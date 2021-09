EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Mario: ‘sí, voy’; Américo, con todo

*- Alcalde de Matamoros ‘alza la mano’

*- ‘No polarizar’; llama a la reconciliación

*- Sugiere renegociar la deuda pública

*- Américo, opción; resurge Oseguera

*- ‘Tamaulipas, rumbo opuesto a la 4T’

“Sí… me registraré como candidato a gobernador. Esperaré los tiempos; llevo mi paso y en su oportunidad daré el acelerón”, afirmó ayer el alcalde de Matamoros, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, mientras que en ciudad Victoria el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA avivó las expectativas de sus simpatizantes, al lograr asistencia récord en su III Informe legislativo.

En dos eventos diferentes, unos quince columnistas tamaulipecos acompañaron ayer al alcalde matamorense en un recorrido de tres horas por obras de su Administración, en cuyo trayecto el edil ilustró sobre la ejecución de los proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, pues mientras la unidad móvil que trasladaba a los periodistas y el alcalde se desplazaba por la ciudad, el edil proveía información sobre pavimento, inversiones, recursos, etcétera.

En una parada, el alcalde habló de su niñez de pobreza, de su juventud de trabajo y sus sueños como profesionista. Relató que en un diálogo de juventud, conversaba con sus amigos sobre las ideas de futuro e indicó que, mientras algunos deseaban ser ganaderos, productores agropecuarios, industriales, etcétera, él expresó que su sueño era ser profesionista y presidente municipal.

Luego, con una sonrisa en los labios, citó que ya logró esas dos metas, “porque soy persistente, aferrado y siempre he logrado mis propósitos”.

–¿Y qué sigue para usted en su vida?, preguntó una reportera.

El presidente municipal de Matamoros dijo con todas sus letras que esperará los tiempos de Morena, para solicitar registro como aspirante a candidato a gobernador.

“Sí, voy a solicitar registro”, ratificó el edil.

Basó su intención “pensando en los tamaulipecos” e hizo un llamado a la reconciliación y a la paz, pues enfatizó que la sociedad no debe polarizarse ya que el clima de confrontación entre poderes cusa merma en la sociedad.

A bordo del vehículo oficial, el alcalde habló también de la deuda pública de la administración estatal, y subrayó la pertinencia de que el próximo gobernador renegocie con la banca comercial extender los plazos, a efecto de disponer de mayores recursos para detonar el desarrollo.

AMÉRICO, PODER DE

CONVOCATORIA

En ciudad Victoria, entre tanto, el III Informe legislativo del Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA causó escandalera en las filas de Morena, pues la presencia del Coordinador del Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA y el presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, MARIO DELGADO CARRILLO, despertó conjeturas respecto a la inminente nominación de AMÉRICO como candidato a gobernador.

Esto ocurría en ciudad Victoria, mientras en ciudad Madero, el alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNION también alzó la mano, potenciando la cantidad de aspirantes a la nominación.

En el escenario del Informe legislativo del Senador, se sintió la ausencia de la alcaldesa de Reynosa, quien, pese a que en otras ocasiones ha acompañado a VILLARREAL ANAYA en sus comparecencias, ésta vez brilló por su ausencia.

Ni ella, ni el alcalde electo de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, se vieron entre los invitados al informe de AMÉRICO.

AMÉRICO: “TAMAULIPAS EN

DIRECCIÓN OPUESTA A LA 4T”

Por cierto, al comparecer ante los tamaulipecos en su III Informe legislativo, el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA expresó que, “desde Morena, se logrará un proyecto de unidad y el interés de los tamaulipecos prevalecerá; la transformación es irreversible en el Estado.

“Por razones políticas, Tamaulipas va en una dirección opuesta a la Cuarta Transformación”, sustentó el senador.

“Con la legitimidad en entredicho, aquí, el combate a la corrupción y la austeridad republicana, no tienen eco. La ruta emprendida para conseguir la paz y la seguridad son diametralmente distintas”, señaló.

Añadió que en la Cuarta Transformación se ha fijado el respeto de los derechos humanos, “aquí en cambio la tesis de abrazos no balazos les parece simple. Pero la realidad es que no la comprenden. En lugar de atacar las condiciones sociales que general la violencia, hacen alarde de su capacidad de fuego”.

Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, RICARDO MONREAL, MARIO DELGADO, dirigente nacional de Morena, senadores, diputados, alcaldes electos de su partido y representantes de la sociedad civil, VILLARREAL ANAYA, dijo que desde el Senado ha buscado la colaboración con el gobierno del Estado, y a pesar de todo, aun así, los compromisos del gobierno federal se cumplen puntualmente.

Aun así, en estas condiciones difíciles, sentenció VILLARREAL ANAYA, “en Tamaulipas la esperanza está viva y está firme. Hay confianza, porque la transformación viene y llegará”.

El senador presentó un informe pormenorizado de las actividades legislativas, con mayor énfasis del trabajo desarrollado en las comisiones que integra, como la comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Marina y Playas, Relaciones Exteriores y Energía, así como de su labor como Presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República.

“A lo largo de estos tres años, junto al grupo parlamentario de Morena—he trabajado con ahínco. Con valores, cercano a la gente y con una visión humana de esta nueva forma de hacer política y de servir”.

Como Senador de la República, lo más importante para mí, ha sido cumplirles a ustedes. Realizar, en su nombre, un trabajo honesto por Tamaulipas”, agregó.

Señaló que, en Tamaulipas estamos a seis días para que empiece formalmente el proceso electoral mediante el que se va a renovar el ejecutivo de Tamaulipas.

“Desde Morena, estoy seguro, lograremos un proyecto de unidad y el interés de las y los tamaulipecos prevalecerá”, puntualizó.

Ante quienes asistieron de manera presencial, con todas las medidas sanitarias y mediante la transmisión virtual, el senador AMÉRICO VILLARREAL refrendó el compromiso de trabajar arduamente por y para Tamaulipas, con el firme propósito de llevar a la Entidad a una transformación real.

“La transformación en el Estado, es también irreversible. Porque en Tamaulipas, nadie se va a cruzar de brazos. De mi parte, sigo comprometido con ustedes, sirviendo como lo he hecho, entregando, todos los días, un trabajo honesto para Tamaulipas”.

“EL MICRÓFONO DE ORO”,

A GONZÁLEZ VALDERRAMA

Aquí un paréntesis para participarle que, por la apertura, diálogo y compromiso que ha caracterizado su labor como Director General de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Secretaría de Gobernación, el tamaulipeco RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA fue reconocido con la entrega del micrófono de oro de la Asociación Nacional de Locutores de México que encabeza la Dra. ROSALÍA BUAÚN SÁNCHEZ.

El reconocimiento lo hicieron periodistas MIRIAM SALDIERNA y FEDERICO LAMONT en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esta importante presea se entrega desde hace 70 años, cuando se fundó esta organización y se otorga como reconocimiento a los personajes que trabajan por el bien de México.

RINDE MAKI ORTIZ TERCER

INFORME DE GOBIERNO HOY MARTES

Por cierto, hoy martes a las 11:00 horas, la Presidente Municipal de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, comparecerá públicamente para ofrecer un recuento de las acciones, inversión y logros del Ayuntamiento que encabeza, al rendir su Tercer Informe de Gobierno, de su segundo período de administración.

«Hay muchos logros, por supuesto estoy contenta, 121 Mil Becas, 1300 obras, una obra por cada día hábil de la administración pública en estos 5 años, hablan de que se ha trabajando, hay 152 escuelas rehabilitadas», dijo.

La Alcaldesa pidió a los reynosenses que estén atentos de lo que se ha hecho, para que exijan a los próximos Gobiernos y reconoció el apoyo de los reynosenses al Ayuntamiento: «Para nosotros es un agradecimiento profundo a todos los ciudadanos que me han dado esta oportunidad; estoy conmovida con su cariño y su respeto».

Este martes, a través de las redes sociales del Municipio y del Facebook personal de la Doctora MAKI ORTIZ, será transmitido el Tercer Informe de Gobierno, a partir de las 11:00 de la mañana, cuando inicie la Sesión Solemne del Cabildo, en la sede oficial, el Centro Social La Cantera.

CIUDADANOS DECIDEN Y

VIGILAN OBRAS EN REYNOSA

A propósito de Reynosa, en esta ciudad 15,500 ciudadanos participan en las decisiones del Gobierno Municipal de la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, a través de 1,500 Comités creados para tomar decisiones de beneficio colectivo.

Directamente, los reynosenses vigilan que las obras públicas sean de calidad y que los programas sociales lleguen a quienes más lo necesitan, porque en este Municipio empieza la esperanza de Tamaulipas.

PRESIDENTE DE MATAMOROS RINDE

SU III INFORME EL 13 DE SEPTIEMBRE

Vuelvo a Matamoros para compartirle que el Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, rendirá el Tercer Informe de Gobierno el próximo 13 de Septiembre a las 11:00 horas, evento para el cual ha sido designado como recinto oficial el Teatro de la Reforma.

En la Quinquagésima sesión extraordinaria de Cabildo realizada vía zoom, los integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad el día, la hora y el recinto para dar lectura al Tercer Informe de Gobierno, el cual plasmará el estado que guarda a administración pública municipal.

Correspondió al Secretario del Ayuntamiento dar lectura al punto de acuerdo en el que también quedaron definidas las comisiones de integrantes del Cabildo, quienes recibirán al Gobernador del Estado o a quien se designe como representante para asistir al citado Informe.

ENTREGA ALCALDE REPAVIMENTACIÓN

EN EL SECTOR VILLAS DE SAN MIGUEL

Mientras que, en Nuevo Laredo, el alcalde ARTURO SANMIGUEL CANTÚ entregó este lunes la obra de repavimentación de concreto hidráulico de la calle San Fulgencio, entre San Joaquín y Santa Apolonia, en el fraccionamiento Villas de San Miguel.

«Hoy hacemos entrega de esta obra en Villas de San Miguel, se hizo una inversión de 3 millones 442 mil pesos, con una superficie de repavimentación de 2 mil 384 metros para beneficio de este sector. Vamos a estar hasta el día 30 de septiembre y trabajaremos hasta el último día», indicó.

Destacó que esta obra es de suma importancia por el desgaste que presentaba la carpeta asfáltica, además de ser una de las vialidades por donde circula el transporte público.

La repavimentación incluye: trazo y nivelación, corte de carpeta, rotura y remoción de carpeta asfáltica, corte de caja en calles, acarreo de materiales, mejoramiento de terracerías, base y sub base, juntas de construcción.

También concreto premezclado para pavimento, tomas y descargas, banqueta, re nivelación de pozo de visita, señalización vertical y horizontal y alumbrado, con beneficio a cerca de mil habitantes directos e indirectos.

CHUCHO NADER RINDE HOY

SU TERCERO Y ÚLTIMO INFORME

Mientras que, en Tampico, el Presidente Municipal CHUCHO NADER rendirá hoy martes 7 de septiembre en punto de las 19:00 horas, su tercer y último informe de gobierno correspondiente a la administración 2018-2021, en el que dará cuenta de los principales avances registrados en el municipio luego de 36 meses de trabajo.

El jefe edilicio dio a conocer que la Casa de la Cultura ha sido declarada recinto oficial para llevar a cabo la lectura del documento que dijo, incluirá las acciones desarrolladas en obra pública, desarrollo económico, servicios públicos, fortalecimiento de la infraestructura turística, así como los programas de bienestar social, seguridad, y atención a grupos prioritarios, entre otros.

«En los últimos tres años, los tampiqueños hemos logrado un cambio sustancial en el desarrollo del municipio, hoy contamos con una moderna infraestructura urbana, con nuevos sitios de recreo, con mayores oportunidades de empleo y crecimiento económico; y con una renovada infraestructura turística que nos coloca a nivel regional y nacional como una ciudad modelo», indicó.

‘CASO CdeV’: DENUNCIA AVANZA

CON TESTIGOS COLABORADORES

ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN desmintió un supuesto desistimiento de la denuncia contra el “goberladrón” CABEZA DE VACA que medios y personajes que están en la nómina del «goberladrón» difunden.

ROJAS DÍAZ DURÁN señaló que “son noticias falsas”.

«Es falso lo que andan difundiendo, no les crean. No solo no me retracté, sino al contrario hemos dado un paso más; los PASQUEL ahora van a colaborar con la Fiscalía General de la República y ante el juez si es necesario como testigos para reforzar mi denuncia «contra el cártel delincuencial». Ellos son terceros perjudicados en esta indagatoria.

“Me enfocaré en estas semanas a que se liberen las ordenes de aprehensión y que el Juez de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera sigan presionando al Juez de la causa, porque es muy extraño que no estén en la cárcel, el hermano que no tiene fuero, que no haya solicitado el desafuero de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, que no estén en la cárcel los primos, los parientes y los compadres que tampoco tienen fuero, y que forman parte de ese cártel delincuencial, como es el caso de JOSÉ MANUEL GARCÍA CABEZA DE VACA e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

No sólo los PASQUEL y otros empresarios que ha convencido ALEJANDRO ROJAS están en la mejor disposición para colaborar con la FGR y la UIF y reforzar las investigaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada del “Goberladrón” CABEZA DE VACA y su Cártel delincuencial, que están en las actuaciones ministeriales.

Es decir, cada día qué pasa más se hunde el “Goberladrón” y su pandilla, porque el miércoles ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN estará en la FGR exigiendo que se soliciten las órdenes de aprehensión contra los hermanos, primos, familiares y cómplices amigos que no tienen fuero.

En el caso del Senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, la FGR deberá solicitar su desafuero y la orden de aprehensión correspondiente.

“Ya no pueden darle largas, ni la Fiscalía General de la República, ni la Unidad de Inteligencia Financiera, ni el Juez, para que se haga justicia en Tamaulipas por tanto daño y por tanto agravio que ha cometido el “goberladron” FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA contra los tamaulipecos y sus familias”, concluyó.

RECTOR INAUGURA CONGRESO

NACIONAL DE ENTOMOLOGÍA

Por último, el Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió la ceremonia de inauguración del Quincuagésimo Sexto Congreso Nacional de Entomología, evento que tiene como sede virtual a la casa de estudios, organizado con la Sociedad Mexicana de Entomología, A. C. (SME) y la Academia Entomológica de México, A. C.

Durante la apertura de trabajos, el Rector estuvo acompañado presencialmente por la Presidenta de la Sociedad Mexicana de Entomología, Dra. JUANA MARÍA CORONADO BLANCO, y el Presidente del Comité Organizador Local, Dr. JOSÉ HUGO SILVA ESPINOSA, Director de la Facultad de Ingeniería y Ciencias; y mediante videoconferencia, por el Presidente del Comité Organizador del congreso, el Dr. JESÚS ALBERTO ACUÑA SOTO.

En su mensaje inaugural, el Ing. SUÁREZ FERNÁNDEZ destacó que esta es la segunda ocasión que se realiza a distancia este evento, por lo que felicitó al comité organizador por continuar esta labor que promueve el intercambio científico y tecnológico entre investigadores de instituciones dedicadas al estudio de la entomología y disciplinas afines.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.