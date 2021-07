EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Marko vs. CdeV

*- Estira y afloja por la nominación

*- ‘La Sombra del Tirano’, es tóxica

*- Candidatean a Carlos Canturosas

*- Abren la cancha a los prospectos

Rumbo a la elección constitucional del 2022, MARKO CORTÉS está convencido de que la sombra del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, es tóxica.

De ahí que por encima de los “candidatos del gobernador”, prefiera buscar otras opciones.

Si como dirigente nacional del PAN ya perdió en junio las gubernaturas de Baja California Sur y Nayarit, seguro no quiere añadir la de Tamaulipas, el 2022, aunque están dadas todas las condiciones para que Morena gane, pues el Congreso estatal viró a la izquierda y tiene los Diputados suficientes para quitarle el fuero al gobernador CABEZA DE VACA.

Así, con el gobernador tamaulipeco desprotegido, y posiblemente encarcelado por delincuencia organizada y lavado de dinero, el Movimiento de Regeneración nacional avanzaría por el carril de la izquierda hasta el Palacio de Gobierno en ciudad Victoria.

De ahí que, como dirigente nacional del PAN, MARKO desee ejercer su derecho de proponer al candidato a la gubernatura de Tamaulipas, sin la nociva injerencia de un gobernador cuestionado, desaforado por la Cámara de Diputados y con un pie en prisión por los procesos que están abiertos en su contra en la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

… Pero FRANCISCO juega su resto.

Todo mundo sabe en Tamaulipas que la única opción que le queda al gobernador para sobrevivir más allá del 2022, es ganar la elección de su propia sucesión.

Lo cual, a juzgar por el posicionamiento partidista y la aceptación ciudadana de los distintos candidatos a la Sucesión Gubernamental Tamaulipas 2022, eso es sencillamente imposible.

Tamaulipas le quita el sueño a MARKO, no obstante que otras cinco entidades [Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo], también elegirán gobernador el 2022.

Pero Tamaulipas es el centro de la atención.

No solo por su escurridizo gobernador y su lucha frontal contra el Gobierno de la Cuarta Transformación, sino porque la nominación del candidato de Morena modificará sustancialmente la correlación de fuerzas entre las distintas corrientes que se disputan la postulación.

LA SOMBRA

DEL TIRANO

Pero, cualquier aspirante del PAN que reciba La Sombra del Tirano, estará socialmente condenado al fracaso, pues la aceptación ciudadana del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se desplomó a límites inéditos e históricos.

Frente al 2022, parece un hecho que Morena se llevará 4 de las 6 gubernaturas que estarán en juego, después de que este 2021, el Movimiento de Regeneración Nacional arrebató seis al PRI (Colima, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas); dos al PAN (Baja California Sur y Nayarit), la única que tenía el PRD (Michoacán) y retuvo Baja California.

Mientras que el PAN de MARKO CORTÉS, que gobernaba cuatro entidades federativas, retuvo las de Chihuahua y Querétaro, mientras que el PRI perdió, además de San Luis Potosí a manos del Partido Verde Ecologista, Nuevo León, que, gobernada el independiente JAIME RODRÍGUEZ, y donde se alzó con la victoria el partido Movimiento Ciudadano.

… Y frente al 2022, la Gran-Duda:

¿Permitirá MARKO CORTÉS que el gobernador CABEZA DE VACA meta la mano y designe a “su candidato” a la gubernatura?

Si la respuesta es afirmativa, debemos prepararnos para ver en la boleta uno de dos: GERARDO PEÑA FLORES, o CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS.

Pero el Alcalde de Tampico, JESÚS ‘Chucho’ NADER figura como recurso potencial para la candidatura.

‘Chucho’ parece ser el candidato de MARKO CORTÉS.

A CdeV LE “LLUEVE

SOBRE MOJADO”

Por cierto, “acalambrado” por las afirmaciones del prestigiado columnista nacional SALVADOR GARCÍA SOTO, quien lo vincula a tareas de espionaje y presunta difusión de información confidencial contra la 4T, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se apresuró a desmentir las afirmaciones del periodista de El Universal quien hizo esas afirmaciones en su columna de la víspera.

«Nunca he sostenido una reunión con representantes de la DEA para tratar temas como los expuestos en la columna, tampoco mi gobierno realiza acciones de espionaje e investigación política ni cuento con información que involucre a la familia presidencial con actividades ilícitas o que ésta y su partido estén siendo beneficiadas al margen de la ley por empresarios tamaulipecos», refirió el gobernador en un tuit.

Al dirigir una carta a El Universal para rechazar las afirmaciones publicadas en la colaboración «Serpientes y Escaleras» del columnista SALVADOR GARCÍA SOTO, el Ejecutivo estatal lamentó que se hagan graves acusaciones sin evidencias que las sustenten.

«Rechazo categóricamente estár relacionado en forma alguna con la serie de faltas a la verdad expuestas a lo largo de la columna. Resultando llamativo que el señor GARCÍA SOTO se preste a difundir un texto con aseveraciones tan graves sin que las acompañe de la más mínima evidencia que sustente sus dichos».

Que pronto se le olvidó a CdeV que en Reynosa espiaba a ciertos personajes de la política y la industria editorial: incluso una vez captó a Don BETO DEANDAR en un diálogo con el ex síndico RAMIRO RESÉNDEZ VELASCO, ex colaborador de primer nivel del enemigo histórico de CdeV en Reynosa, OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ.

En otra grabación, captaron a la ex presidenta estatal del PRI y ex senadora AMIRA GÓMEZ TUEME, amén de que ciertos colaboradores suyos son amantes de “colgar” teléfonos.

CARLOS CANTUROSAS,

BUENOS DESEOS DE MALOS AMIGOS

Desde Nuevo Laredo, el ex alcalde CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS, niega estar haciendo campaña para la candidatura de Morena a Gobernador el 2022, no obstante que algunas encuestas lo ubican muy bien posicionado rumbo a ese objetivo político.

CARLOS, por cierto, fue literalmente “desterrado” de Tamaulipas por el gobierno de los vientos del cambio, cuyo líder factual temía que la simpatía personal de CANTUROSAS, su inteligencia política y su facilidad para echarse a la bolsa a los ciudadanos, le hicieran sombra en su gobierno.

Por eso lo “desechó” de su gobierno, pues al concluir su Administración municipal en Nuevo Laredo, parecía un hecho que CANTUROSAS asumiría la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno cabecista.

Pero no: CdeV tuvo celos de la simpatía y la popularidad congénita de CANTUROSAS, de modo que lo alejó del núcleo del poder.

A vuelta de los años, sin embargo, la hermana de CARLOS, CARMEN LILIA, ganó con la fuerza de su apellido la elección municipal, y ahí está, lista para asumir el poder en aquella alejada esquina de Tamaulipas.

CARLOS, entre tanto, se mantiene alejado de los reflectores, no obstante que se espera su reaparición en Tamaulipas de un momento a oro.

CARLOS tiene muchas cosas qué declarar a los periodistas.

Por acá lo esperamos.

AMLO, EL GRAN

GANADOR DEL 2021

El presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es el principal ganador de la jornada del domingo 6 de junio, no solo porque su partido, Morena, logró ganar 11 de las 15 gubernaturas, 19 congresos y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, sino porque en las intermedias, que suelen ser un referéndum para el mandatario en turno, los resultados le favorecieron, por lo que llegará fortalecido hacia la revocación de mandato que se realizará en marzo de 2022.

En definitiva, gana el presidente, aunque no se logró todo lo que él hubiera querido, pero gana porque con la mayoría absoluta, 50 más 1, tiene garantizada la aprobación del presupuesto para sus programas sociales y sus obras prioritarias.

Cuando se contabilizan los votos obtenidos por el partido del presidente en elecciones presidenciales e intermedias, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es quien menos votos perdió en una elección intermedia desde Ernesto Zedillo.

MORENA: TODOS

EN LA JUGADA

En Morena no hay cortapisas y la elección del 1º de agosto para determinar si se investigan las acciones de los cinco últimos ex presidentes de la república, es el escenario en el cual se “placean” los aspirantes a la candidatura a gobernador.

Como lo hizo ayer en Matamoros, Victoria y ciudad Madero el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, considerado entre los morenistas como el mejor posicionado rumbo a la elección interna; y como también lo hicieron la víspera el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara d diputados, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y, en su oportunidad, el todavía presidente de Radio, Televisión y Cinematografía de la 4T, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.

Por cierto, el Senador AMÉRICO VILLAREALSANAYA señaló que el objetivo es tener una democracia participativa en este primer ejercicio que se realizará y la cual es una gran oportunidad para los ciudadanos de exigir cuentas a los gobernantes y que valoren el desempeño que realizaron durante su gestión.

Agregó que esta consulta es un despertar de conciencias por ello respalda y se suma a esta causa y pide a los tamaulipecos se manifiesten en las casillas en la mencionada fecha.

MARCO GALLEGOS diputado electo por el distrito cuatro en Reynosa mencionó que es una oportunidad histórica para que la ciudadanía participe ya que después de las elecciones no han tenido la oportunidad de tomar decisiones en cuanto al trabajo realizado de los ex gobernantes y es importante que se realice una democracia participativa.

Por su parte DIEGO HERNÁNDEZ Coordinador de la Consulta Popular afirmó que en el 2014 se tenia planeado realizar esta actividad pero el gobierno no lo aprobó y hasta hoy se tiene la oportunidad.

HOY MARTES, 27 VACUNA

COVID: 18-39 AÑOS Y EMBARAZADAS

En Reynosa, por cierto, la Alcaldesa de esta ciudad invita a la población de 18 a 39 años de edad y mujeres embarazadas a estar pendiente de la Estrategia Conjunta de Vacunación, que será desarrollada por rango de edad a partir de hoy, martes 27 de julio al sábado 31, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, con uso de las prácticas sanitarias vigentes

Las sedes para la primera dosis de la vacuna anti COVID-19, son: CBTIS 7 de la colonia Petrolera, Auditorio Municipal del fraccionamiento Vista Hermosa, UAT Unidad Rodhe en la colonia Arcoíris; Corning Optical Comunications del Parque Industrial Villa Florida, y LG Electronics que estarán disponibles del miércoles 28 al sábado 31 de julio, además del módulo para aplicación en automóvil en el Parque Cultural Reynosa ubicado en la colonia Azteca.

Hoy martes 27 serán vacunados los jóvenes de 18 a 21 años, el miércoles 28 de 22 a 26 años; jueves 29 corresponderá a personas de 27 a 31 años, viernes de 32 a 36 y sábado 31 a quienes tengan de 37 a 39 años de edad, -todos los días disponibles para mujeres embarazadas-, acudiendo los interesados con su Folio-Expediente de Vacunación tramitado en la Página Web mivacuna.salud.mx, y copias de CURP y comprobante de domicilio.

“JR”, LA VACUNACIÓN,

‘COMO ANILLO AL DEDO’

A su vez, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, Delegado federal de la 4T en Tamaulipas, no necesita ese escenario, pues el programa regional de vacunación le proporciona cotidianamente el foro de proyección requerido para darse, diariamente, “baños de pueblo”.

Proyección especial realiza el ex delegado federal de Gobernación, FELIPE GARZA NARVÁEZ, quien es el mejor relacionado en Tamaulipas con los grupos de poder político y económico. Es, además, uno de los de mayor sensibilidad y tacto.

Pocos ven con seriedad el proyecto de HÉCTOR MARTÍN “El Guasón” GARZA GONZÁLEZ, pero no debe perderse de vista que HÉCTOR es, de todos los tamaulipecos, el que se la jugó en los escenarios más críticos con el Presidente LÓPEZ OBRADOR, de ahí que no debe descartársele de la posibilidad.

PRI, LA INCERTIDUMBRE:

¿CON MELÓN O CON SANDÍA?

En el PRI, entre tanto, la incertidumbre sobre si el 2022 va con candidato propio o en alianza con el PAN, mantiene literalmente paralizado el activismo político, pese a que los analistas consideran que sigue en la lista el ex secretario de Desarrollo Rural y ex diputado federal ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO; el ex presidente del CDE del PRI, RAMIRO RAMOS SALINAS y el propio dirigente estatal priista, EDGAR MELHEM SALINAS.

MELHEM SALINAS, por cierto, viajó a la CDMX para una audiencia con el presidente nacional del PRI, a quien la corriente crítica que busca echarlo del liderazgo tricolor, mantiene literalmente tomada la sede partidista.

En medio de este escenario complejo y confuso, el PRI-Tamaulipas resolverá si en el 2022 va en alianza con el PAN, pues con Morena nos parece imposible, por tratarse de dos sustancias diferentes.

Como el aguan y el aceite.

Pero como en política no hay lógica que valga, mejor hay que esperar a que se produzcan las negociaciones interpartidistas.

AMLO: “QUE LA VACUNA COVID

PROTEJA A LOS TAMAULIPECOS”

A propósito de vacunas, la instrucción del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, para que la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 llegue a cada rincón del país, se cumple a cabalidad en Tamaulipas.

El Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, informó que, en los 43 municipios de la entidad, se ha tenido presencia con la aplicación de la vacuna preventiva contra COVID-19.

“Incluso comunidades muy apartadas, como San Nicolás, por ejemplo, que ahí me decían nosotros fuimos durante mucho tiempo los olvidados, fueron uno de los tres primeros municipios en recibir la vacunación y así como fuimos ahí, estuvimos en las comunidades de Bustamante, Palmillas, no hay un solo municipio de Tamaulipas a donde no llegue la vacunación”.

GÓMEZ LEAL, explicó que el primer lote de 25 mil vacunas que llegó a Tamaulipas de AstraZeneca, para adultos de 60 y más, se decidió aplicar en San Nicolás, San Carlos y Altamira, debido que la población objetivo en esos municipios, sumaba el total de las dosis disponibles.

ALERTAN POR INTENSA

OLA DE CALOR

De Nuevo Laredo reporta el compañero y amigo PRIMITIVO LÓPEZ HERRERA, que la Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió una alerta precautoria por las altas temperaturas que se pronostican para esta semana, dónde se podría alcanzar hasta los 39°c con sensación térmica de 41°c, ante está situación dejamos la siguiente información para identificar un golpe de calor y las medidas preventivas.

¿Qué es el golpe de calor?

Golpe de Calor e Insolación (CIE 10 T 670) es un cuadro médico que se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima 39 a 41℃ o más y que puede deberse a las altas temperaturas ambientales, por actividad física vigorosa, o por otras condiciones que elevan la temperatura corporal y el organismo es incapaz de regular su propia temperatura generando una situación de desajuste térmico que requerirá atención médica inmediata para prevenir daño a órganos o la muerte.

UAT CONVOCA AL CONCURSO

SOBRE DERECHOS DE UNIVERSITARIOS

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios y la Dirección de Responsabilidad Social, convocan a estudiantes de los niveles medio superior y superior a participar en el Primer Concurso de Arte Urbano “Mis derechos, tus derechos”, como parte de las actividades del tercer aniversario de la creación de este organismo defensor de los derechos de los universitarios.

Cada estudiante que desee participar deberá realizar un boceto a color en un formato de 44 x 32 cm, en el cual se vean plasmados cualesquiera de los siguientes temas: La importancia de conocer los derechos universitarios, Cómo promover los derechos de los universitarios y Defensa de los derechos de los universitarios.

La dependencia informó que la recepción de propuestas ya está abierta y finaliza el 24 de agosto de 2021. Los bocetos deberán enviarse en formato PDF al correo electrónico defensoría@uat.edu.mx agregando título del boceto, nombre del participante, dependencia académica a la que pertenece, teléfono, credencial UAT escaneada, explicación del boceto y la carta de cesión de derechos de autor.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.