Más de 25 millones de estudiantes regresan a clases presenciales en plena pandemia

CDMX.- En plena tercera ola de la pandemia, más de 25 millones de niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria han regresado este lunes a clases presenciales. Después de 17 meses de cierre por el coronavirus, el Gobierno de López Obrador ha dado el banderazo de salida para reabrir los colegios en medio de las reticencias de padres de familias y profesores que han externado sus dudas por la falta de servicios en las escuelas y la falta de protocolos para reducir el riesgo de contagio de sus hijos en uno de los momentos más álgidos de la crisis sanitaria que ha provocado al menos 258.000 muertes y más de 3,3 millones de casos positivos en el país.

En medio del debate de si es prudente la vuelta presencial a las aulas el presidente de México ha defendido una vez más este lunes la necesidad de regresar a los colegios. “Es un día muy importante porque regresan niñas, niños, adolescentes, a escuelas públicas y particulares, inicia el ciclo escolar, se ha hecho todo un esfuerzo. La mayoría va a participar porque la escuela es insustituible, la escuela no solo se reciben los conocimientos es un centro de convivencia, tiene que ver con los sentimientos que expresan entre niños y niñas”, declaró López Obrador esta mañana.

Con un enlace simultáneo a distintos Estados del país durante la conferencia matutina, el mandatario dio el banderazo de salida a un regreso a clases que ha generado más dudas que certezas entre la comunidad educativa. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) entre el 90 y 95% de las escuelas de la Ciudad de México están en operación. Se prevé que en los 32 Estados comiencen clases presenciales, pero a diferentes velocidades. En la mayoría de los colegios se contempla un esquema mixto con clases presenciales y virtuales.

Desde una escuela secundaria en la alcaldía Álvaro Obregón, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha asegurado esta mañana que se implementó un operativo para un regreso a clases seguro en la capital. Mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, enfatizó que los padres que no quieren llevar a sus hijos a las aulas podrán seguir en la modalidad virtual. Solo en Jalisco, se prevé el regreso de más de 1,6 millones de estudiantes de la educación básica. Entre los lineamientos de la SEP para un regreso seguro se ha establecido que los alumnos guarden sana distancia, ocupar pupitres a no menos de 1,5 metros de distancia uno de otro. Todos los estudiantes deberán usar cubrebocas, lavarse las manos de forma constante y queda estrictamente prohibido tocar, usar o prestar cualquier material de uso personal.

Pese a la indicación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del regreso a clases presenciales voluntario, algunos Estados de la República, como Michoacán, consideraron que no existen las condiciones necesarias para un retorno seguro. Además, entidades como Baja California Sur y Sinaloa decidieron no regresar a las aulas debido al avance del huracán Nora, que ya ha ocasionado un muerto en las costas de Puerto Vallarta. Además, la coordinadora sindical CNTE ha declarado en su cuenta de Twitter que no existen condiciones de seguridad para los más de dos millones de profesores y los millones de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria.

México reportó hasta el pasado 22 de agosto un total de 65.426 contagios de coronavirus y 640 defunciones de menores a causa de la enfermedad, según el más reciente reporte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El Estado de México, Nuevo León, Baja California, Puebla y Ciudad de México son las entidades que han registrado mayor número de decesos de menores por el virus.

En el acumulado, los fallecimientos en México rebasaron más de 258.000 y más de 3,3 millones de contagiados. En las últimas cinco semanas la mayor parte de los casos se registraron en el grupo poblacional de 18 a 29 años, según las estadísticas oficiales. La ocupación nacional hospitalaria en camas generales se mantuvo en 51% y en camas con ventilador se ubicó en un 46%

