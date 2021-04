¿MÁS ESCÁNDALOS SEXUALES? ¿Y EN MORENA? MMMMM….

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

Por si algo le faltara a MORENA, ahora con problemas sexuales. Diputado poblano en el bote por abuso sexual.

David Monreal Ávila en el ojo del huracán.

4T: ¿“La Ley de Herodes”?

El “poderoso” Makito, se puso al brinco con una abuelita.

Nuevo Laredo: Tres mil atenciones de protección civil en lo que va de 2021.

Servando López Moreno rumbo a su reelección.

Es una vergüenza que afloren todos los días más escándalos sexuales en la política mexicana, y lo peor, dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primer caso tiene que ver con el Diputado Federal de Puebla, quien por cierto anda en campaña buscando su reelección, Benjamín Saúl Huerta Corona, quien fue detenido por presunto abuso sexual en contra de un menor de 15 años.

El sospechoso habría sido detenido en la calle Roma, de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México quien hizo “tocamientos” contra un menor de edad. Huerta Corona tiene 63 años de edad y la víctima difícilmente llega a los 15. El moreno, además, se aventó la puntada de anteponer su fuero para que lo dejaran en libertad y hasta tuvo el descaro de votar en la sesión de este miércoles.

Fue tal el escándalo generado por este legislador “enfermito de su cabeza” que en las propias filas de MORENA, la secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández, adelantó que si el diputado federal, Huerta Corona, no se separa del cargo, van a promover su desafuero para que enfrente las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual en agravio de un menor de edad. Y no es ninguna mala idea. De repente asuntos de esta gravedad se dirimen en los medios de comunicación y los responsables se quedan tan campantes y libres de pecado alguno. Impolutos, dijera la Nana Pancha.

La senadora con licencia Citlali Hernández, consideró que sería conveniente “que el legislador se separara de su curul para evitar que a Morena se le señale como solapador de una conducta reprobable, ya que por el contrario, el partido no va a permitir ninguna conducta antisocial ni delincuencial. Y si es necesario impulsar su desafuero, -así se hará- porque Morena no va a solapar a nadie que tenga conductas de este tipo. Insisto, si es, incluso, necesario provocar su desafuero para que dé cuentas ante la justicia, seguramente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estará actuando en consecuencia”, declaró.

Y como se recordará, no es este el primer caso de candidatos acusados por la comisión de delitos sexuales. Ahí tiene Usted a Félix Salgado Macedonio, quien aspiraba a ser candidato de MORENA a la gubernatura de Guerrero y sobre quien pesan cinco denuncias por el delito de violación. Y aun así, con ese antecedente, Salgado Macedonio ha presionado al Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova Vianello, para que le regrese la candidatura que ordenó le fuera retirada por no haber presentado el informe de gastos en su precampaña.

En el caso concreto del Diputado federal poblano, Benjamín Saúl Huerta Corona, la Secretaria General de MORENA, Citlalli Hernández, afirmó que seguramente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitará a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia para desaforar a Saúl y continuar con las investigaciones del caso.

El problema, me parece, reside en un mal entendimiento de lo que es el fuero. Y entonces, estos mequetrefes lo quieren utilizar para todas las bajezas, arbitrariedades y abusos que cometen por la vida, importándoles poco que afecten a otras personas.

El fuero debe acotarse, y que quede muy claro en la Ley, que es un beneficio que se les otorga a los servidores públicos, pero para temas que tengan que ver con su desempeño público, y no para todo lo que se les ofrezca y atraviese a estos personajes. El fuero debe ser acotado y clarificado como la autonomía universitaria, que no es una patente de corzo para delinquir, sino un mecanismo para garantizar la libre expresión de las ideas y de cátedra.

Y en lugar de andar con la ampliación del periodo al presidente de la Corte, quien, por cierto, del tema no ha dicho esta boca es mía, hay que entrarle a estos temas de fondo, buscando que la sociedad mexicana seamos más equitativos, más honorables, más civilizados y quitar la idea de que ser parte de un partido político, o un servidor público, nos permite hacer y deshacer a nuestro antojo.

1. El caso es que, el de Félix Salgado Macedonio y Benjamín Saúl Huerta Corona, no son los únicos casos de abuso sexual al más alto nivel de MORENA y del Legislativo. Ahora, le comento que David Monreal Ávila, hermano de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores morenistas y candidato de MORENA a gobernador de Zacatecas, protagonizó un nuevo escándalo cuando manoseó a una candidata de ese mismo partido político.

“Desde el feminismo creemos con mucha claridad que hay una básica: Creerle a la posible víctima y la persona que está en este video, la candidata, salió en un video y dice que no hay ninguna falta de respeto, entonces me parece que está claro el tema”, dijo la Senadora Citlali Hernández.

En redes sociales, circula un video que muestra el momento en que David Monreal, toca a su compañera de partido, Rocío Moreno, candidata a presidenta municipal de Juchipila, lo que ha abierto el debate en medio de la contienda electoral, rumbo a las elecciones del 6 de junio.

Después de conocer los casos de Salgado Macedonio, Monreal Ávila y Huerta Corona, sería justo que, primero, el presidente del partido, Mario Delgado Carrillo emitiera una postura y sancionara a los tres protagonistas de estos escándalos que tanto le han costado al partido, y segundo, con tanto escándalo, ¿no sería correcto que el presidente renunciara como amenazó, cuando el partido se hubiera prostituido? Sólo es pregunta, no da para más.

2. “Ejerceré el cargo de presidente de la SCJN y del PJF por el periodo para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión. Reitero que seguiré cumpliendo con mi compromiso con la justicia que he defendido durante toda mi trayectoria”. Así lo publicó en una misiva el Ministro-Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la andanada mediática, política y legal, generada por los adversarios de la 4T, al enterarse que el presidente Andrés Manuel López Obrador quisiera parecerse, en la vida real, a su amigo, Damián Alcázar, en su espléndida interpretación de Juan Vargas, en la película “La Ley de Herodes”, en donde Vargas modifica a su antojo las leyes federales y estatales para “apoderarse” del cargo de presidente municipal de San Pedro de los Aguados, en Veracruz, hasta por 20 años.

Por lo pronto no tarda en anunciar su renuncia a MORENA, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien de darse su salida en el corto plazo será una pérdida muy sensible para el partido del presidente López Obrador, que, sin duda, al momento es el instituto político más polémico de la historia de México.

3. Que pasó con Carlos Víctor Peña Ortiz que sintiéndose el muy muy, la mamá de los pollitos, dirían en mi pueblo, se le pone al brinco a cualquiera que le responda o lo interpele. Es decir. Makito ya sacó su fua. Lo anterior se lo comento porque en un evento, el candidato a presidente municipal de MORENA, se le puso al brinco a una asistente a este acto de campaña.

Le llamo innumerables veces “madrecita” y la trató como si la señora fuera una retrasada mental, afirmándole que “cuando estuve en el DIF, di muchas becas para discapacitados”. ¿What? ¿Dio? ¿De su bolsa? Claro que lo dicho por este mozalbete intento de político no es, ni por mucho, lo más cercano a la realidad. Peña Ortiz si, es cierto, estuvo en la presidencia del DIF de Reynosa, porque mami Maki ahí lo instaló y lo puso al frente del organismo. Peroooooooo, el dinero de las becas son recursos públicos y en ningún momento Makito regaló ninguna beca de su bolsa, ni sacó el dinero de su pecunio. Para eso, el DIF, llegando, llegando, Makito al organismo, subió las tarifas de los servicios públicos y su mami ordenó que el mozalbete dispusiera, en 2017, de poco más de 100 millones de pesos para el organismo, y en 2018, poco más de 108 millones, lo que tampoco es una gran cantidad, tomando en cuenta que, por ejemplo, en Reynosa, el presupuesto de 2018 fue superior a los 1,524 millones de pesos. Pero sea poco o sea mucho, todos son recursos públicos.

Y entonces, la acción de que Makito le ande embarrando en la cara a los reynosenses que él hizo, giró, tornó, y tomó sus propias decisiones desde el DIF Reynosa, es una balandronada, es una ofensa, es un recordatorio materno, para quienes lo escuchan. Es pues, Makito, un chamaco pedante y pendenciero que no está logrando hacer click con los electores.

Además, la “madrecita”, como despectivamente llamó Makito a la señora, denunció que como iba a hacer un recorrido por la zona, mami Maki mandó a trabajadores del ayuntamiento, pagados con recursos públicos municipales, a limpiar la plaza donde se reuniría Makito con los vecinos y mandó también a regalar despensas, verduras y frijol con gorgojo. De lo que se ha quejado el presidente pero que en esta ocasión hizo mutis porque son los mismos candidatos de su partido los que andan chuecos. Haga de cuenta que es algo similar a lo que pasó con Pío López Obrador quien tras la denuncia de los dineros que recibió, desde el púlpito mañanero aseguró que estos dineros correspondían a “apoyos para el movimiento”.

A mi me queda claro que en esta administración se aplica la máxima juarista de que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos sólo justicia. ¿Coincide conmigo? Por lo pronto, Makito tiene un largo camino por recorrer si quiere dedicarse a la política, porque en esta campaña no está lanzando dardos de precisión, sino puras ocurrencias, “puras makadas”, que en campaña nomás no le están sirviendo.

Por cierto, ayer jueves se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso judicial de Carlos Víctor Peña Ortiz, en el juzgado de San Fernando, donde como era previsible el personaje en cuestión no se presentó, como si la Ley no se hubiera hecho para que él la cumpliera. Y ante esta ausencia, ahora vendrá una orden de comparecencia. Mientras son peras o son manzanas, creo que es importante analizar, reflexionar, a quien queremos los ciudadanos para que nos gobierne: a alguien que destaque por sus buenas acciones o a un mozalbete que siente que nadie puede hacerle nada so pena de que Mami Maki se moleste y tome acciones contra los “críticos” de Makito.

4. Le cuento que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, que preside el alcalde, Arturo Sanmiguel Cantú: en su área de Atenciones de Protección Civil y Bomberos, de enero a la fecha, ha atendido dos mil novecientos sesenta y siete reportes, en lo que va de este año.

Así lo informó el Director Municipal de Protección Civil y Bomberos, Omar Enríquez Sánchez, quien afirmó que los llamados que más se reciben son, atención médica, con 669 llamados; después, incendio en zacatales con 563 percances atendidos; choque de vehículo: 233 llamados; apoyo mecánico: 112 llamados; falsas alarmas: 101; fugas de gas, se atendieron 98 llamadas; atención a enfermos Covid: 97 servicios; incendios de casa: 58 servicios; se atendieron 51 incendios de vehículos;

También, protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo, atendió 47 llamadas por enjambres de abejas; 41 incendios de basura; 46 cables tirados; 40 volcaduras;

27 cortos circuito; 24 postes caídos; 23 conatos de incendio; 22 incendios de negocios; 17 personas extraviadas; 15 reportes de árboles caídos, poda o que causaban daño a viviendas; 14 llamadas por derrame de aceite o diésel, entre otros servicios. En este periodo, el ayuntamiento ha dado respuesta a 469 reportes emitidos por los ciudadanos.

Sin duda, en Nuevo Laredo, el ciudadano es primero, y desde la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se pone de manifiesto que el ciudadano es lo más importante para la autoridad electoral. Y con estos buenos resultados

5. Por cierto, quien avanza a paso firme hacia su reelección, es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Miguel Alemán, en la frontera chica de Tamaulipas, Servando López Moreno, quien realiza incansable campaña visitando a familias de todas las colonias y poblados del municipio. En su discurso, López Moreno, ha reiterado que, “vamos a ganar porque tenemos dos factores muy importantes de nuestro lado: a Dios y al pueblo de Miguel Alemán”. Pero, además, el alcalde con licencia, lleva un emotivo mensaje, en el que presenta su proyecto, proyecto incluyente, donde todos los miguelalemanenses caben, de todos los partidos y de todas las filiaciones políticas, sociales y religiosas.

Y en ello le ayuda el tiempo que Servando ha ocupado la presidencia municipal, y que siempre ha escuchado a todos quienes se le acercan, ha escuchado a quienes le piden ayuda y ha trabajado por lograr una sociedad más justa en el municipio que le ha tocado gobernar. Y les ha tendido la mano, una mano que les ayuda a salir adelante.

HIPÓDROMO POLÍTICO

