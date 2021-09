Martes inicia vacunación en Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas. – A partir de mañana martes, se iniciará con la vacunación anticovid para adultos mayores de 30 a 39 años de edad en Madero, a quienes se les aplicará su segunda dosis.

El Secretario del ayuntamiento, Juan Antonio Ortega Juárez, dijo que será en el Tecnológico de Madero, la unidad deportiva y la escuela secundaria Melchor Ocampo los módulos de vacunación, los cuales operarán con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.

Invitó a la población de esta edad, que se haya aplicado su primera dosis, que acuda a complementar su esquema.

«Está en la segunda dosis de Pfizer para este segmento de población, de 30 a 39 años, no no hay ninguna necesidad básicamente aquí en Madero, hemos estado atendiendo sin tener ningún contratiempo en fila ni que dure tanto tiempo esperando hemos hecho logística de tal manera que llegan y acceden de inmediato y no tienen que hacer tanta fila de espera».

Consideró Ortega Juárez, que lo más importante es completar esquemas de vacunación para tratar que existan menos contagios de este virus.