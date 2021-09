Mi mayor recuerdo es en el 2010 cuando gane la alcaldía de Tampico: PERAZA

*A las 19:00 horas el candidato del PRI aseguraba haber sido el ganador, pero yo dije: si todavía no tenemos resultados. A las 22:00 horas ya tenía datos preliminares y era yo quien había ganado

Por Diana ALVARADO

La maestra Magdalena Peraza Guerra ha sido el ejemplo claro que la ciudadanía vota por la persona y no por el partido político que abandera; en el 2010 cuando participo por el PAN a la alcaldía de Tampico fue la única que ganó y diputados locales por el mismo organismo político perdieron y en el 2016 por el PRI, de igual forma obtuvo el triunfo y sus compañeros de formula se quedaron en el camino.

La dos veces presidenta municipal de Tampico en entrevista para el programa Tarde de Café, conversó sobre sus mayores anécdotas dentro de su carrera política y una de ellas que sigue recordando como la más placentera fue al obtener el triunfo durante el proceso electoral del 2010.

Siendo la candidata del Partido Acción Nacional, recordó “la gente voto porque me conocía, acepte el reto, tuve la oportunidad de participar sabía que era difícil enfrentar el reto, por qué gane, porque la gente me conocía, solo yo gane del PAN, todo lo ganó el PRI en el 2010, los diputados que ganaron eran del PRI”.

“A mí me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy, a muchos se les ha dado todo regalado a mí me ha costado trabajo y esfuerzo. Recuerdo el día de la elección en el 2010, acostumbrada a que en el PRI ya a las 10 de la mañana tenía el informe de las casillas instaladas; a la una de la tarde, los representantes de las mesas nos adelantaban la participación de los votantes. Pero en el PAN nada tenía, me sentía desesperada, inquieta”.

“Me hablaron de los medios de comunicación a las siete de la noche, porque había salido el candidato del PRI, Miguel Manzur, a decir que me había ganado, que, si aceptaba mi derrota y yo les dije, cómo te voy a decir que si acepto mi derrota si no tenemos los resultados, para que vean lo mentiroso que es, hay que esperar a que se contabilice al menos la mitad de los votos, como a las 10 de la noche háblenme”.

Magdalena Peraza, explicó que aproximadamente a las 21:30 horas ya se tenían adelantos de resultados y el PAN con la candidata a la presidencia municipal iba arriba en los resultados; por lo que el comité directivo municipal tenía todo listo para el festejo.

La maestra dijo “lo primero que yo exprese fue ¡gracias Dios, gracias mamá, gracias papá porque ustedes me ayudaron! Y que siga la fiesta”.

Indicó que es un tema que siempre está en sus memorias, porque le resultó algo “gracioso o chusco” el que Miguel Manzur saliera como triunfador cuando los resultados eran otros.