RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

MELHEM DESMIENTE COALICION PAN PRI CANTADO POR EL CACHORRO CANTU.

MORENA ENDEREZARA LO TORCIDO DE LA LEGISLATURA ACTUAL

El presidente estatal del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS, anuncio en su cuenta de twitter que no habrá ninguna alianza oficial del PRI TAM con ningún partido.

Las alianzas se oficializan en el mes de diciembre. Hay pláticas de las dirigencias nacionales, pero ningún acuerdo hasta hoy.

Las alianzas no se construyen con boletines, agrego el líder estatal del tricolor al dar un desmentido total en lo que dieron a conocer por separado durante su visita a Tampico por el dirigente estatal del PAN, LUIS RENE CACHORRO CANTU y el ex diputado federal y ex dirigente de la CNOP, ROBERTO GONZALEZ BARBA.

“El cachorro fue el primero que este año declaro que no ocupaban del PRI, “ dijo el presidente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, EDGARDO MELHEM SALINAS.

Con lo anterior, el líder priista en Tamaulipas desmintió la alianza para la gubernatura PRI PAN PRD en el proceso electoral 2021—2022, que anuncio este martes el presidente estatal de Acción Nacional, LUIS RENE CANTU GALVAN EL CACHORRO, en su viaje por el sur del estado.

Dijo el dirigente panista se reuniría con el ex diputado federal priista, no asegura que el PRI se unirá con el PAN para buscar la gubernatura de Tamaulipas.

No con ello quiera decir que no habrá alianza eso se vislumbra pero todo se oficializara a finales del 2021.

En otro orden de ideas, el diputado local electo de Morena, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, la próxima legislatura tamaulipeca tiene en sus manos un gran desafío, “enderezar lo que torció el actual congreso y que tiene que ver con el tema de la homologación del desafuero del mandatario”.

El todavía diputado federal, preciso que uno de los temas que estarán a discusión en los próximos días será el desafuero constitucional, que no solamente se refiere al gobernador de Tamaulipas, sino ayer miércoles se analizaron los casos de SAUL HUERTA y MAURICIO TOLEDO, el primero por abuso sexual de quien se aprobó el desafuero y el segundo por riqueza inexplicable, de quien se supo huyo al País de Chile, convirtiéndose en prófugo de la Justicia.

En otro tema, de acuerdo a la mayoría de las casas encuestadoras dan por hecho que Morena ganara la elección el próximo año y entrara a rescatar a Tamaulipas del tiempo perdido por estos años por el mal gobierno del Gobernador.

De las empresas encuestadoras Mitofsky y Massivve caller coincidieron en calificar la gestión del gubernamental de CABEZA DE VACA, con un 32 por ciento de aprobación ciudadana, lo que exhibe como el peor gobernador de México.

El problema es para el PAN y el candidato que postule para gobernador en el 2022, por que sobre ellos recaerá el peso del repulso generalizado por la situación jurídica del gobernador con el gobierno federal. Entre ellos CESAR VERASTEGUI EL TRUCO, GERARADO PEÑA FLORES , CHUCHO NADER y EL CACHORRO, que no se sabe si fue broma o estrategia que haya levantado la mano.

En cambio el partido de Morena tiene en Tamaulipas una rica cantera de prospectos a candidatos entre ellos AMERICO VILLARREAL, RODOLFO GONZALEZ VALDERREMA, ERASMO GONZALEZ, MAKI ORTIZ, y con pocas posibilidades JR, MARIO LOPEZ, ADRIAN OSEGUERA, y CARMENLILIA CANTU ROSAS.

Cambio de tema, diputados locales electos de Morena se reúnen en Madero para llevar a cabo una junta previa para levantar un consenso sobre quien podría ser el próximo titular de la Junta de coordinación Política del congreso estatal.

Se tiene pensado que de los 16 diputados locales electos logren el consenso para designar al próximo pastor del congreso morenista, pues la MORENA, MARIO DELGADO CARRILLO, para determinar en consenso al titular formal de la JUCOPO en Tamaulipas.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

