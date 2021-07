EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Mejor solos…

*- Priistas no quieren alianzas el 2022

*- Con Morena, sí; pero irían con PAN

*- Armando Zertuche va a la JUCOPO

*- ‘Con Maki, Morena gana la elección’

*- Américo, ‘JR’, Erasmo, en campaña

Resulta enternecedor –aunque no deja de ser cándido–, que pese a su crítica situación política estatal, el priismo tamaulipeco prefiera ir solo a las elecciones del 2022, que en coalición.

Aquí la pregunta es: ¿quién le entraría a la candidatura, si el PRI sufre quiebra política… y económica?”.

Pero, además, ¿cómo aceptar la candidatura, cuando el escenario electoral es adverso al PRI?

No hay duda de que el Partido Revolucionario Institucional tiene militantes distinguidos y posicionados para contender por la gubernatura el 2022: el propio dirigente estatal, EDGAR MELHEM SALINAS, es un claro ejemplo, pues EDGAR conoce a los grupos y la geografía social y política de Tamaulipas, porque le tocó atender a los sectores más vulnerables de la sociedad durante el gobierno de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Después, como Delegado federal de SEDESOL, tuvo otro acercamiento con las clases más desvalidas de la sociedad; y ahora, como presidente estatal del PRI, tiene aceptación con los grupos políticos de la entidad, quienes tienen plena conciencia de que EDGAR asumió un partido desmantelado, sin un quinto en sus cuentas, con multas por pagar y con una militancia escéptica.

EDGAR sería el mejor candidato del PRI para gobernador.

… Pero no quiere.

Él prefiere hacer trabajo político desde su espacio plurinominal en la próxima legislatura estatal, la cual será histórica porque por primera vez en Tamaulipas habrá un Congreso adverso al Gobernador.

Es decir, CdeV pertenece al PAN, y la mayoría legislativa es de Morena.

… Y viene con el cuchillo entre los dientes.

Los futuros legisladores ya hicieron consenso a favor del Dr. ARMANDO ZERTUCHE ZUANI para la presidencia de la Junta de Coordinación Política, cuya capacidad permitirá manejar con prudencia, sensibilidad e inteligencia política los desencuentros que se den entre morenos y panistas en el tema del desafuero, porque se trata de tejer acuerdos sin que la sangre llegue al río.

El otro candidato, ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, sabe que hay que meterle canicas a la candidatura, porque el CEN del PRI dispondría de muy pocos recursos para apuntalar su participación.

Pero, además, el PRI-Tamaulipas todavía está en litigio con el IETAM por la aplicación de multas que la dirigencia estatal no admite.

Y el tema se complica.

CÁRDENAS DEL AVELLANO debería consultar su cuenta bancaria antes de tomar una decisión que, por otra parte, va a requerir todo el esfuerzo, toda la dedicación, la pasión y el coraje para sacarla adelante, porque el escenario de corto plazo es totalmente adverso para el Revolucionario Institucional.

El caso de RAMIRO RAMOS produce ternura, porque, a menos que detrás de su proyecto esté EGIDIO TORRE, su sueño es irrealizable.

Es decir: ¿quién lo patrocina?

Y si fuera mujer, el CDE del PRI tiene a la todavía diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER y TERÁN disponible.

MARIANA hubiera sido una excelente candidata a la Alcaldía victorense en la elección del 6 de junio, pero tenemos entendido que rechazó contender.

CON MORENA…

O CON EL PAN

Sin olvidar que el priismo tamaulipeco se aferra a sus raíces y rechaza ir en alianza con Morena o con el PAN, debe reconocerse que la decisión de ir o no en coalición a la elección del 2022 no se tomará en Tamaulipas, pues las negociaciones en ese sentido se tejen en las cúpulas partidistas.

Pero, si no hubiera más remedio que ir en coalición el 2022, ¿con quién preferirían ir los priistas?

No hay duda: la identificación política del PRI es con Morena, pues muchos de los activos, líderes, piezas clave –¡y hasta el propio ¨Presidente LÓPEZ OBRADOR!–, provienen del tricolor, de modo que el proyecto del PRI embonaría con las huestes morenistas de Tamaulipas.

Sin embargo, el escenario es radicalmente opuesto: si el PRI hace alianza con algún partido rumbo al 2022, ese será el PAN, no Morena.

Bajo esta circunstancia, priistas de larga trayectoria y refinada intuición, opinan que PRI y PAN harían una excelente campaña con posibilidades de victoria –pues recuerde que el PRI obtuvo 133 mil votos el 6 de junio y esos sufragios definirían una victoria el 2022–, llevando como candidato común al todavía presidente municipal de Tampico, JESÚS “Chucho” NADER NASRALLAH, quien ya alzó la mano en su partido y es visto con buenos ojos por el presidente nacional del PAN, MARKO CORTÉS MENDOZA.

Es decir, de entre CHUCHO NADER, GERARDO PEÑA y CÉSAR VERÁSTEGUI, los priistas se sienten más cómodos con el alcalde jaibo en la candidatura.

DEBEN CIUDADANOS MANTENER

MEDIDAS SANITARIAS ANTE COVID

A propósito de Reynosa, la Presidente Municipal de esta ciudad hace un llamado a la comunidad para seguir practicando las medidas que emite el Sector Salud y evitar los contagios de COVID-19, aun cuando ya hayan completado su cuadro de vacunación.

«No debemos relajar las medidas, sigue habiendo contagios y defunciones, tenemos que mantener la guardia», dijo la Alcaldesa y anunció el inicio de otra etapa de la Estrategia Conjunta de Vacunación.

Este martes 27 de julio dio inicio la aplicación de primera dosis para la población de 18 a 39 años correspondiendo el día a jóvenes de 18 a 21, para que hoy el miércoles 28 pase al rango de 22 a 26 años, y los subsecuentes jueves, viernes y sábado para 27 a 31, 32 a 36 y 37 a 39.

Los requisitos y las sedes para la vacuna anti COVID-19 están incluidos en la convocatoria, que puede ser consultada en los distintos medios de comunicación y en la página Web reynosa.gob.mx, pueden acudir también mujeres embarazadas y el último día, sábado 31 las personas que han quedado como rezago de otras edades.

ENTREGA ALCALDE MARIO LÓPEZ,

10 CAMIONETAS Y EQUIPOS FUMIGAR

Mientras que en Matamoros, con el propósito de fortalecer las acciones encaminadas a la prevención de enfermedades causadas por el zancudo, este martes el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ entregó 10 camionetas y 10 bombas para realizar labores de fumigación en las colonias y ejidos de Matamoros.

La entrega del nuevo equipamiento a las Secretarías de Salud Pública Municipal y de Desarrollo y Bienestar Social tuvo lugar en la plaza principal, marco en el que LÓPEZ HERNÁNDEZ informó que este mismo martes por la tarde iniciarán las acciones de fumigación en los diferentes sectores de la ciudad.

Por su parte la Secretaria de Salud Municipal, NIDIA MALDONADO RUIZ explicó que en temas de bienestar social, como lo es la salud, el Gobierno de Matamoros mantiene estrecha relación con los gobiernos estatal y federal, formando un frente común contra las enfermedades y la prevención de las mismas.

Mencionó que después de las intensas lluvias que generan acumulamientos de agua, prolifera el zancudo portador de múltiples enfermedades como el dengue hemorrágico, el cjikungunya, la fiebre amarilla, así como también el zika.

En ese sentido destacó la importancia de que el Gobierno Municipal de Matamoros brinde respuesta a las demandas de la población al adquirir las 10 camionetas y los 10 equipos para fumigación con una inversión total de 4 millones 777 mil 193 pesos.

65 LEGISLATURA ROTARÁ LA

PRESIDENCIA DE LA DIRECTIVA

Vuelvo al Congreso para compartirle que, en efecto, la presidencia de la Mesa Directiva de la próxima legislatura estatal se rotará entre Morena, PAN y PRI.

El primer año de la 65 legislatura, el 2021-2022, la Mesa directiva será presidida por un diputado de Morena; el 2022-2023, por el PAN y el tercer año de ejercicio lo encabezará un diputado priista, y ese puede ser EDGAR MELHEM, aunque también está ALEJANDRA CÁRDENAS CASTILLEJOS.

Por cierto, todavía no hay certeza sobre si el PRI va a tener 2 o 3 espacios en la siguiente legislatura estatal. Si solo se le adjudican 2, entonces el mantense ALEAJANDRO GUEVARA COBOS quedaría fuera de la jugada, aunque se le menciona para suceder a EDGAR MELHEM en la presidencia estatal del PRI.

LA 65 LEGISLATURA

ENJUICIARÁ EX GOBERNADORES

¡Ah por cierto!, el pronunciamiento del diputado local victorense JUAN VITAL ROMÁN MARTÍNEZ, en el sentido de que la 65 legislatura tamaulipeca promoverá otra consulta popular para enjuiciar a los ex gobernadores, mereció el aplauso público, aunque la idea es, primero, concluir el desafuero contra CdeV y posteriormente exigir que comparezca ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera por los delitos de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

CABEZA DE VACA tiene orden de aprehensión desde mayo, pero el Congreso local rechazó el acuerdo de la Cámara de diputados, en una acción vergonzosa porque proteje la impunidad y protege a un gobernador de quien la FGR y la UIF afirma tener documentados sus ilícitos.

CARMEN LILIA CANTUROSAS

ESPERA APOYO DEL CONGRESO

A propósito, la presidenta municipal electa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS destacó que será de gran ayuda el apoyo que se dé a través de los congresos federal y local a los proyectos estratégicos, tomando en cuenta que en ambas cámaras la mayoría es de MORENA, por lo que no habrá ningún obstáculo para destrabar algunos a los que no se les dio seguimiento o no se realizaron por desconocimiento de los trámites necesarios.

En ese sentido reiteró que el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien presidiendo la Comisión de Presupuesto, ya conoce de primera mano los proyectos y los encauzará para una inmediata solución.

«Ya traemos los temas que son de importancia para Nuevo Laredo como el nuevo puente IV y V, la ampliación del Mex 2 y las obras en la Garita del 26», dijo la alcaldesa electa.

Reiteró que todos los proyectos se pueden realizar con una correcta administración y si no se han hecho es por falta de conocimiento o negligencia, lo que ha afectado a la Ciudad, por lo que les pidió confianza a los agentes aduanales y su apoyo por ser ellos los expertos en la materia.

TODOS LOS MORENOS DE

TAMAULIPAS, EN CAMPAÑA

No es novedad, por supuesto, pero los “activos” potenciales de Morena para la candidatura al Gobierno del Estado están en plena campaña, aprovechando los distintos programas de la 4T para ir pavimentando terreno rumbo al 2024.

Como la intensa fase de vacunación anti COVID 19, que le ha dado un envidiable posicionamiento al Delegado de los Programas Sociales de la 4T en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN “JR “ GÓMEZ LEAL, quien se “placea” a sus anchas a lo largo y ancho de la geografía tamaulipeca impulsando este gigantesco esfuerzo nacional.

Y los otros, el resto, están enquehacerados en la promoción de la consulta ciudadana del 1º de agosto para llevar al banquillo a los últimos cinco ex presidentes de la república.

Así, AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, el aspirante mejor posicionado rumbo a la selección interna de Morena, encabezó tres exitosas jornadas en Matamoros, ciudad Victoria y ciudad Madero, donde incluso recibió expresiones de fervorosa adhesión a su proyectoy, y en Matamoros una fogosa seguidora del americanismo se permitió “destapar” a AMÉRICO para la gubernatura.

… Pese a lo dicho por AMLO, de que “en Morena no hay tapados”.

Lo mismo hicieron ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, cuatro de los principales aspirantes a la candidatura parea suceder al gobernador rufián.

¡Ah, por cierto!: dentro del propio PRI No-Se-Duda que si Morena postulara a la Dra. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ a la gubernatura el 2022, ganaría de boquete la Sucesión Gubernamental.

Por cierto, el presidente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, acusó al INE de estar boicoteando la Consulta ciudadana para enjuiciar a los cinco ex presidentes de la república, al dictar medidas que confunden al ciudadano respecto a la ubicación de las casillas de votación.

FORTALECE UAT LA FORMACIÓN

DE ESPECIALISTAS EN JUICIOS ORALES

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) ubicada en Tampico, celebró la firma de un convenio de colaboración de servicio social y prácticas profesionales con la Federación de Abogados Especialistas en Juicios Orales, A. C.

El convenio dará apertura a varias actividades que se emprenderán de manera conjunta, entre ellas la consolidación de los Sistemas de Juicio Oral mediante la capacitación y profesionalización de juristas, así como la socialización y difusión de los beneficios y compromisos que demandan los nuevos paradigmas, para una sociedad bien informada que legitime los servicios de la justicia.

En la formalización del acuerdo, el Dr. MARCO ANTONIO CORTINA SAINT ANDRÉ, Director de la FADYCS, destacó la importancia del convenio, ya que, gracias a las acciones de mejora continua y vinculación con organismos externos, los estudiantes de la carrera de Derecho iniciarán en el servicio social y prácticas profesionales la nueva modalidad de juicios orales.

Por su parte, el Lic. EUSTASIO REYES HERNÁNDEZ, Coordinador de la Federación, comentó que se capacitará a los estudiantes respecto a la forma de relacionarse profesionalmente con los clientes y en el costo del servicio, ya que es de suma importancia que los encargados en esta modalidad sepan cómo desenvolverse adecuadamente.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.