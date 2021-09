Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ: ¿CANDIDATO A LA GUBERNATURA? ¿Y POR QUÉ NO?

Al alcalde de Matamoros, con el derecho que le confiere el haber sido reelecto en el cargo y la entrega de buenos resultados a los ciudadanos al frente del ayuntamiento, ha anunciado que participará en la selección del candidato de MORENA a la Gubernatura de Tamaulipas.

Ayer lunes, el presidente municipal de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, “La Borrega”, rindió su Tercer Informe de Gobierno al frente del ayuntamiento de Matamoros. En el Teatro de la Reforma, acompañado por la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, con la representación del titular del ejecutivo tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, y aplicando medidas sanitarias extremas por el COVID-19, el Presidente Municipal dio cuenta de las más importantes acciones realizadas durante la administración 2018-2021, traducidas en “hechos, y no palabras”, con una inversión federal nunca antes vista en la historia de Matamoros, que alcanzó más de 2 mil 235 millones de pesos.

“Gran parte de la obra pública sin precedente ejecutada en Matamoros con la inversión que supera los 2 mil 235 millones de pesos, es producto del apoyo que ha brindado a esta frontera el presidente Andrés Manuel López Obrador, motivo por el cual le envió un agradecimiento y le expreso, a nombre de los matamorenses, que “amor con amor se paga”.

López Hernández aprovecho el lugar y el momento, y rindió un sentido homenaje a más de 30 funcionarios, empleados y trabajadores del Ayuntamiento que preside, quienes fallecieron durante la pandemia del covid-19, además de reconocer a doctores y enfermeras, de los hospitales locales y de Tamaulipas, dedicados a atender a los enfermos por este padecimiento.

En presencia de alcaldes electos, diputados federales y locales, autoridades militares y representantes de los matamorenses, López Hernández también agradeció a la presidenta del DIF Matamoros y a los más de 300 empleados que tiene la institución, por el apoyo que a lo largo de tres años han brindado a las personas y a las familias más vulnerables.

Asimismo, expuso los logros obtenidos a través de los cuatro ejes contemplados en el Plan Municipal de Desarrollo: Política y Buen Gobierno; Educación, Ciencia, Valores y Cultura; Economía y Desarrollo Social, así como Infraestructura y Energía, los cuales añadió, han arrojado resultados positivos. También, habló de los avances en pavimentación y rehabilitación asfáltica, infraestructura social, educativa, construcción de parques, el proyecto binacional de la Avenida de Las Américas, la modernización del alumbrado público entre otros.

Hace algunos días, Mario Alberto López Hernández, quien cuenta con Maestría y Doctorado, encabezó un recorrido de obras por toda la ciudad, donde lo mismo han realizado pavimentaciones a base de concreto hidráulico, que se han levantado escuelas en polígonos de alta marginación en la Ciudad. Y muestra de los resultados con que los ciudadanos han calificado el trabajo del alcalde, es el voto que le dieron en la última elección donde fue ratificado para un nuevo periodo de gobierno, con 100,127 votos.

Tras nacer en el seno de una familia humilde, y de haber vivido circunstancias muy difíciles en su niñez y su juventud, López Hernández tardó 35 años para llegar a ser presidente municipal de Matamoros, sueño que tuvo de niño y que logró de la mano del Movimiento de Regeneración Nacional.

Mario Alberto López Hernández es un hombre con una filosofía de vida muy puntual: trabajar mucho, estudiar mucho y tener buenos amigos: “eso te ayuda a crecer más rápidamente”. Y asegura que, en este momento, está haciendo un gran esfuerzo para lograr que la ciudad no se le polarice. “Hay mucha gente que apuesta por la polarización de Matamoros. La gente está unida, pero necesitamos converger todos”.

Al alcalde asegura que, para lograr un desarrollo pleno de Matamoros, se requieren de entre 9 y 15 años, con el ritmo de trabajo que él ha impuesto, para lograr que el municipio salga del rezago en que se encuentra. “Estamos empeñados en construir una ciudad diferente, una ciudad progresista, una ciudad bien desarrollada, que aporte al PIB Nacional, y que sea una ciudad ícono en Tamaulipas, tenemos todo para hacerlo, sólo que tenemos que ir pegando bien los eslabones de crecimiento y desarrollo. Cualquier partido que gobierne, debe pensar en la Gobernanza, y si algo queda pendiente en el escritorio del presidente que se va, hay que darle continuidad”.

Y reitera: “Yo no me he encaprichado en nada; soy de los que me gusta consensar en grupos multidisciplinarios. Soy muy terco, soy muy luchón, eso lo traigo desde joven. Si algo me propongo, cuchillito de palo, hasta que lo logro.

La pregunta lógica era, si él estaba pensando en participar como candidato de MORENA a la gubernatura de Tamaulipas, a lo que el presidente municipal de Matamoros respondió: “Yo estoy pensando más allá de una decisión personal. Estoy pensando en Tamaulipas, estoy pensando en las familias de Tamaulipas. En Tamaulipas debemos estar entre los cinco estados más progresistas y desarrollados de la república”. López Hernández comparó a Tamaulipas con Nuevo León, al decir: “Tenemos litorales, 17 puentes internacionales, somos el paso de mercancías más importante en materia aduanera”. Y mientras Nuevo León no tiene nada de eso, es uno de los estados más desarrollados de país, porque le apostaron a la industria, “mientras nosotros nos quedamos en el sector primario y somos rentistas”.

“Y lo que yo estoy proponiendo, para Matamoros y para Tamaulipas, es cambiar nuestra forma de pensar, es pensar de una manera diferente; eso redunda en mayor bienestar”. Y para lograr un verdadero cambio se requiere paciencia y confianza. Y ejemplifica su dicho, recordando que, en la última campaña electoral, la gente le decía que “yo no voté por Usted porque no lo conocía. Pero ahora sí lo haré, porque ya lo conocemos”.

Mario Alberto López Hernández asumió que sí va a participar, qué si va a registrarse, que va a esperar sus tiempos, Y va a esperar a que salga la convocatoria y se va a registrar. “Yo traigo mi paso y se cómo acelerar en el momento adecuado”.

Mario López Hernández se califica como un hombre de “no polarización”, porque cuando se polariza una ciudad, un estado o una nación, “todos perdemos”. Y señala que “yo no me he peleado con nadie, sólo me defiendo, que es diferente”. Y ser peleonero, dice el mandatario matamorense sólo logra que la ciudadanía deje de creer en los pendencieros. Por eso es mejor la armonía, trabajar en equipo. “Tenemos que superar la adolescencia política y convertirla en madurez política”

Para finalizar, su mensaje en la ceremonia de su Tercer Informe de Gobierno, el Alcalde Mario Alberto López Hernández dijo sentirse honrado de refrendar, ante los ciudadanos, su cabal compromiso de continuar gobernando con pasión, eficiencia y honorabilidad para todas y todos, durante los próximos tres años.

1. Por cierto, y hablando de MORENA, algunos de los que aspiran a ser candidatos de ese partido al Gobierno de Tamaulipas, se están dando hasta con la cubeta, llegando a cometer incluso delitos que deberán ser investigados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, la FEPADE, de la Fiscalía General de la República.

La historia es la siguiente. Un supuesto video, a todas luces “hechizo”, con palabras del presidente López Obrador, y apoyando “la candidatura” de Héctor Martín Garza González, “El Guasón”, está siendo difundido en redes sociales. El caso es que el apoyo era de 2016, cuando el hoy presidente era dirigente nacional de MORENA. Y ese presunto video generó reacciones de quienes andan en el ajo, porque el chilango, Alejandro Rojas Díaz Durán, el indeseable “Perrito Pantorrillero”, quien no puede ser aspirante a gobernador, pero anda en la bola, anda difundiendo un presunto boletín “balín” de la Secretaría de Gobernación, donde el texto habla de que el Presidente denunciará los hechos ante la FEPADE. Pero reitero, el boletín en cuestión es “balín”.

¿Cómo puede aspirar alguien, como el “Pantorrillero”, querer ser gobernador de Tamaulipas a base de acciones ilegales e ilegítimas? ¿Cómo le puede tener el pueblo confianza a alguien que no es de Tamaulipas y exige a gritos y sombrerazos un derecho que no le corresponde? ¿Cómo puede estar Rojas Díaz Durán tan tranquilo inyectando insidia en un Movimiento que dice respetar y promover? ¿Cómo puede uno tener confianza en alguien como Rojas Díaz Durán, quien insiste una vez y otra vez y otra vez en violar la Ley por donde se le vea? A quien debería investigar la FEPADE por los millonarios recursos invertidos en una precampaña y por la distribución, por lo menos, de documentos apócrifos, es a Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien parece habérsele olvidado que “quien siembra tormentas cosecha tempestades”.

Por cierto, no defiendo al “Guasón” porque este señor también tiene lo suyo, historias negras, que merecen ser contadas, y que no le dan ni la capacidad ni la calidad moral para ser gobernador. Ya verá Usted porque le cuento.

