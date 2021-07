Tendencias

Oscar Contreras

Me seguiré defendiendo: Gobernador

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ha sido involucrado una vez más por Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en otra acusación por un supuesto delito de malversación de recursos públicos desviados hacia varias empresas que generan energía renovable.

Así que García Cabeza de Vaca volvió a utilizar su cuenta de TWITTER para deslindarse y señaló:

“Ya no saben qué inventar. No he tenido ni tengo relación con las empresas Enerxiza Wind, Acciona Energy o el parque eólico El Cortijo, como afirman medios basados en una supuesta denuncia de la UIF. Exijo a la autoridad haga públicas las pruebas de estas afirmaciones.”

Y es que la denuncia de Santiago Nieto ahora señala a Víctor Hugo Guerra García, un supuesto primo del mandatario estatal, como probable responsable de los delitos de la malversación de recursos públicos y corrupción en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Sin embargo, el gobernador García Cabeza de Vaca dio a conocer y fue muy enfático al decir que “la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) tiene plena autonomía presupuestal. El gobierno del estado se limita a asignar los fondos presupuestales que determina el Congreso. No interviene en las decisiones de gasto. Mucho menos, en los proyectos educativos, culturales o deportivos en los que participa.”

Sin embargo, Nieto aseguró que la denuncia se realizó al descubrir “un esquema de desvío de recursos hacia empresas fantasma en las que se utilizó a la Autónoma de Tamaulipas –asegurando- que este es sólo un caso de varios analizados con la Secretaría de Educación Pública sobre actividades vulnerables y actos de corrupción en universidades.”

Además, el titular de la UIF expuso que el vínculo más patente entre Reséndez Cantú, García Cabeza de Vaca y Víctor Hugo Guerra es el parque eólico El Cortijo, ya que Reséndez Cantú es socio de Enerxiza Wind, una empresa eólica que opera el parque eólico El Cortijo, cuyos terrenos presuntamente fueron adquiridos a través de una empresa fantasma que comparte domicilio fiscal con otras de la familia García Cabeza de Vaca.

Y desde luego que el mandatario estatal escribió: “me seguiré defendiendo de mentiras, difamaciones y de la persecución política que se ha dirigido en mi contra. Seguiré impulsando la inversión en el desarrollo sustentable y la vocación energética de Tamaulipas, con transparencia y apego a la ley.”

En fin, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue empeñado en continuar denunciando al gobernador García Cabeza de Vaca con mentiras y falsedades por diferentes y múltiples supuestos delitos cometidos en todos los órdenes del sector gubernamental y ahora hasta educativo.

Así que nadie sabe ni se imagina hasta cuándo continuarán con su estrategia mediática para seguirlo señalando, pero esperamos que no lo estén haciendo en este mes nada más para desviar la atención y nadie le exija a López Obrador un mejor presupuesto para el estado, que es por lo que realmente inició toda esta campaña mediática.

Pero bueno, ya veremos hasta donde llegan porque se sabe que Tamaulipas fue de los estados que en el 2020 fue de las tres entidades con mayores desigualdades en trasferencias del presupuesto federal y con esto, nos damos cuenta que AMLO mantendrá este presupuesto en el 21 para el estado. Ni más ni menos.

Para finalizar, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, Coordinador Operativo de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas y Arturo Diez Gutiérrez Navarro, precandidato al gobierno estatal por este partido, asistieron a la reunión nacional donde se dieron a conocer los avances que Movimiento Ciudadano tuvo en la pasada elección.

Los resultados de la pasada elección los convirtieron en la tercera fuerza política de México y esto los obliga, a que en la próxima elección presidencial del 2024, vayan solos y sin participar en alguna coalición, lo cual los impulsará a realizar un mejor esfuerzo.

Desde luego que Gustavo Cárdenas y Arturo Diez Gutiérrez tienen el compromiso de ofrecerle al electorado mejores propuestas, un trabajo cercano a la gente y una amplia labor política que para que a Movimiento Ciudadano se le encuentre en todos lados a todas horas, en todo momento y con toda la gente.

De salida. El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, se reunió con titulares de las 26 unidades académicas, facultades y escuelas de la máxima casa de estudios en el estado, para analizar escenarios para las actividades académicas del próximo ciclo escolar.

Cabe señalar que esta es la Vigésima Reunión del Colegio de Directores donde analizaron los avances del Plan Piloto de Verano Práctico Presencial y dieron seguimiento a propuestas de la gestión institucional para el período escolar de otoño 2021-3.

Finalmente, el Ing. José Andrés Suárez Fernández destacó que la UAT no ha detenido sus programas académicos y administrativos y ante la pandemia se siguen atendiendo las medidas de seguridad, salud de los estudiantes y docentes. Apuntó que no existen condiciones para regresar a clases presenciales, pero se están analizando escenarios para el retorno gradual a las actividades académicas y aquí con tiempo se los avisaremos.