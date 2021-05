AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

México no merece más daño

Salió chillón Mario Delgado

Noé Ramos, puntero indiscutible

La ola azul en toda la región cañera

Hoy el cierre de campaña de Gaby Verlage

A días de la elección más grande en la historia de nuestro país, el principal signo de la crisis política se localiza en el partido fundado por el Presidente AMLO y deja ver el problema de un PAN sin contrapesos reales de poder alzarse con la victoria electoral en varias entidades de nuestro México lindo y querido: MORENA quedó derrumbado luego de la descarada y fallida maniobra al más viejo estilo del PRI en sus años de gloria- de querer usar como armas políticas las instituciones de justicia, principalmente la FGR para perseguir a empresarios, gobernadores y políticos opositores, y MORENA se dividió por el propio ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y perdió su línea con la cual enamoró e ilusionó a millones de mexicanos que confiaron en él, así como un su fracasado proyecto de encabezar en corto tiempo una república amorosa, con potencial de desarrollo y de paz.

El papel de un Presidente no es el de oponerse a lo que demanden esas grandes mayorías que le otorgaron el poder en 2018, sino el de operar como un verdadero jefe político que destaque por sus acciones con hechos, no con palabras y falsas promesas, buscando siempre bienestar para todos y no solamente para unos cuantos, Sin embargo, tanto el Presidente como su partido extraviaron el rumbo político y MORENA ignora cuál es su discurso de ideas y se mueve entre la violencia en la protesta social y la carencia de propuestas que ayuden a su tata moral en el ejercicio del gobierno, no que le perjudiquen como hasta ahora lo ha hecho MARIO DELGADO. Ambos son los responsables de la derrota en puerta y de la fatal debacle de ese partido en el poder nacional, pero son ajenos a ese desastre electoral que se avecina los verdaderos militantes y activistas de MORENA que durante estas campañas no pudieron defender lo indefendible.

Si MORENA se ahoga en el viejo priismo populista con el cual gobierna este país, si el Presidente sigue experimentando con caprichos y ocurrencias desde el poder, pero si su partido sigue por la misma ruta de la imposición y del fracaso, su escenario político será demasiado estrecho de cara al 2024. Más que una refundación, el partido del Presidente necesita una reconfiguración como partido político, no confederación ni club de tribus en pos de sus parcelas de poder y de presupuesto.

En tan solo tres años de ejercicio en el gobierno federal, MORENA quedó agotado y desgastado, pues prefirieron las ocurrencias, las persecuciones, las confrontaciones no solo contra opositores sino también dentro de casa.

Queda claro que en el ejercicio del poder presidencial, AMLO y su partido se vaciaron de ideas, de tradiciones, de ideologías, de propuestas…Y por la ambición de poder padeció una profunda fractura entre corrientes y tribus, pero también se han ganado el rechazo de una buena de la mayoría de la sociedad mexicana que se desilusionó y se desencantó de lo que fueron aquellos poderosos principios de AMLO y de su MORENA- “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

A la fecha, son muchas las evidencias que contradicen todo lo anterior. Los hermanos “incómodos” del Presidente, los hijos, y demás familiares amasan inmensas fortunas y hacen jugosos negocios amparados desde el poder presidencial.

El Presidente y su partido, finalmente terminaron dizque gobernando el País, con lo que tanto decían que odiaban; es decir con priístas y ex perredistas y ex panistas que fueron incluidos en el gabinete.

Algunos de estos “políticos de importación” ocupan puestos en el gabinete de AMLO, a otros los hemos visto en el Congreso de la Unión y muchos van por la reelección en las próximas elecciones del 6 de junio.

¿Qué es lo que se avecina?. Es sencillo, el voto de castigo en las urnas. Una buena mayoría de ciudadanos han aceptado, de acuerdo a encuestas, que volver a votar por MORENA y sus candidatos- es un voto contra México.

Votar por el partido en el poder nacional es seguirle causando un daño tan grande a nuestro País como ya lo han hecho, el PRI y hasta el PAN. El peligro que representa dar más poder al Presidente, que tan mal uso está haciendo de él. Eso queda más que claro y allá, el que no lo quiera aceptar y mucho menos entender.

DEL ARCHIVERO…

A propósito, cuando según realizaba una gira de proselitismo político a favor de sus candidatos de MORENA en Matamoros, pero con camino a Reynosa, el dirigente nacional de ese partido MARIO DELGADO CARRILL, la senadora, LUPITA COVARRUBIAS, y ERASMO GONZÁLEZ, fueron interceptados, según se denunció en redes sociales, por un grupo de jóvenes armados, de quienes dijeron que los pararon en la carretera y los amenazaron.

MARIO DELGADO, culpó de la inseguridad que según él, se vive en Tamaulipas, pero pidió ser apoyado por la Guardia Nacional durante el resto de su gira.

Por otro lado, se supo que no eran integrantes de la delincuencia, quienes los interceptaron sino más bien un grupo de personas que se quejaron de las imposiciones y de los desmanes que se traen en Morena.

De hecho, en Reynosa, precisamente se armó un escándalo con la renuncia de varios morenistas que irse a la filas del Partido Acción Nacional.

Al chilletas de MARIO DELGADO, se le hace fácil culpar de todo al gobernador, pues claramente se ve que quiere pleito, y que a la fuerza lo quieren quitar del gobierno de Tamaulipas.

Tendrán que seguir implementado ese tipo de payasadas y de ridículas estrategias contra el mandatario estatal, pues es evidente que el PAN se alzará con la victoria electoral el próximo domingo 6 de junio en casi todo el territorio tamaulipeco.

Tanto en el sur como en el centro y norte del estado, Acción Nacional logrará mayorías en todos los cargos en disputa.

Por cierto, en González, GABY VERLAGE cierra su campaña política este sábado, cuyo evento donde estarán también sus compañeros de fórmula, Dr. ZAMUDIO, candidato a diputado local y VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS, candidato a diputado federal por el PAN, se efectuará en la populosa colonia de la Praxedis Balboa, en la cabecera municipal de González.

El evento de cierre de campaña, será sin duda una fiesta política, pues estará la banda norteño- Los Rojos, de Monterrey, Nuevo León.

El PAN y sus candidatos mostrarán el músculo, muy a pesar de que los adversarios han inventado una serie de estrategias para atemorizar a los simpatizantes azules para que no acudan a dicho cierre de campaña.

Las encuestas y el apoyo mayoritario de la gente de González y de Villa, incluidas sus comunidades rurales, dan como favorita a GABY VERLAGE, quien será la primera alcaldesa que gobierne el municipio enclavado en el majestuoso Cerro del Bernal.

Lo mismo ocurre en otros municipios vecinos como en Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Ocampo, Gómez Farías y Xicoténcatl, donde las y los candidatos panistas se alzarán con la victoria dentro de una semana.

En el Mante, el puntero para conquistar la casona de Hidalgo y Juárez es NOÉ RAMOS FERRETIZ, candidato del PAN a esa alcaldía.

RAMOS FERRETIZ, cabalga en caballo de hacienda, pues sus adversarios no le quitan ni el sueño en la ruta por la presidencia municipal.

Tiene una gran ventaja y eso tiene que ver con el trabajo social que ha desarrollado por poco más de cinco años en su natal Mante. De hecho hace cinco años, NOÉ tuvo la oportunidad de ser alcalde de Mante, pero optó por realizar trabajo de campo primeramente, por eso está fuerte y sólido.

Las campañas tanto del PRI, como del Partido Verde y de Morena, no prendieron ni lograron convencer a la gente de la urbe cañera.

Doña PATY CHIO, como candidata de Morena a la alcaldía, no levantó lo que se esperaba y corre el riesgo de que el partido al que representa quede en un tercer o cuarto lugar.

Según mi populómetro, me indica que NOÉ RAMOS ganará la elección y por mucho. El segundo lugar lo sacará el PRI, y posiblemente el tercero sea para el Dr. CARBALLO o bien para el buen amigo JAVIER “EL GÜERO” CHIU LUNA.

Muchos se fueron con la finta del que el Dr. CARBALLO sería el bueno, pero no es así, pues es un personaje de ocurrencias y payasadas.

Muchos lo conocen como Dr. Y saben que lo menos tiene es sentido humano y mucho menos solidario. Eso nos consta.

El PRI Mante desde hace rato es un club de amigos, donde los grupos “fuertes” no fueron tomados en cuenta y donde la mayoría de la planilla de candidatos a síndicos y regidores fue conformada por gente que ni fu ni fa.

Pasando la elección, el PRI Mante se tendrá que reinventar y darle paso a los jóvenes, pues actualmente está invadido por personajes de la vieja guardia que ya no juntan ni a sus familias y pues, que ya no representan nada.

A la señora CHIO, en Morena, le afectó su propia candidatura, pues dividió a los grupos de ese partido, y con el agregado de que junto con RIGO RODRÍGUEZ, otros mercenarios de la política se apoderaron de ese proyecto que lo van encaminando al fracaso de nueva cuenta.

Y una cosa es clara: de las derrotas próximas de algunos candidatos y partidos políticos, los menos culpables serán los militantes y simpatizantes, así como muchas personas que se partieron la mandarina en gajos, dialogando con la raza y haciéndolos quedar bien, pero como les dije antes. Qué difícil es defender lo indefendible. Mis respetos para todos aquellos que confían en sus colores, para aquellos que alzan banderitas, para aquellos que acarrean las botellas de agua, para los que participaron en las brigadas de pegoteo, para los que colocaron todo tipo de lonas y de propaganda. Sepan que ustedes son los que hacen grandes a muchos que si merecen tener la oportunidad de representarlos en algún cargo de elección popular.

