sin recato alguno, “operaron con la venta de candidaturas”, lo que fue muy evidente y por este lamentable motivo, a nivel nacional, “ya hay un alto grado de inconformidad”, contra el vendido dirigente político”.

ESO QUE HIZO MARIO Delgado y Erasmo González, a mi juicio “no tiene madre”, porque utilizar las candidaturas de Morena, para “vendérselas a los adversarios políticos que, ellos tanto han criticado”, eso no tiene sensatez, ni podría justificarse nunca la acción ejercida por este dueto de “delincuentes con charola” y por eso repito y sostengo que, Mario Delgado y Erasmo González Robledo, “son unos sinvergüenzas, porque el Partido Morena, “fue creado” por el Presidente López Obrador y apoyado por el pueblo de Tamaulipas y México, para “ser la esperanza de los mexicanos” y no para que fuese aprovechado, “vendiéndose irresponsablemente los espacios”, a políticos corruptos de otros partidos, que son los que ahora, “representarán a Morena en la elección del 6 de junio”. ¿Qué lamentable y penoso, verdad?. Acotó

EL DIPUTADO Ulises Martínez Trejo fue tajante y certero al señalar que, “eso de no mentir, no robar y no traicionar” es una verdadera falacia, con cuya mentira, se ha ofendido cruelmente a los verdaderos fundadores, militantes y simpatizantes del Partido Morena, los que, lamentablemente estarán en su derecho de dejar o abandonar nuestro partido, gracias a las indolentes y mercenarias actuaciones del corrupto dirigente nacional de Morena Mario Delgado, a quien, no solo aquí en Tamaulipas, sino también “en otras partes del país”, la gente molesta y notablemente encabronada, “ya le han gritado frente a su cara, Mario eres un corrupto”.

El INCONFORME Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas, Diputado Ulises Martínez Trejo dijo que, cuando Mario Delgado Carrillo vino a sostener un reunión con militantes de Morena en el municipio de Madero, dejó evidentes “huellas de las negras intenciones que traía consigo”, porque éste señor, ya venía realizando “operaciones económicas para su provecho personal” y beneficio también para gentes que, dijo “están atrás de él”, sin haber revelado nombres de los posibles patrocinadores del Presidente Nacional de Morena.

CONFIRMÁNDOSE con esto, que el líder del Partido Morena en México, el ex priista Mario Delgado Carrillo y el también ex priista Erasmo González Robledo Diputado Federal por Madero y Altamira, por la postura “de mercadeo” que han venido ejerciendo, dada la venta de candidaturas del Partido MORENA, eso deja muy claro que esta clase de sujetos de ínfima calidad moral y política, están convertidos en verdaderos enemigos “del proyecto de la Cuarta Transformación”, emprendida por el Presidente de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador, pues los hechos así lo muestran, aseguro el entrevistado Diputado de Morena Ulises Martínez Trejo.

POR TAL MOTIVO, les diré finalmente que, esta acción desmesurada y desproporcionada que con brutalidad política y mercenaria realizan Mario Delegado y Erasmo González, es la prueba irrefutable de que el Partido Morena, “está invadido por el flagelo de la corrupción”, concepto social de agravio al pueblo mexicano, que los altos directivos de Morena, desde siempre habían criticado, como también lo sostiene el entrevistado Diputado de Morena Ulises Martínez Trejo, quien puntualizó que, “tenemos que decir las cosa como son”, porque aparte, nosotros los que, creemos en el proyecto de la cuarta transformación, también vemos con coraje y repudio, la actitud adoptada por quien dirige Morena a nivel nacional y por quien aquí en Tamaulipas “mercadea las candidaturas de nuestro partido”, como “vender frutas y verduras en el mercado”, me refiero al Diputado ex tricolor hoy de Morena Erasmo González Robledo.

